Тайна гибели Александра Дедюшко: что на самом деле случилось с актером

Известный актер Александр Дедюшко погиб осенью 2007 года. В тот день он возвращался вместе со своей женой и сыном из Владимира. Внезапно автомобиль Дедюшко выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик. Так как никто из находившихся в салоне машины не выжил, остается только строить догадки о том, что же заставило Дедюшко пересечь две сплошные линии.

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Рисковый, но осторожный?

Александр Викторович Дедюшко стал известен российскому зрителю в основном благодаря таким сериалам-боевикам как: «Бригада», «Спецназ», «Офицеры», «Сармат», «Псевдоним Албанец». Примечательно, что один из режиссеров последней картины Юрий Павлов рассказывал об отчаянном характере актера. По словам Павлова, Дедюшко старался обходиться без каскадеров. Однажды во время съемок он даже пытался спрыгнуть с крыши мчавшегося автомобиля.

Однако в какие-то моменты Александр Дедюшко проявлял, напротив, излишнюю осторожность. Бывало, он отказывался исполнять в кадре действия, которые не были связаны с риском для жизни. Так, Федор Раззаков в своей книге «Кумиры. Тайны гибели» упоминает о том, что Дедюшко как-то раз не согласился нести на закорках своего партнера, сославшись на больную спину. А вот скорость была настоящей страстью артиста. На дороге он разгонялся так, что многие друзья даже не садились в его машину.

Гибель и ее предчувствие

Незадолго до смерти в 2007 году Александр Дедюшко стал проявлять большую осторожность. К примеру, он внезапно отказался от съемок в боевике, где его герой умирал. В последней картине Дедюшко, который большинство трюков исполнял сам, вдруг впервые попросил, чтобы все опасные эпизоды сыграл за него дублер. Впрочем, предчувствие скорой гибели, сквозившее почти в каждом поступке Дедюшко, не сказалось на характере его манеры вождения автомобиля.

3 ноября 2007 года около 22 часов Александр Дедюшко вместе со своей супругой Светланой и сыном Дмитрием двигался по трассе Москва-Уфа. Во Владимирской области машина Дедюшко выехала на встречную полосу через две сплошные линии и врезалась в грузовой автомобиль. Водитель грузовика остался жив, а вот члены семьи Дедюшко, включая его самого, погибли. Причина трагического происшествия, а, в частности, выезда актера на встречную полосу, так и осталась неизвестной.

«Я сказал себе навсегда»

Если верить прессе, до гибели Александр Дедюшко дважды побывал в автомобильных авариях. В одной из них Дедюшко попросту заснул за рулем, но в самый опасный момент очнулся и сумел среагировать. Журналист и кандидат в мастера спорта по автоспорту Юрий Гейко в своей книге «Легкий способ бросить дурить за рулем» вспоминал, что актер говорил ему:

«…с тех пор я сказал себе навсегда: хочешь спать – остановись, поспи. Сейчас я не имею права на такие глупости – у меня семья».



Однако в качестве основной версии случившегося высказывается предположение о том, что Александр Дедюшко все-таки снова уснул, находясь за рулем. По словам друзей, в тот период у Дедюшко был очень плотный график: спектакли, съемки, перелеты. Уезжая в тот роковой день от приятелей, проживавших во Владимире, он пожаловался, что очень хочет просто выспаться. Наверняка в пути Дедюшко отчаянно боролся со сном, но хватило и нескольких секунд дремы для того, чтобы оказаться лицом к лицу со смертью.