Русские острова: как выяснилось, что Курилы никогда не принадлежали Японии

Япония – одна из стран-соседей России. Сейчас мы знаем о ней достаточно много, до недавнего времени дальневосточники свободно ее посещали. Но еще каких-то три века назад она выглядела полулегендарной. И лишь 285 лет назад на японскую землю впервые ступила нога русского человека.

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Произошло это 19 июня 1739 года, когда экспедиция капитана Мартына Шпанберга достигла берегов Японии. И надо сказать, что простые жители встретили их очень приветливо, кормили, угощали вином. А вот власти почему-то испугались, хотя моряки из научной экспедиции никакой угрозы не представляли.

Капитан I ранга Мартын Петрович Шпанберг был соратником и ближайшим помощником Витуса Беринга. Это под его командованием и наблюдением были построены корабли на месте, на Дальнем Востоке, для Первой Камчатской экспедиции знаменитого путешественника.

Сам Шпанберг был датчанином, родился в 1696 году недалеко от города Эсбьерга. В России появился в 1720 году, когда Петр I активно привлекал иностранцев и поступил на службу в чине лейтенанта. В 1724 году стал командовать почтовым судном «Яков», которое занималось грузовыми перевозками на Балтике. То есть звезд с неба долгое время не хватал.

В 1725 году Петр поручает Витусу Берингу исследовать северное побережье России. И, по возможности, найти место, где она соединяется с Америкой – в то время считали, что это один огромный континент. По распоряжению императора нужно было осмотреть берега, побывать на них «взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюды».

Первая Камчатская экспедиция завершилась полным успехом. Шпанберг после нее делает быструю карьеру и в 1733 году получает звание капитана I ранга. По возвращении Беринг тут же предложил организовать вторую.

Вступившая на престол императрица Анна Иоановна идею поддерживает. В 1733 году Адмиралтейство утверждает план новой экспедиции. Чуть ранее обер-секретарь Сената Иван Кириллов и президент Адмиралтейств-коллегии Николай Головин план Беринга несколько скорректировали. Они предложили разделить Вторую Камчатскую экспедицию на два отряда – Северный и Южный.

Южный отряд возглавил Шпанберг. Перед ним была поставлена задача описать Курилы, побережье Охотского моря и, наконец-то, добраться до Японии. Вторым командиром отряда, заместителем, назначен Вилим Вальтон. Состоял он вначале из трех кораблей – бригантины «Архангел Михаил», бота «Святой Гавриил» и дубель-шлюпки «Надежда».

Два из этих кораблей Шпанбергу опять пришлось в Охотске строить самому – «Архангела Михаила» и дубель-шлюпку «Надежда». Дубель-шлюпка – это такое небольшое парусно-гребное судно. В июне 1738 года Южный отряд отправился в плавание, путь лежал к Курилам.

Надо сказать, что русские путешественники осваивали этот регион уже с XVII века. Когда в 1697 году в Китай отправилась дипломатическая миссия Избранта Идеса, то на его карте Курилы уже были обозначены. Побывала на островах и отправленная в 1719 году экспедиция Ивана Евреинова и Федора Лужина. Но дальше они не пошли.

© Суда построенные на охотских верфях Второй Камчатской экспедиции. Рисунок М.П. Шпанберга

Шпанберг прошел вдоль Курил с западной стороны. В результате было открыто и нанесено на карту множество островов, которые ранее не были известны. И, наконец, экспедиция достигла самых южных из них – Итурупа, Шикотана, Хабомаи и Кунашира.

Это те самые острова, из-за который сейчас идет спор с Японией и до сих пор, спустя 80 лет после войны, не подписан мирный договор. При этом Шпанберг дал островам русские названия и впервые на мировых картах они появились именно под таким видом. Это были Цитронный (Итуруп), Зеленый (Хабомаи), Фигурный (Шикотан) и Три Сестры (Кунашир).

Дальше начинались совершенно неизведанные воды. А припасы заканчивались. Да и погода стала сильно портиться. Поэтому было принято решение уйти на зимовку на Камчатку. Но там не бока на печке отлеживали, а построили еще один корабль – шлюп «Большерецк». Таким образом, в Южном отряде Второй Камчатской экспедиции стало четыре судна.

В конце мая 1739 года они вновь вышли в плавание и снова прошли вдоль западной стороны Курил до точки завершения прошлогоднего похода. Но по пути отбился один из кораблей – бот «Святой Гавриил». Вот он-то и достиг первым японских берегов – острова Хонсю.

19 июня 1739 года этот корабль бросил якорь у деревушки Амацумура. Первым из русских кто ступил на японскую землю стал штурман Лев Казимеров и еще семеро моряков, посланных с ним за пресной водой.

© Маяк Шпанберга

Местные жители встретили их крайне приветливо. Они накормили гостей и угостили вином. А один очень важный японец, по всей видимости местный староста, даже посетил «Святого Гавриила». Наши моряки окрестили его «воеводой».

Три остальных корабля вместе со Шпанбергом причалили чуть позже у деревни Исомура. И тоже не встретили никакой агрессии. Даже обменялись подарками и угостили друг друга едой. На борт «Архангела Михаила» поднялся уже некий довольно крупный японский чиновник. Но из-за отсутствия переводчиков общение свелось лишь к поклонам и жестам.

А вот дальше японские власти стали проявлять агрессивные намерения. Русские моряки заметили, что к берегу начали стягиваться войска. Решили, что японцы не понимают их намерений, что экспедиция чисто научная, не военная. Языка-то никто не знал, объяснить было некому.

Поэтому принимается решение сняться с якоря и покинуть Японию – цель экспедиции была выполнена. При возвращении прошли вдоль острова Хокайдо, высадились на южных Курилах и пообщались с аборигенами – айнами. Моряки прозвали их «мохнатыми курильцами» из-за обилия растительности на теле.

В середине августа отряд Шпанберга дошел до Камчатки, а еще через две недели вернулся в Охотск – экспедиция была завершена. Ее итогом стало то, что на карту были нанесены все острова Курильской гряды, а также найден морской путь в Японию. Важным стало и то, что выяснилось – Курилы не принадлежат и никогда не принадлежали Японии. Даже те четыре острова на которые она сейчас претендует.