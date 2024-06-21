21 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

21 июня в России профессиональный праздник отмечают специалисты кинологических подразделений МВД, а вместе с ними и все «гражданские» кинологи. Кроме того, во всем мире в этот день вспоминают о пользе йоги и делают селфи. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники приходятся на 21 июня.

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Праздники в России

День кинологических подразделений МВД России

С 2004 года 21 июня в России отмечается День кинологических подразделений МВД РФ. Несмотря на то, что это праздник «министерский», своим его считают и «гражданские» собаководы — и называют кратко: День кинолога.

Собаки помогают полиции раскрывать преступления в России с 1906 года. А самого известного пса-«полицейского» доберман-пинчер помог раскрыть больше 1500 дел.

Праздники в мире

Международный день йоги

С 2015 года 21 июня весь мир отмечает День йоги — его годом ранее Генассамблея ООН, чтобы люди могли больше узнать о том, как полезна эта практика и как внедрять ее в свою жизнь. Дату выбрали не случайно: чаще всего именно на 21 июня выпадает день летнего солнцестояния — самый длинный световой день. Однако в 2024 году праздники не совпали: Международный день йоги отметят на следующий день после того, как Солнце поднимется в самой высокой точке над Землей.

День селфи

День селфи — третий неофициальный праздник в году, посвященный фотографии самого себя на фронтальную камеру смартфона или фотоаппарат (еще есть День музейного селфи и День селфи в библиотеке, которые отмечают в январе).

Точно неизвестно, кто и когда учредил этот праздник, но его США в 2014 году. С тех пор этот тренд подхватил весь мир.

Какие еще праздники отмечают в мире 21 июня

Всемирный день гуманизма

Международный день скейтбординга

Всемирный день гидрографии

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мученика Иулиана Тарсийского

Иулиан Турции). Когда в стране начались гонения на христиан, Иулиан не смог укрыться от преследователей — его схватили и привели на суд, где заставляли отречься от Христа и принести жертву идолам, однако он не покорился. Целый год его подвергали мучениям, но так и не смогли добиться желаемого. В итоге Иулиана зашили в мешок с песком и гадами и бросили в море.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 июня

Дeнь пaмяти священномученика Феодора Стратилата

День памяти Святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского

День иконы Божией матери Ярославской

Приметы на 21 июня

Если небо в ночь на 21 июня звездное — по осени будет много грибов. Если утром много росы — день будет ясным. Если подумать о плохом сегодня, оно обязательно сбудется.

Кто родился 21 июня

Виктор Цой (1962 — 1990)

21 июня — день рождения основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкальный коллектив он собрал в 1981 году, изначально его название было «Гарин и Гиперболоиды». Продержалось оно всего год — и превратилось в привычное всем «Кино». Цой объяснял это тем, что хотел дать группе более «емкое и синтетическое» название.

Виктор Цой написал почти все тексты песни и музыку для коллектива. Именно он — автор и исполнитель легендарных композиций «Звезда по имени Солнце», «Мы ждем перемен!», «Группа крови».

Принц Уильям

Сегодня 42 года исполняется принцу Уильяму — будущему королю Великобритании. Он — законно первый в очереди на королевский престол после своего отца, нынешнего короля страны Карла III. В подтверждении этого правитель принца Уэльского, которым долгие годы обладал сам: по древней традиции, его могут получить только прямые наследники короны.

В Британии Уильяма очень любят — и в первую очередь благодаря его близости к народу. Например, в детстве он ходил в школу, а не учился на дому, как это предполагала традиция.

Кто еще родился 21 июня