Как Япония готовила нападение на СССР

Центр исторической памяти рассказал о плане Японии напасть на СССР во время ВОВ
Япония готовилась напасть на СССР во время Великой Отечественной войны. Нападение планировалось после взятия фашистами Ленинграда, которое, как ожидали японцы, должно было состояться. Вместе с наступлением по линии фронта были разработаны масштабный террор и бактериологические диверсии в расположении войск Красной армии. Эти сведения, накануне Дня памяти и скорби - 22 июня, опубликовал Национальный центр исторической памяти при президенте России.
В документе приводятся как донесения советской и немецкой разведок о подготовке нападения Японии на СССР, так и послевоенные показания японского генералитета. В частности, в документах "Смерш" утверждается, что в 1941 году по сговору с германским правительством японцы усилили подготовку к войне, а японский генштаб разработал план нападения на СССР, носивший условное название "Кан-току-эн", что переводится как "Особые маневры Квантунской армии".
Для наступления в Маньчжурии были сосредоточены до 20 дивизий и танковые части. Все пехотные войска с Тайваня, Хайнаня и из китайской провинции Фуцзянь были переправлены в северный Китай.
Эти документы Национальный центр исторической памяти при президенте России опубликовал и планирует дополнительно воспроизвести в запускаемом информационно-просветительском проекте о ключевых точках исторической памяти, одной из которых является память о 22 июня - дне начала Великой Отечественной войны.