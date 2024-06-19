19 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

19 июня в мире отмечают День детского футбола, а также проводят мероприятия, посвященные борьбе с сексуализированным насилием в условиях военных конфликтов. В США между тем празднуют день мультяшного кота Гарфилда. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники приходятся на 19 июня и какие приметы связаны с этим днем.

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Праздники в мире

Всемирный день детского футбола

С 19 июня 2001 года по всему миру Международная федерация футбола (ФИФА) и Детский фонд ООН заключили соглашение о популяризации этой игры (а вместе с ней и спорта, а также здорового образа жизни в целом) среди подростков и тех, кто помладше.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

В 2015 году Генассамблея ООН насилием в условиях военных конфликтов. Так организация решила привлечь внимание к проблеме этого явления. Речь при этом идет не только о международных, но и гражданских, внутригосударственных конфликтах.

Насилие в условиях конфликта в резолюции назвали препятствием для мира. К слову, под сексуализированным насилием в ней предложили подразумевать не только изнасилование, но и принуждение к браку, стерилизации, кастрации, проституции, абортам и так далее — вне зависимости от пола и возраста.

Какие еще праздники отмечают в мире 19 июня

Международный день прогулки

Всемирный день альбатроса

День спиртоглотов

Праздники в разных странах

День кота Гарфилда в США

Каждое 19 июня в США отмечается забавный праздник — День кота Гарфилда. Это герой старых комиксов о рыжем толстом коте, который ненавидит понедельники и обожает лакомиться лазаньей. Рисованные приключения о Гарфилде в США издаются с 1978 года и имеют несколько экранизаций — в виде мультсериала и двух полнометражных фильмов.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 19 июня

День животных в кино в США

День посадки деревьев в Парагвае

День независимости в Венгрии

Какой церковный праздник сегодня

День Пименовской иконы Божией матери

Впервые Пименовская икона Божией матери появилась в упоминании в Книге Степенного царского родословия в XVI веке. В записи было сказано, что тяжелобольной купец Тютрум попросил установить ее у себя дома и отслужить молебен. Когда это произошло, икона начала мироточить. Тем миром помазали больного — и он тут же излечился. Впоследствии, как гласят легенды, благоуханное миро от Пименовской иконы излечило еще тысячи верующих.

Сейчас образ хранится в Третьяковской галерее в Москве, увидеть его могут все желающие.

Какие еще церковные праздники отмечают 19 июня

День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского

День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Далматского

День памяти преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сусанны

Приметы на 19 июня

Если у цветов много пчел — день будет теплым.

Если пшеница зацвела сверху — лето будет неурожайным, с середины колоса — средним, а если снизу — то урожай будет богатым.

Если девушка понюхает растущий цветок сегодня — отдаст всю свою красоту земле.

Кто родился 19 июня

Наталья Селезнева

79 лет назад появилась на свет заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России Наталья Селезнева. Ее дебют в кино произошел в возрасте восьми лет, она сыграла Сашеньку в картине «Алеша Птицын вырабатывает характер». Причем на эту роль Селезневу порекомендовала поэтесса Агния Барто, которая видела девочку в театральной постановке. Советский зритель полюбил актрису после роли Лиды в «Операции «Ы» и других приключениях Шурика» и Зины в «Иван Васильевич меняет профессию».

Блез Паскаль (1623 — 1662)

19 июня родился Блез Паскаль — французский изобретатель, в честь которого названа единица измерения давления. Незаурядные математические способности он проявил еще в совсем юном возрасте, когда, еще даже не зная названия геометрических фигур, смог доказать теорему Евклида о том, что сумма всех углов в любом треугольнике равна 180 градусам.

За короткую жизнь ученый создал множество устройств, в том числе счетную машину, которая стала основой для арифмометров на последующие 300 лет. А также изобрел гидравлический пресс, подтвердив тем самым теорию о существовании атмосферного давления.

Кто еще родился 19 июня