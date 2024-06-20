Дымковская игрушка и вятская матрешка: как живут народные художественные промыслы

В настоящее время в Кировской области сохранились и развиваются 11 предприятий народных художественных промыслов, семь из которых включены в федеральный перечень организаций НХП и получают поддержку из федерального бюджета. Всего же в отрасли, по данным на 2024 год, занято порядка 200 мастеров. Об этом накануне Дня народных художественных промыслов «ФедералПресс» рассказали в региональном министерстве промышленности, предпринимательства и торговли.

«В последние два года наблюдается восстановление спроса на продукцию сферы НХП, который заметно снизился в период пандемии коронавирусной инфекции. Наиболее заметное оживление можно отметить в производстве дымковской игрушки, вятской матрешки и гончарных изделиях», – отметили в минпромторге.



Какие предприятия НХП работают в Кировской области

Союз художников России – народный художественный промысел «Дымковская игрушка». Мастера создают и продают авторские дымковские игрушки. Организация имеет соответствующее свидетельство Роспатента на товарный знак и наименование произведений мастериц. ООО «Азимут» занимается изготовлением изделий из лозы, бересты, соломы. ООО «Комтех», где занимаются производством керамических изделий прикладного характера с гравировкой и художественной росписью. ЗАО «Вятский сувенир». Специализируется на художественной обработке дерева. Здесь производят традиционных вятских тематических матрешек с росписью и инкрустацией. ООО «Каповая шкатулка». Один из вятских брендов, специализирующийся на изготовлении предметов из капакорня – древесного нароста. ООО «Центр народных промыслов и ремесел «Вятка». Сфера деятельности – изготовление изделий из лозы, соломки, бересты, дымковской игрушки, декоративного панно, изделий ручного ткачества. ООО «Художественные мастерские «Дымковская игрушка». Как и их коллеги, ориентированы на создание авторских произведений мастериц дымковской игрушки. ООО «Вятские промыслы». На производстве делают изделия из ценных пород древесины, бересты, соломы, выполненные в традиционном вятском стиле. ООО «Вятские узоры». Их конек – производство изделий из льна с элементами кружева ручной работы, ручной и машинной вышивки. Индивидуальный предприниматель Пермякова Татьяна Викторовна прославляет регион изделиями из ценных пород древесины, бересты, соломы, выполненными в традиционном Вятском стиле. В мастерской «СветЗахара» (ИП Захарова Светлана Владимировна) изготавливают изделия из льна.

Первые шесть предприятий плюс ЗАО «Сувенир» включены в федеральный перечень организаций НХП. За 2023 год они произвели продукции более чем на 350 млн рублей.

В министерстве добавили, что предприятия сферы НХП осваивают электронную торговлю – выходят на маркетплейсы, что увеличивает их выручку. Также драйвером роста выручки выступает проведение различных мероприятий, связанных с празднованием в 2024 году 650-летнего юбилея города Кирова.

Как в Кировской области развивают народные художественные промыслы

По постановлению правительства Кировской области предприятия малого и среднего предпринимательства НХП, признанные социальными, могут получить грант до 500 тысяч рублей на различные цели.

Для налогоплательщиков установлены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения, к слову, это распространяется не только на отрасль народных художественных промыслов.

Выделяются субсидии на проекты в этой сфере. С их помощью в 2022 и 2023 годах удалось провести областной конкурс «Мастеровые Вятки», Всероссийский фестиваль лозоплетения «Ива-Дивная», «Творческий лагерь мастеров», «Азбуку ремесел». Запланированы эти же мероприятия и в 2024-м.

Кроме того, предприятиям выделяются льготные займы по ставке 2 %, а также проводятся обучающие мероприятия и консультации для представителей сферы НХП.

«В целях популяризации изделий НХП предприятия привлекались к участию в Международной выставке-форуме «Россия», выставке «Резиденция Кировской области» в павильоне «Рабочий и колхозница», Днях Кировской области в Совете Федерации Федерального Собрания, а также выпуске сувенирной продукции к юбилею города», – подвели итог в министерстве.