20 июня: день уродливых собак и молочного коктейля

Наступило 20 июня — это уже 172-й день 2024 года. Сегодня отмечается Семик — седьмой четверг после Светлой Пасхи. В этот день хоронят русалок, защищают слонов в зоопарках и отмечают День молочного коктейля. Расскажем, какие еще праздники отмечаются 20 июня 2024 года.

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Народные праздники в России 20 июня

В России 20 июня отмечают церковный праздник Семик — это день, выпадающий на седьмой четверг после празднования Светлой Пасхи. Также он всегда отмечается за три дня до Троицы. До Крещения Руси крестьяне в этот день прощались с весной и проводили символические похороны русалок.

Считалось, что в русалок обращались так называемые заложные покойники, то есть люди, умершие не своей смертью, а также самоубийцы и утопленники. С приходом христианства в этот день стали поминать всех усопших. Как известно, самоубийц по христианским канонам не отпевают, однако считается, что именно в этот день можно заказать в храме заупокойную службу для человека, сведшего счеты с жизнью.

Известен этот праздник еще и тем, что сегодня можно водить хороводы вокруг берез, чтобы зарядиться от дерева жизненной силой. На Руси в этот день устраивались девичьи посиделки, куда впервые в жизни могли прийти девочки-подростки. Старшие подруги учили их, как гадать на суженого.

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Какие праздники отмечают в мире 20 июня

20 июня 2024 года в разных странах мира будут отмечать ряд важных и интересных праздников и важных дат.

Например, 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. К сожалению, в ситуации, когда приходится бросать свой дом и имущество и бежать в поисках безопасного места для жизни, может оказаться каждый из нас. Именно поэтому многие государства мира стараются поддерживать беженцев и оказывать им социальную помощь, поскольку однажды и их граждане могут оказаться в подобном положении в чужой стране.

Еще сегодня отмечают Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Жизнь этих животных в неволе нельзя назвать счастливой хотя бы потому, что, несмотря на отсутствие естественных врагов, ветеринарную помощь и правильный рацион, эти гиганты живут не более 25 лет, в том время как в дикой природе некоторые особи доживают до 70 лет. Несмотря на работу различных организаций по защите слонов, их содержание в неволе в некоторых странах по-прежнему остается жестоким.

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Зато повезло другим животным, которые тоже живут под опекой человека, но жизнь их в подавляющем большинстве случаев можно считать счастливой. Сегодня отмечают День уродливых собак. Конечно, песики иногда бывают довольно страшными, однако для своих хозяев они все равно самые красивые и прекрасные существа на планете.

Поклонники интернета 20 июня 2024 года отметят день Wi-Fi. С развитием технологий этот способ доступа ко Всемирной сети становится все более распространенным. Бесплатный доступ к Wi-Fi можно получить почти в любом торговом центре, в кафе, на пляжах и в прогулочных зонах крупных городов.

Те, кто предпочитает активный образ жизни, празднуют сегодня День серфинга. Этот вид спорта на постоянной основе доступен лишь немногим счастливчикам, живущим вблизи моря или океана. Однако многие серферы готовы регулярно летать буквально на край света, чтобы поймать волну.

Ну и, конечно, сегодняшний день не обойдется без праздника для поклонников кулинарии. Сегодня отмечается День ванильного молочного коктейля. Чтобы не тратить время на его приготовление, лучше отправиться за ним в кафе всей семьей.

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Исторические праздники, которые вспоминают 20 июня

20 июня 2024 года можно вспомнить несколько исторических праздников и памятных событий.

1793 год — американский промышленник Эли Уитни получил патент на хлопковый волокноотделитель, или хлопкоочистительную машину.

1840 год — американский изобретатель Сэмюэл Морзе получил патент на электромагнитный пишущий телеграф.

1881 год — первая на территории Российской империи линия телефонной связи заработала в Нижнем Новгороде.

1895 год — в Германии состоялось открытие искусственного канала кайзера Вильгельма, который позволил кораблям проходить напрямую из Балтийского в Северное море. В 1948 году объект стал называться Кильский канал.

1945 год — в Москву было доставлено Знамя Победы, которое 30 апреля водрузили над Рейхстагом советские солдаты.

1996 год — в Российской Федерации при Министерстве чрезвычайных ситуаций была учреждена кинологическая служба.

В этот день появились на свет:

1915 год — британский режиссер Теренс Янг, известный созданием первых фильмов о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Шаровая молния».

1927 год — советский мультипликатор, создатель образов Волка и Зайца для мультсериала «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин.

1934 год — советский бард, автор песен «Милая моя», «Ты у меня одна», «Перевал», «Если я заболею», «Ну что тебе сказать про Сахалин» Юрий Визбор.

1937 год — советский зоолог, ведущий телепрограммы «В мире животных» Николай Дроздов.

1940 год — советский актер Владимир Коренев, получивший всесоюзную известность после выхода на экраны фильма «Человек-амфибия», а также снявшийся в лентах «Дети Дон Кихота», «Криминальный талант», «Освобождение: Последний штурм», «Освобождение: Битва за Берлин».

1967 год — австралийская актриса Николь Кидман, известная по фильмам «Лев», «Прежде чем я усну», «Австралия», «Вторжение», «Холодная гора», «Другие», «Мулен Руж», «С широко закрытыми глазами».

1982 год — российские футболисты братья-близнецы Алексей и Василий Березуцкие.

Также в этот день мир покинули:

1920 год — российский микробиолог, заложивший основы советской вирусологии, Дмитрий Ивановский.

1925 год — австрийский психиатр, учитель Зигмунда Фрейда, один из основоположников психоанализа Йозеф Брейер.

1933 год — немецкая коммунистка, активно участвовавшая в международной борьбе за права женщин, Клара Цеткин.

1966 год — бельгийский ученый, разработавший теорию Большого взрыва, Жорж Леметр.

2012 год — актер дубляжа, русский голос Пола Беттани, Дэвида Брэдли, Стива Бушеми Вячеслав Баранов.