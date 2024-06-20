Александр Федотов: как погиб летчик, рекорд которого не побит до сих пор

Всего Александр Федотов установил 18 мировых рекордов. Понятно, что эти достижения да и вся работа Федотова были сопряжены с опасностью для жизни. Но всякий раз опытный летчик уходил от смерти. Однако в 1984 году Александру Васильевичу не удалось избежать гибели.

© Русская семерка

Летчик-испытатель по жизни

Александр Васильевич Федотов родился в 1932 году в Сталинграде (ныне Волгоград) в семье рабочего. Федотов окончил 10 классов специальной школы ВВС, после чего был принят в Армавирское военное авиационное училище летчиков и остался там же в качестве летчика-инструктора. Впоследствии Александр Васильевич отучился в Школе летчиков-испытателей, а затем получил диплом Московского авиационного института.

Еще до поступления в вуз Александр Васильевич Федотов стал старшим летчиком-испытателем в ОКБ имени Анастаса Микояна. Как указано в издании под авторством Н. Знаменской «Шли со временем», посвященном 50-летию Школы летчиков-испытателей, работу в ОКБ Федотов начал с испытаний модернизированных вариантов серийно выпускавшихся истребителей МиГ-15 и МиГ-17. За годы работы в ОКБ он первым поднял в воздух E-150, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31.

Федотовские рекорды

Александр Федотов не только испытывал новые самолеты, но и устанавливал мировые рекорды. В октябре 1961 года летчик на Е-166 установил абсолютный мировой рекорд скорости на замкнутой базе 100 километров в 2401 километр в час. Впоследствии Федотов поднял на истребителе груз в 2 тонны на высоту 30010 метров. А вообще Александру Васильевичу принадлежали 18 мировых рекордов, в том числе и по высоте.

До сих пор именно о рекорде высоты чаще остальных вспоминают при упоминании Александра Федотова. В 1977 году летчик-испытатель на МиГ-25 поднялся на 37 километров 650 метров. С этого дня минуло уже почти полвека, но никто на пилотируемом самолете с реактивным двигателем так и не смог превзойти этот рекорд. Неудивительно, что Александр Васильевич удостоился множества высоких званий и наград: заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.

Трагическая гибель и ее причины

Впрочем, слава и почет доставались Александру Васильевичу нелегко. Он не единожды оказывался лицом к лицу со смертью, трижды во время испытаний был вынужден катапультироваться, но всегда выживал. Однако 4 апреля 1984 года фортуна отвернулась от летчика. В тот день при выполнении испытательного полета на самолете МиГ-31 Федотов и штурман-испытатель Валерий Зайцев погибли. Согласно официальным данным, причина катастрофы оказалась банальной – сломался топливомер.

Опытный летчик, который наверняка и до этого сталкивался с неисправной аппаратурой, поверил показаниям топливомера. Так как самолет находился в небе недолго, Федотов решил, что произошел несанкционированный слив топлива, и решил садиться. Уверенный в том, что машина пуста, Александр Васильевич вышел на большой угол атаки, что привело к сваливанию в штопор на самом деле тяжелого самолета с полными баками горючего. В итоге МиГ врезался в землю.

Впрочем, Николай Якубович в своей книге «МиГ-31» упоминает мнение летчика-испытателя Бориса Орлова, который утверждал, что Федотов некоторое время пытался понять причину утечки топлива, всячески экспериментировал. Если бы он сразу пошел на посадку, то, скорее всего, остался бы жив. Возможно, именно уверенность в своем профессионализме сыграла с Александром Федотовым злую шутку.