Японец спустя 70 лет рассказал о чудовищных экспериментах "Отряда 731"

Поклявшийся хранить секретные тайны еще императорской армии, 93-летний японец Хидео Симидзу спустя более 70 лет решил рассказать о злодеяниях, которые он видел на печально известном объекте "Отряда 731" квантунской армии.

Ему было всего 14 лет, когда во время Второй мировой войны его призвали кадетом в город Харбин, на территории тогдашней оккупированной японцами Маньчжурии, сообщает Daily Mail. Там его готовили к участию в некоторых из самых ужасных злодеяний в истории - экспериментах на людях, проводимых над военнопленными, в том числе над беременными женщинами и маленькими детьми, пишет издание.

Более 3000 человек - в основном китайские граждане, а также российские, британские и американские военнопленные - были заживо препарированы, заражены бубонной чумой и использованы в качестве подопытных для лечения обморожений в "ужасных лабораториях" пыток, сказал свидетель преступлений отряда, который создавался для ведения бактериологической войны против СССР.

Спустя десятилетия фотографии, которые были обнародованы внуками и правнуками жертв, напомнили Симидзу лица тех людей, с которыми он столкнулся во время массовой бойни. По его словам, он понял, что ему придется нарушить молчание ради будущего поколения. Теперь уже вышедший на пенсию архитектор сказал, что всю жизнь пытался "похоронить свое темное прошлое", не раскрывая его даже ближайшим родственникам. Но воспоминания о прежней жизни нахлынули, когда он и его жена посетили военный музей, в котором было рассказано о жертвах "Отряда 731". Он не смог сдержать эмоций, когда увидел фотографию жертв среди останков большого кирпичного здания - "Отдела профилактики эпидемий и очистки воды Квантунской армии", или "Отряда 731". Он рассказал жене все, что знал об этом здании, и, наконец, признал, что был членом подразделения, готовившегося к биологической войне.

"Отряд 731" был создан в 1936 году в Харбине на северо-востоке Китая японской императорской (Квантунской) армией для проведения исследований в области биологической войны, потенциала оружия и пределов возможностей человеческого тела. Первоначально тайная операция проводилась под прикрытием лесопилки, а затем водоочистной станции. Хотя больные ученые резали человеческую плоть, а не пиломатериалы, они издевались над своими жертвами, называя их по-японски "марутами" (или "деревянными бревнами"). "Погибло много "марут" и японских солдат, которых тоже расчленили. Я часто задаюсь вопросом, почему "Отряд 731" совершил столько зла?" - сказал Симидзу.

Его призвали в ряды подразделения в конце марта 1945 года, всего за несколько месяцев до окончания войны, в качестве "техника на испытательном сроке". Он ожидал, что его отправят на фабрику, но вместо этого его и пятерых других мальчиков из его деревни отправили на поезде в Китай, чтобы начать работу в лабораториях "Отряда 731".

По его словам, даже сейчас ему снятся кошмары о том дне в июле 1945 года, когда его отвезли в "комнату с образцами" в аудитории на втором этаже здания. Он вспоминает, что комната была заставлена банками, некоторые из них были высотой со взрослого человека, в каждой находились части человеческого тела в формалине.

Через три дня после того, как на Нагасаки была сброшена атомная бомба, Симидзу вызвали в лагерную тюрьму, которую ее начальник называл "бревенчатой хижиной", чтобы он похоронил сгоревшие кости убитых заключенных, пытаясь скрыть преступления подразделения. В августе советские войска вторглись в бывшую Маньчжурию, и он и другие члены отряда отступили обратно в Японию. Солдатам и техникам дали цианид и приказали покончить с собой, чтобы не попасть в плен, но Симидзу сбежал по дороге домой. Вернувшись в Японию, он никогда не рассказывал о том, что он видел или слышал о зверских преступлениях "Отряда 731". Сегодня это место, ставшее музеем, свидетельствует о бывшем нацистском лагере смерти с его заброшенными железнодорожными путями и потрескавшимися зданиями.

В одном строении до сих пор стоят ряды клеток, в которых содержались гигантские крысы, которых японские врачи использовали для заражения бубонной чумой. Ужасающая болезнь позже распространилась на сотни тысяч китайцев, когда в деревнях в ходе экспериментов по биохимической войне забрасывали блох, переносящих чуму. На фотографиях из книги "Отряд 731: Лаборатория Дьявола, Освенцим Востока" показаны японские солдаты, принимающие участие в вивисекции - проведении операций на живом человеке с целью изучения живых тканей и органов.

Несмотря на неопровержимые доказательства преступлений японской императорской армии, а также факта сокрытия со стороны США и других стран, многие в Японии по-прежнему отказываются верить Симидзу. В интернете он подвергался оскорблениям со стороны правых националистов, которые отказывались признать, что японские войска могли вести себя таким постыдным образом. Отвечая на эту критику, Симидзу сказал газете Asahi Shimbun: "Они не знают, какие ужасные вещи сделала Япония с людьми в другой стране. Что бы мне ни говорили люди, я должен продолжать говорить правду, иначе будущие поколения будут лишены возможности узнать об этом".

В Хабаровске в декабре 1949 года в советских лагерях японских военнопленных активно проводилась "оперативная работа по выявлению сотрудников противоэпидемических отрядов Квантунской армии". В ходе следствия была выявлена масштабная картина преступной деятельности специальных подразделений.

Вскоре был определен круг свидетелей - 36 военнопленных, которые на тот момент содержались в советских лагерях. В него вошли и будущие обвиняемые Хабаровского процесса, в том числе подполковник медицинской службы японской армии Ниси Сюньэй (Тосихидэ), бывший командующий Квантунской армией генерал Ямада Отозоо, генерал-майор Казицука Рюудзи, генерал-майор Кавасима Киоси, генерал-лейтенант Такахаси Такаацу.

Судить предполагалось 7 человек: генералов Кадзицука, Кавасима, Такахаси, Сато, подполковника Ниси и майоров Карасава и Оноуэ. В это время обсуждался вопрос о включении в этот список бывшего командующего Квантунской армией генерал Ямада, который "в целях сокрытия следов деятельности "Отряда 731" дал приказ личному составу эвакуироваться в Южную Корею, а помещение уничтожить. Одновременно с уничтожением помещений отряда была уничтожена и тюрьма, в которой находилось до 500 подопытных заключенных". В распоряжении "РГ" оказались рассекреченные материалы ФСБ России о судебном процессе, которые будут опубликованы позднее.

Только в "РГ"