Почему историю острова Пасхи придется переписать

Кардинально изменить историю знаменитого острова Пасхи может исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Science Advances. Они утверждают, что жители острова не переживали экологической катастрофы, якобы унесшей тысячи жизней, на чем настаивали предыдущие исследования.

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Напомним, что остров Пасхи считается одной из удивительных и загадочных точек планеты. Тысячи туристов ежегодно стремятся сюда, чтобы увидеть около 1000 гигантских каменных голов. Остров постоянно в центре внимание науки, которая выдвигает все новые версии его истории, заселения, развития, возведения истуканов и т.д.

Эти вопросы появились сразу же, когда первые европейцы прибыли сюда в 1722 году. Здесь жили тогда около 3000 человек. Но как такая горстка людей могла установить такую армаду истуканов? Работников требовалось намного больше.

Чтобы оценить размер этого древнего сообщества, исследователи стали изучать так называемые сады камней, которые люди использовали для повышения продуктивности почв. Укладывая их слоями, жители смогли предотвратить потерю влаги из почвы, а также повысить содержание питательных веществ, что позволило выращивать сладкий картофель.

Оценки с применением спутниковых изображений показали, что сады камней могли занимать до 21,1 кв. километра. С таких площадей снимался урожай, которого хватило, чтобы прокормить около 17 000 человек. Это очень большое количество для столь маленького, пустынного места. Отсюда и был сделал вывод - население в конечном итоге переросло скудные ресурсы острова, что привело к экологическому и социальному коллапсу. То есть неразумные жители сами себя погубили, спровоцировав экологическую катастрофу.

И вот новое исследование решило перепроверить эту гипотезу. Авторы обучили искусственный интеллект точно определять размеры садов камней по спутниковым снимкам, отыскивая не просто камни, а участки с повышенной влажностью почвы и содержанием азота. Анализ был очень дотошный. Достаточно сказать, что исследования длились около пяти лет. Вывод? Площадь садов всего 0,76 квадратных километра, то есть в 20 раз меньше, чем считалось ранее. Значит сельское хозяйство острова могло обеспечить продовольствием не более 2000 человек. В целом же, объединив возможности всех ресурсов острова, исследователи подсчитали, что на нем в любое время могли проживать максимум около 3900 человек.

"Это показывает, что численность населения никогда не могла быть такой большой, как говорят некоторые из предыдущих оценок", - говорит один из авторов исследования Дилан Дэвис. По его словам, остров Пасхи - яркий пример того, как изолированное население с ограниченными природными ресурсами создало устойчивую систему существования, поддерживая свою численность в пределах ограничений окружающей среды.