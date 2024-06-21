Какую роль сыграл Советский Союз в Корейской войне?

Корейская война – один из самых кровопролитных локальных конфликтов XX века. Какую роль в нем сыграл Советский Союз, телеканалу «МИР 24» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук Константин Асмолов.

Прежде чем говорить о роли Советского Союза, я напомню, что разделение Кореи на два государства произошло в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой. До этого Япония управляла Кореей, потом США и Советский Союз разделили полуостров по 38-й параллели. Корейская война началась в 1950 году. В какой момент из этих пяти лет стало понятно, что война неизбежна?

Маленький исторический экскурс. Когда Корею делили, еще не было холодной войны. Потом случилась холодная война. И каждая сторона начала превращать свою Корею в остеон коммунизма или антикоммунизма. В итоге стороны не пришли к соглашению. И вместо выборов в единую Корею состоялось два процесса. Соединенные Штаты апеллировали к ООН, Советский Союз к безначальным договоренностям. И на Корейском полуострове появилось два государства, каждое из которых претендовало на весь полуостров, считало себя единственным легитимным правителем и находилось в уверенности, что на другой половине марионетки, которые держатся исключительно на вражеских штыках, и поэтому легко будут сметены, потому что народ за нас.

И Ким Ир Сен, и Ли Сын Ман пытались уговаривать Москву и Вашингтон, но в Южной Корее был бардак, разруха и коррупция, и поэтому у руководства Северной Кореи получилось лучше. При этом решающим лоббистом Корейской войны был не столько Ким Ир Сен, сколько второй человек в тогдашнем северокорейском руководстве, который считался лидером коммунистов юга и рассчитывал на то, что если Корея будет объединена, то он за счет своих сторонников отодвинет Ким Ир Сена от власти.

То есть в перестроечные времена появился такой нарратив, что именно Сталин был инициатором этой Корейской войны, но это такая, видимо, легенда?

Скажем так, документы говорят совсем о другом. Нынешний ректор МГИМО, академик Торкунов, написал несколько книг по этому поводу, там в изобилии цитируются документы. По сути дела, Сталина убедили очень поздно, только весной 1950 года, а, например, осенью 1949-го политбюро решительно выступало против северокорейских действий по силовому объединению.

При этом Северную Корею в этой войне поддерживали и Советский Союз, и Китай. Как распределялись роли? Потому что я читал, что Китай отвечал за наземные действия, а Советский Союз за воздух.

Это очень приблизительно и не совсем так. Во-первых, Советский Союз и Китай да, поддерживали, но можно обратить внимание, что Китай формально участвовал в конфликте не под своим флагом, а в форме так называемых китайских народных добровольцев. Это было сделано в том числе для того, чтобы не эскалировать конфликт до Третьей мировой. Участие Советского Союза было еще более ограничено. Помимо советских летчиков, китайских тоже было достаточно, но советские летчики превосходили их в опыте, однако у них был очень ограниченный спектр задач. Они не принимали участия во фронтовых наступательных операциях и занимались прикрытием военных и в основном народно-хозяйственных объектов, находившихся вдоль границы КНР и КНДР. Потому что с самого начала войны генерал Макартур разрешил горячее преследование, то есть если американские самолеты в случае чего залетели на китайскую территорию и разбомбили там что-то, что является инфраструктурой поддержки КНДР, то это в принципе допустимо. Один раз американцы даже залетели так на советскую авиабазу «Сухая речка», но после приведения Тихоокеанского флота в боевую готовность пришлось извиняться.

То есть ни в каких наступательных действиях не участвовали, но при этом очень много легенд об участии советских и американских летчиков в той войне. А что об этом говорят документы, об успешности, о потерях?

Я не специализированный военный историк, поэтому обращу внимание на следующее. Понятно, что обе стороны хотят выглядеть хорошо. Однако нужно понимать, что если целью американского истребителя был советский истребитель, то целью советского истребителя, в первую очередь, был американский бомбардировщик, которому надо было не дать сбросить бомбы на критичные объекты.

Поэтому эти воздушные бои между истребителями тоже случались?

Это как раз культовый момент. Потому что ситуация, когда по сути единственный раз советские и американские военнослужащие видели друг друга в прицел, и рождает много легенд о том, что Корейская война была конфликтом СССР-США, а Кореи играли роль пешек, в то время как на деле ситуация обратная. Перед нами гражданская война, которая была интернационализирована внешним влиянием, сначала с южной стороны, потом с северной.

Тогда немного о народном творчестве. Знаменитый анекдот про отважного летчика Ли Си Цина возник во время Корейской войны или все-таки, как есть вторая версия, это уже из Вьетнамской?

Насколько я знаю, во время Корейской, потому что я не очень знаю про советских летчиков, которые воевали с американцами в небе Вьетнама.

Это все-таки оттуда. Корейская война завершилась 27 июля 1953 года подписанием перемирия. То есть победителей в ней не случилось.

Во-первых, если очень грубо, стороны остались при своих, потому что граница фактически прошла вдоль демаркационной линии, хотя Сеул брали дважды. Более того, южнокорейское руководство было настолько ретиво, что отказалось ставить подпись под соглашением о перемирии. И с южной стороны там стоит подпись только командования ООН.

По сути, американцы заключили так называемый договор о взаимной обороне, который фактически переводил южнокорейскую армию под американское командование, чтобы южнокорейский режим не попытался повторить конфликт.

Технически получается, если южнокорейское правительство не подписало договор между Северной и Южной Кореей, то состояние войны никуда не делось?

Да.

Еще один вопрос, что говорят документы о потерях в той войне, какими они были? Потому что его действительно называют одним из самых кровопролитных конфликтов XX века.

Он точно самый кровопролитный конфликт XX века. Надо понимать, что Северную Корею разбомбили в итоге настолько, что американцы заявляли: у нас больше нет объектов для бомбардировки, мы бомбим дамбы, чтобы хотя бы как-то оказывать воздействие на руководство КНДР. Плюс некоторые авторы считают, что применялось бактериологическое оружие, плюс вероятность применения атомной бомбы была достаточно велика, но мир удержался.