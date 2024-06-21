Как Япония готовила нападение на СССР

Япония готовилась напасть на СССР во время Великой Отечественной войны. Нападение планировалось после взятия фашистами Ленинграда, которое, как ожидали японцы, должно было состояться. Вместе с наступлением по линии фронта были разработаны масштабный террор и бактериологические диверсии в расположении войск Красной армии. Эти сведения, накануне Дня памяти и скорби - 22 июня, опубликовал Национальный центр исторической памяти при президенте России.

В документе приводятся как донесения советской и немецкой разведок о подготовке нападения Японии на СССР, так и послевоенные показания японского генералитета. В частности, в документах "Смерш" утверждается, что в 1941 году по сговору с германским правительством японцы усилили подготовку к войне, а японский генштаб разработал план нападения на СССР, носивший условное название "Кан-току-эн", что переводится как "Особые маневры Квантунской армии".

Для наступления в Маньчжурии были сосредоточены до 20 дивизий и танковые части. Все пехотные войска с Тайваня, Хайнаня и из китайской провинции Фуцзянь были переправлены в северный Китай.

Эти документы Национальный центр исторической памяти при президенте России опубликовал и планирует дополнительно воспроизвести в запускаемом информационно-просветительском проекте о ключевых точках исторической памяти, одной из которых является память о 22 июня - дне начала Великой Отечественной войны.