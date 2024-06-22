Какое отношение в России к байкерам

56 % опрошенных нейтрально относятся к любителям байков, 33 % - положительно, 10 % - отрицательно.

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Большинство респондентов при слове "мотоцикл" вспоминают об опасных моментах на дорогах.

Некоторые сразу думают про риск для жизни, часть ассоциируют этот вид транспорта со скоростью и помехами на проезжей части.

Также 37 % россиян рассказали, что умеют водить байк, но лишь 7 % реально водят его. А вот большинство не владеют соответствующими правами и вовсе не хотели бы научиться.

Ранее россияне в социальном опросе ВЦИОМ рассказали, какую они предпочитают слушать музыку.