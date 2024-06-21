Великий матч: «Голландцы просто сломались о нас»

21 июня 2008 года — этот день любители футбола запомнили надолго, когда с замиранием сердца смотрели трансляцию из Базеля. Четвертьфинал первенства Европы, и нет права на ошибку. Соперник сильный, сборная Нидерландов, но наши ведут. И пропускают гол за четыре минуты до финального свистка…

Ещё 30 минут дополнительного времени, не хватает никаких успокоительных. Но вот два точных удара Дмитрия Торбинского и Андрея Аршавина превращают матч в сказку. А сборную России под руководством Гуса Хиддинка — в медалистов Евро. Да, потом будет поражение от будущих чемпионов Европы — сборной Испании. Но это уже потом, а пока самая короткая ночь в году расцветала в России огнями праздника.

Своими воспоминаниями делятся участники того сказочного матча.

(участник четырёх матчей Евро-2008):

— Сколько лет с того времени прошло… Главное воспоминание в том, что мы смогли подарить праздник для страны. Когда смотрели, что происходит после каждой игры на улицах, понимали, что что-то сделали. Больше я был рад этому, гордился, что смог поучаствовать в таком празднике. Наверное, это был лучший момент в моей карьере. У меня ещё есть победа в Кубке Германии: там тоже был полный стадион в Берлине. Но здесь масштаб совсем другой, за сборную ты отстаиваешь честь своей страны. Поэтому этот матч перетягивает все остальные. Думаю, мы могли бы сыграть даже в финале, если бы Италия обыграла по пенальти испанцев. Считаю, у нас был шанс, мы могли с итальянцами побороться: у нас команда была помоложе, бежала хорошо. Итальянцы уже были взрослой командой, мы точно могли бы оказать им сопротивление. А испанцы выиграли, у них началась гегемония на много лет. На тот момент они, наверное, показывали самый сильный футбол. Видите, как всё на грани бывает: проиграй они итальянцам по пенальти, мы бы, может, не увидели Испанию ни чемпионом мира, ни чемпионом Европы. Возвращение с того Евро было непростым. Вышли с самолёта, подумали, что поедем домой. Но нас не отпустили, сказали: «Поедем на Первый канал к Малахову!» У всех было тяжеловатое состояние после празднования, поэтому пришлось ещё потерпеть чуть-чуть. Много эмоций было потеряно, физическое состояние после перелёта было своеобразное. После эфира на Первом канале уже разъехались кто куда, по домам.



(участник пяти матчей Евро-2008):

— Тут сложно объяснить, мы были на очень мощных эмоциях в матче с Голландией. Да, они были фаворитами, да, они обыграли французов и итальянцев, но мы тоже были не промах. После выхода из группы мы находились на каком-то невероятном подъёме, они тогда просто о нас сломались. Наверное, это одна из лучших игр в карьере, показывали очень классный футбол, получали огромное удовольствие. Ну а эмоции после победы — это было вообще вау! Жаль, что не сумели пройти дальше, но то поколение сборной Испании было просто неудержимым.



(участник пяти отборочных матчей Евро-2008):

— Матч с Голландией был классным, что тут сказать. Ребята — молодцы. Это правда, что Хиддинк хотел, чтобы я тоже поехал на турнир. Но у меня были проблемы с мениском. Я бы не смог помочь команде. Тут даже речь не шла, чтобы в концовках выходить, не мог просто на ногу наступить. Поехал лечиться. Я принял решение.



(экс-тренер сборной России, входил в штаб Гуса Хиддинка):

— Безусловно, матч с Голландией был просто великолепным. Наверное, эта игра стала лучшей для того поколения наших футболистов. Тогда всё сработало просто отлично, всё получилось, все верили в этот успех. Ребята-футболисты проделали просто космическую работу. Помню, как в концовке основного времени к нам подбежал Жирков, попросил замену, мы немного схитрили и сказали, что их уже нет. Он отыграл весь матч, на очень серьёзном уровне, полная самоотдача, как и у всех остальных футболистов. Могли ли мы потом пройти Испанию? Да могли бы, наверное. Возможно, надо было сыграть с ними как на чемпионате мира 2018 года — просто закрыться и пробовать в серии пенальти с ними пободаться. Но что сделано, то сделано. Я ни о чём не жалею, это был фантастический турнир.



(основной полузащитник сборной России на Евро-2008):

— Это был очень грозный соперник. О том, что они были фавориты и что мало кто в нас верил, — это уже всё и много раз без меня сказали. Но мы верили, понимали, что всё возможно. Это плей-офф, тут в каждом отдельном матче любая команда может обыграть любую. Мы были максимально настроены, заряжены, в отличие от тех же голландцев. Они, скорее, были на расслабоне, были раскованны. Может быть, менталитет такой или просто не чувствовали какой-то опасности.

