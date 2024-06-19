Почему Александр Керенский лежал в гинекологической клинике

Как известно, Александр Керенский много лет провел в эмиграции. Согласно свидетельствам очевидцев, жизнь Керенского за границей нельзя было назвать легкой. Особенно трудно бывшему главе Временного правительства пришлось в последние годы, когда он вынужден был продать собственный архив.

Керенский в эмиграции

С помощью сербского военного атташе бывший председатель Временного правительства Александр Федорович Керенский получил паспорт на имя Милутина Марковича, под именем которого он при содействии английского дипломата и разведчика Роберта Локкарта выехал в июне 1918 года через Мурманск в Англию. Примечательно, что в России Керенский бросил свою жену и сыновей Олега и Глеба. Правда, впоследствии им тоже удалось перебраться в Лондон. Супруга и дети Керенского жили в ужасной нищете, но Александр Федорович ничем не мог им помочь, так как сам едва сводил концы с концами.

Правда, экс-председатель Временного правительства даже в эмиграции продолжал заниматься политической деятельностью и находил средства для того, чтобы перебираться с места на место: в разное время он жил во Франции, Германии и Соединенных Штатах. Мало того, Керенский снова женился, его избранницей стала журналистка Лидия Триттон.

Старость и болезни

Как бы то ни было, в 1960-х годах в жизни Александра Керенского начались настоящие трудности. В издании «Потерянная Россия», где собраны воспоминания, заметки и дневниковые записи Керенского, упоминается о том, что престарелый Александр Федорович страдал катарактой. Операция не принесла желаемого результата, и Керенский фактически лишился зрения. Писательница Нина Берберова, проживавшая в США, рассказывала о том, что Керенский ориентировался в пространстве только на ощупь.

А потом Керенский и вовсе сдал. Александр Федорович перенес инсульт, но средств для того, чтобы поместить его в приличную больницу, не было. Ему помог сын Олег, который по знакомству выхлопотал для отца койку в абортном отделении лондонской гинекологической клиники. Впрочем, некоторые биографы утверждают, что бывший глава Временного правительства лежал в гинекологическом отделении обычной больницы, а другие вообще уверяют, что он находился в доме престарелых.

100 тысяч долларов

В частности, о доме престарелых упоминает в своей книге «Керенский» Владимир Федюк. По словам того же Федюка, выбраться оттуда Александру Керенскому помогла некая Елена Иванова, дочь русских эмигрантов. В 1968 году Иванова связалась с Центром гуманитарных исследований Техасского университета, которому продала архив Керенского за 100 тысяч долларов для того, чтобы обеспечить уход за Александром Федоровичем. По другим данным, она сделала это вместе с сыном Керенского Олегом.

Этой суммы хватило для того, чтобы снять Керенскому квартиру в Нью-Йорке и нанять сиделку. Впрочем, имеются свидетельства того, что бывший глава Временного правительства, несмотря на возраст, в действительности был не таким уж беспомощным. Он давал интервью, выступал на радио и совершал ежедневные прогулки. Однако годы все же давали о себе знать. Однажды Керенский упал на лестнице и слег с переломом шейки бедра. Тогда он почувствовал, что устал от жизни, и перестал принимать пищу. В июне 1970 года 89-летний Керенский скончался.