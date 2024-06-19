Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

В США нашли бутылки с вишней, которую вырастил Джордж Вашингтон. Об этом сообщает Click 2 Houston.

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Археологи вели работы в имении Маун-Вернон, которое принадлежало первому американскому президенту Джорджу Вашингтону, в рамках масштабного проекта реставрации, когда нашли под кирпичным полом ямы-погреба. Ранее о них ничего не было известно. В погребах хранились стеклянные бутылки — 29 из них оказались целыми, еще шесть разбились. Внутри исследователи нашли вишневые косточки и следы ягод, в том числе было обнаружено несколько засохших плодов.

Главный археолог проекта Джейсон Боро сообщил, что бутылкам не меньше 250 лет, поскольку кирпичные полы уложили в имении в 1775 году. В то время имением и плантацией при нем владели Джордж и Марта Вашингтон, которые были известны любовью к вишне и вишневым коктейлям: так, например, они добавляли ягоды в бренди и даже изобрели собственный коктейль под названием «вишневый отскок». По легенде, Вашингтон даже брал его с собой в путешествия.

Кроме вишни, в бутылках нашли остатки крыжовника и смородины. Сейчас ученые проводят ДНК-анализ, чтобы точно определить все виды ягод и понять, как их консервировали и какие специи клали внутрь. При этом консервацией, вероятнее всего, занимались рабы Вашингтонов, которые прислуживали им и работали на прилегающей плантации.

Ранее сообщалось, что экспедиция «Наследие ладожских глубин» обнаружила судно с изображением Левиафана на дне Ладожского озера. Предполагается, что оно могло принадлежать пиратам.