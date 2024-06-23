Можно ли вымолить душу покойника из ада

Человек может вымолить душу покойного из ада при условии, что при жизни тот был верующим и стремился к добрым делам. Об этом в воскресенье, 23 июня, рассказали священнослужители Русской православной церкви (РПЦ).

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— Вымолить их возможно, но молитва должна быть искренней и регулярной. Спасти из геенны огненной можно души умерших, которые при жизни посещали храм и соблюдали религиозные обряды, — цитирует их дзен-канал «Святые места».



Представители церкви отметили, что нельзя спасти души тех, кто сознательно не стремился к исправлению или отвергал любыми способами веру. По словам священнослужителей, такие люди сделали выбор вопреки божественному провидению.

Люди не всегда могут быстро смириться с потерей близкого человека. Многие продолжают общаться с усопшими, обращаться к ним за помощью и поддержкой. Церковь к подобным контактам относится негативно.

Священнослужитель Свято-Троицкого собора ответил на волнующий многих верующих вопрос: способны ли покойные стать ангелами-хранителями для своих близких.