Почему советские пионеры отказывались пожимать руки взрослым

Одной из важнейших задач, которая стояла перед пионерским движением в СССР – распространение понятий о гигиене среди детей от Средней Азии до Чукотки. Именно по этой причине в устав организации, основанной в 1922 году, были включены правила, которые сегодня могут показаться странными. Например, советские пионеры отказывались пожимать руки взрослым.

Чистота – залог здоровья

«А.И. Рыков здоровается с пионером, но тот твёрдо знает свой устав и руки не подаёт» – гласила подпись к снимку, размещённому в 1926 году на страницах журнала «Советское фото».



На фотографии запечатлён момент, на котором председатель Совнаркома Алексей Рыков протягивает руку мальчику в пионерском галстуке. Тот улыбается, но ответить тем же не спешит.

Дело в том, что в 20-е годы прошлого столетия в стране бушевали эпидемии тифа и холеры, а поэтому отказ от рукопожатий был вынужденной мерой, способной снизить распространение заболеваний. Дети в то время приветствовали друг друга и взрослых пионерским салютом.

Но культуролог Татьяна Фетисова усмотрела в запрете на рукопожатия не столько заботу о здоровье, сколько борьбу с чуждыми элементами, которую советская власть развернула повсеместно. Пожимание рук, считает Фетисова, считалось изначально одной из буржуйских привычек, а табу на такое действие предоставляло «фактически безграничные возможности для сортировки нового/старого в категориях чистого/грязного, опасного/безопасного, здорового/больного».

Времена диктуют правила

Пионеры в обязательном порядке должны были соблюдать и другие гигиенические правила. Так, каждое утро для них начиналось с мытья рук, шеи, ушей, чистки зубов и обтирания тела, далее следовала зарядка. От представителей молодого поколения также требовалось соблюдать определённые гигиенические нормы в течение дня: не сорить, не плевать на пол, мыть руки перед едой, закрывать рот рукой при кашле. Естественно, категорически запрещалось брать пример с взрослых, которые курили табак и употребляли алкогольные напитки.

В 30-е годы обращать пристальное внимание на том, что в настоящее время кажется очевидным, перестали. Акцент сместился на пропаганду коммунистических ценностей. Пионер как строитель коммунизма должен был заниматься спортом, быть физически развитым, готовым всегда прийти на помощь нуждающемуся, преуспевать в учёбе и любить Родину. А в 1967 году, когда СССР активно укреплял международные связи, от пионеров начали требовать ещё и дружить с «детьми трудящихся всех стран».