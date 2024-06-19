19 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
19 июня в мире отмечают День детского футбола, а также проводят мероприятия, посвященные борьбе с сексуализированным насилием в условиях военных конфликтов. В США между тем празднуют день мультяшного кота Гарфилда. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники приходятся на 19 июня и какие приметы связаны с этим днем.
Праздники в мире
Всемирный день детского футбола
С 19 июня 2001 года по всему миру Международная федерация футбола (ФИФА) и Детский фонд ООН заключили соглашение о популяризации этой игры (а вместе с ней и спорта, а также здорового образа жизни в целом) среди подростков и тех, кто помладше.
Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
В 2015 году Генассамблея ООН насилием в условиях военных конфликтов. Так организация решила привлечь внимание к проблеме этого явления. Речь при этом идет не только о международных, но и гражданских, внутригосударственных конфликтах.
Насилие в условиях конфликта в резолюции назвали препятствием для мира. К слову, под сексуализированным насилием в ней предложили подразумевать не только изнасилование, но и принуждение к браку, стерилизации, кастрации, проституции, абортам и так далее — вне зависимости от пола и возраста.
Какие еще праздники отмечают в мире 19 июня
- Международный день прогулки
- Всемирный день альбатроса
- День спиртоглотов
Праздники в разных странах
День кота Гарфилда в США
Каждое 19 июня в США отмечается забавный праздник — День кота Гарфилда. Это герой старых комиксов о рыжем толстом коте, который ненавидит понедельники и обожает лакомиться лазаньей. Рисованные приключения о Гарфилде в США издаются с 1978 года и имеют несколько экранизаций — в виде мультсериала и двух полнометражных фильмов.
Какие еще праздники отмечают в разных странах 19 июня
- День животных в кино в США
- День посадки деревьев в Парагвае
- День независимости в Венгрии
Какой церковный праздник сегодня
День Пименовской иконы Божией матери
Впервые Пименовская икона Божией матери появилась в упоминании в Книге Степенного царского родословия в XVI веке. В записи было сказано, что тяжелобольной купец Тютрум попросил установить ее у себя дома и отслужить молебен. Когда это произошло, икона начала мироточить. Тем миром помазали больного — и он тут же излечился. Впоследствии, как гласят легенды, благоуханное миро от Пименовской иконы излечило еще тысячи верующих.
Сейчас образ хранится в Третьяковской галерее в Москве, увидеть его могут все желающие.
Какие еще церковные праздники отмечают 19 июня
- День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского
- День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Далматского
- День памяти преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сусанны
Приметы на 19 июня
- Если у цветов много пчел — день будет теплым.
- Если пшеница зацвела сверху — лето будет неурожайным, с середины колоса — средним, а если снизу — то урожай будет богатым.
- Если девушка понюхает растущий цветок сегодня — отдаст всю свою красоту земле.
Кто родился 19 июня
79 лет назад появилась на свет заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России Наталья Селезнева. Ее дебют в кино произошел в возрасте восьми лет, она сыграла Сашеньку в картине «Алеша Птицын вырабатывает характер». Причем на эту роль Селезневу порекомендовала поэтесса Агния Барто, которая видела девочку в театральной постановке. Советский зритель полюбил актрису после роли Лиды в «Операции «Ы» и других приключениях Шурика» и Зины в «Иван Васильевич меняет профессию».
Блез Паскаль (1623 — 1662)
19 июня родился Блез Паскаль — французский изобретатель, в честь которого названа единица измерения давления. Незаурядные математические способности он проявил еще в совсем юном возрасте, когда, еще даже не зная названия геометрических фигур, смог доказать теорему Евклида о том, что сумма всех углов в любом треугольнике равна 180 градусам.
За короткую жизнь ученый создал множество устройств, в том числе счетную машину, которая стала основой для арифмометров на последующие 300 лет. А также изобрел гидравлический пресс, подтвердив тем самым теорию о существовании атмосферного давления.
Кто еще родился 19 июня
- Зои Салдана (46 лет) — американская и доминиканская актриса и танцовщица;
- Салман Рушди (77 лет) — британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии;
- Кирилл Лемох (1841 — 1910) — русский живописец;
- Василь Быков (1924 — 2003) — советский и белорусский писатель;
- Сергей Макаров (66 лет) — советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион.