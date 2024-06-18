Приход Горбачева к власти: что об этом писали западные газеты

Считается, что избрание Михаила Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС на Западе восприняли с ликованием. Действительно, многие иностранные газеты тогда писали о Горбачеве с нескрываемой теплотой. Но далеко не все издания придерживались аналогичной точки зрения.

Перестановки в правительстве

В марте 1985 года Михаил Сергеевич Горбачев занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Практически сразу Горбачев начал формировать в правительстве собственную команду. Так, в 1985 году членами Политбюро стали Егор Лигачев и Николай Рыжков. Примечательно, что до этого ни Лигачев, ни Рыжков не были даже кандидатами в члены Политбюро. Кроме того, Горбачев отправил в отставку первого секретаря Московского горкома КПСС Виктора Гришина, место которого занял Борис Ельцин.

И подобных перестановок в то время было немало. Недаром, как писал в своих мемуарах «Совместный исход» помощник Михаила Горбачева Анатолий Черняев, уже в начале апреля 1985 года западная пресса была полна сообщений о возобновлении чистки партгоcаппарата от коррупции, взяточничества и кумовства. Впрочем, Черняев в своем дневнике тогда отметил:

«… снимают многих... Однако в постановлениях редко оговаривается, что за злоупотребление и грехи. В основном на пенсию».



«Улыбающийся медведь»

Между тем на Западе от Михаила Горбачева ожидали многого. Недаром, как утверждает Рой Медведев, автор издания «Советский Союз», эмигрантская пресса во Франции еще в январе 1985 года писала о «страстных мечтах Запада», связанных с Горбачевым. Дело в том, что еще в 1984 году Михаил Сергеевич вместе со своей супругой ездил на своеобразные «смотрины» в Англию. Кстати, тогда зарубежные газеты пестрели заголовками о том, что Раиса Максимовна пользовалась в Лондоне золотой кредиткой.

Как бы то ни было, иностранные СМИ выражали неподдельную радость от назначения на пост Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Неудивительно, что, как пишет историк Александр Островский, британская газета The Times любовно называла Горбачева «улыбающимся медведем». Более того, во многих периодических изданиях было опубликовано интервью со Зденеком Млынаржем, который учился в вузе вместе с Горбачевым. Млынарж говорил о том, что новый генсек обязательно изменит СССР.

«Пустая риторика»

Впрочем, далеко не все разделяли такой оптимизм. Например, журналисты англоязычной газеты "International Herald Tribune", которая до сих пор выходит в нескольких странах мира, просили читателей не торопиться и пока не называть Михаила Горбачева либералом, потому как в тот момент его «политический профиль был не совсем ясен». А британское издание The Daily Telegraph вообще отнесло пылкие речи Горбачева к «пустой риторике».

Популярная ежедневная газета Die Welt, выходившая в Германии, выражала неуверенность в том, что Михаил Сергеевич сможет изменить страну, так как он сам является продуктом прежнего режима и питомцем главного идеолога СССР Михаила Суслова. К тому же, по мнению немецких журналистов, Горбачев, даже если бы очень захотел, не смог бы кардинальным образом преобразовать Советский Союз, так как тот по природе своей не терпел перемен.