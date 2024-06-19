Города-герои: почему их так называют и за что присвоили почетное звание

Во время Великой Отечественной войны на борьбу с врагом поднялась вся страна. Сопротивлялись целыми городами. Впоследствии самым стойким из них, пережившим кровопролитные испытания с особым мужеством, была присвоена высшая степень отличия «Город-герой». Что означает это почетное звание? И за какие подвиги его получили 12 населенных пунктов в СССР? Расскажем об этом в материале MIR24.TV.

Как появилось звание «Город-герой»?

Впервые словосочетание «город-герой» было опубликовано как образный оборот в газете «Правда». Статья от 1942 года посвящалась указу президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей за героическую оборону четырех городов – Севастополя, Одессы, Сталинграда и Ленинграда.

Спустя три года этот термин появился уже в официальном документе. Это был указ Иосифа Сталина о проведении первомайского салюта в столицах союзных республик, «а также в городах-героях». На государственном уровне почетное звание было учреждено лишь через 20 лет.

8 мая 1965 года Президиум Верховного Совета СССР ввел указ о присвоении высшей степени отличия «городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне».



Тогда же этого звания были удостоены Москва, Ленинград, Сталинград, Севастополь, Киев и Одесса. Звание «Крепость-герой» было присвоено Брестской крепости. В 1973 году число отличившихся городов пополнили Керчь и Новороссийск, через год к ним добавился Минск, а еще позже – Тула, Мурманск и Смоленск.

В качестве материального подтверждения статуса награждаемым населенным пунктам вручались медаль «Золотая звезда», орден Ленина и грамота Президиума Верховного Совета. Знаки отличия передавались на хранение в городские органы исполнительной власти.

Брестская крепость

© Акимов Н., Герман В./ТАСС

Это место первым приняло массированный удар врага 22 июня 1941 года. По плану немецкого командования захват крепости должен был занять всего несколько часов. Однако на это ушел целый месяц. Доказательством несгибаемого духа брестских защитников по сей день служат надписи, оставленные кровью: «Умираем, но не сдаемся».

Керчь

© Альперт Макс, Халдей Евгений/ТАСС

С октября 1941 года через Керчь пролегала линия фронта. Немцам пришлось завоевывать город дважды, и за время боев здесь было уничтожено 85% зданий. Особым сопротивлением отметился так называемый подземный гарнизон, укрывавшийся в Аджимушкайских каменоломнях и державший в напряжении отряды захватчиков на протяжении полутора лет. Из почти 100-тысячного населения города его освобождение в 1944 году застали чуть более 30 человек.

Киев

© Георгий Угринович/ТАСС

С первых же часов войны на передовой оказался и Киев. Взять город с налету, как рассчитывали фашисты, не получилось. На его защиту встали не только бойцы Красной армии, но и простые жители, организовавшие отряды народного ополчения. Самоотверженная оборона длилась на протяжении 72 дней. За последующие 778 дней оккупации погибли более 200 тысяч киевлян, больше 100 тысяч человек было отправлено на принудительные работы в Германию.

Ленинград

© Борис Васютинский/ТАСС

Крупнейший промышленный, культурный и научный центр советской страны Гитлер хотел «стереть с лица земли». Взяв Ленинград в глубокую осаду, немецкое командование рассчитывало истребить трехмиллионное население голодом и бомбежками. Блокада продолжалась 872 дня – ее по праву называют одной из самых длительных и страшных в современной истории. За это время погибло более 600 тысяч жителей. Но город врагу так и не достался. Даже в самые тяжелые дни ленинградцы продолжали работать на заводах, строили оборонительные сооружения и посещали театры.

Минск

© Лукейко Владимир/ТАСС

Минску пришлось пережить 1100 дней жесткой оккупации. Фашисты беспощадно уничтожали местных жителей, планируя превратить советскую республику в немецкую колонию. За три года из 250-тысячного населения выжило лишь около 50 тысяч, сам город основательно разрушили. Несмотря на это, здесь сформировалось мощное патриотическое подполье, и Минск стал белорусским центром партизанского движения.

Москва

© Наум Грановский/ТАСС

Важнейшей целью фашистского командования была советская столица. Враг отправил в наступление 77 дивизий и почти две тысячи танков. С воздуха сухопутные войска поддерживали 950 боевых самолетов. Цель казалась близка, немцы уже видели в бинокли здания города. Битва под Москвой продолжалась около семи месяцев, в ней участвовали более семи миллионов человек. В итоге солдат вермахта удалось отбросить от города на 250 километров. Это сражение стало первой крупной победой советской армии в Великой Отечественной войне.

Мурманск

© Евгений Халдей/ТАСС

Через этот портовый город в СССР шли поставки оборонных грузов от союзных стран. Мурманск снабжал весь фронт провиантом, рядом с ним располагались основные базы военно-морского флота. Захват Заполярья стал важной стратегической задачей для врага. Однако сделать это на суше у гитлеровских войск не получилось, тогда было решено уничтожить город с воздуха. За годы войны Мурманск принял удар 185 тысяч немецких бомб и стал вторым после Сталинграда по количеству взрывчатых веществ на квадратный метр территории.

Новороссийск

© Евгений Халдей/ТАСС

Захват Новороссийска был важен для немецкого командования для дальнейшего продвижения вдоль Черноморского побережья и последующего размещения на Кавказе. Врагу удалось занять большую часть города, однако красноармейцы отбили южный рубеж и удерживали участок площадью в 30 квадратных километров на протяжении 225 дней. Позже это место назвали «Малой землей» и воздвигли в честь него одноименный мемориальный комплекс.

Одесса

© Редькин Марк/ТАСС

Героическая оборона важного портового города на побережье Черного моря длилась 73 дня. При этом силы противника превосходили численность защитников Одессы в пять раз. В наступлении немцы потеряли более 160 тысяч солдат, двести самолетов и сто танков. Однако войти в город гитлеровские войска смогли лишь после того, как Красная армия сама оставила населенный пункт. Освобождать Одессу в 1944 году помогали партизанские отряды, которые успешно боролись с фашистами на протяжении всей оккупации.

Севастополь

© Халдей Евгений/ТАСС

Захват главной военно-морской базы страны подразумевал дальнейшее подчинение всего Черного моря. Бои за Севастополь велись на протяжении 250 дней и на море, и на суше. В условиях осады и ежедневного прилета фугасных бомб жители наладили производство минометов и помогали армии оказывать сопротивление вермахту. Взять город немцам удалось лишь с четвертой попытки.

Смоленск

© Николай Новак/ТАСС

Через Смоленск пролегал кратчайший путь на Москву. В битве на Смоленской дуге советские войска понесли тяжелые потери – более 700 тысяч человек. И хотя врагу все же удалось занять город, на это ушло гораздо больше времени и сил, чем предполагалось изначально. Самоотверженные контратаки Красной армии задержали стремительное наступление фашистов, что в конечном счете сыграло важную роль в дальнейшем срыве всего плана «Барбаросса».

Сталинград

© DPA/ТАСС

Сталинградская битва – переломный момент всей Великой Отечественной войны. Бои за город продолжались 200 дней. Все это время на фоне бомбежек не останавливали работу заводы, выпускавшие танки, пушки и снаряды. В Сталинградском сражении немецкая армия потеряла более полутора миллионов человек, после чего фронт был безвозвратно отброшен на запад.

Тула

© Юрий Набатов/ТАСС

Попытка прорваться к Москве с юга привела к началу Тульской оборонительной операции. Город оказался в окружении и ежедневно подвергался массивным артобстрелам и авианалетам. Тем не менее Тула не сдалась. Местные жители сформировали рабочий полк, численность которого достигала полутора тысяч человек. Их силами было создано несколько оборонительных рубежей, а спустя 43 дня ожесточенного противостояния бойцы Красной армии смогли перейти в контратаку и выбили немцев с этого направления.