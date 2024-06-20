Террорист, расстрелявший саркофаг с телом Ленина: что он написал в предсмертной записке

Весенним днем 1934 года некто Митрофан Никитин открыл стрельбу прямо в Мавзолее Ленина. Никитин хотел расстрелять тело Ленина. Несмотря на бдительность часового, террорист не дал взять себя живым, оставив в кармане одежды предсмертную записку.

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Подозрительный посетитель

Теракт в Мавзолее с участием Митрофана Михайловича Никитина стал первым в истории покушением на тело Владимира Ленина. 19 марта 1934 года порог усыпальницы вождя пролетариата переступил мужчина, который впоследствии и был идентифицирован как Митрофан Никитин. Если верить Николаю Зеньковичу, автору издания «Покушения и инсценировки: от Ленина до Ельцина», бдительному часовому поведение посетителя показалось подозрительным.

Часовой следил за Митрофаном Никитиным, пока тот не поравнялся с саркофагом Ленина. При себе у Никитина был пистолет, которым он намеревался воспользоваться для того, чтобы расстрелять забальзамированный труп Ильича. Однако осуществить этот план террористу не удалось. Благодаря часовому и инициативным посетителям Никитин не произвел ни одного выстрела в вождя. Впрочем, некоторые историки уверены в том, что Митрофан Михайлович все-таки несколько раз нажал на курок, правда, в Ленина не попал.

Предсмертная записка

Как бы то ни было, Митрофан Никитин не сумел изрешетить тело Ленина пулями. Поняв, что замысел провалился, Никитин покончил с собой. Хотя есть предположения, что преступник выстрелил себе в грудь случайно в тот момент, когда кто-то схватил его за руку, в которой находился пистолет. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. Дело в том, что при Никитине была найдена предсмертная записка, свидетельствовавшая, что оставаться в живых он явно не собирался.

В записке, кстати, были такие слова:

«Я, Никитин Митрофан Михайлович, с радостью умираю за народ».



Кроме того, в своем последнем послании Никитин написал о том, что он от имени трудящихся протестует против рабства, террора и голода в советской России. Во всем этом Митрофан Михайлович винил Ленина, а представителей тогдашней власти призывал одуматься:

«Опомнитесь, что вы делаете? Куда страну завели? Ведь все катится по наклонной плоскости в бездну!».



«Мой архив»

Впрочем, согласно докладной записке Карла Паукера, видного сотрудника ОГПУ, в карманах одежды Митрофана Никитина было обнаружено несколько писем сумбурного содержания. Одно из них было написано на имя секретаря Пролетарского райкома партии Кулькова. Все эти документы были направлены Александру Поскребышеву, помощнику Иосифа Сталина. Примечательно, что на записке Паукера сохранилась виза, сделанная рукой Сталина: «Мой архив. И. Ст.».

Иных документов, касавшихся данного дела, в архивах не осталось. Однако, благодаря докладной записке известно, что Митрофан Никитин, родившийся в 1888 году, проживал в Московской области и являлся «ответственным агентом» совхоза «Прогресс». Об инциденте же действительно не распространялись, а свидетелям приказали молчать. И это неудивительно: Никитин хотел убить уже мертвого Ленина за то, что в стране процветали «мошенничество, воровство, зверство», а все «честное и красивое вымирало с каждым днем». Об этом упоминал в своем предсмертном письме Митрофан Никитин.