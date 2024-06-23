23 июня: Троица, праздник балалаек и вдов, Олимпийский день

На 23 июня — 175-й день 2024, високосного года — выпадает один из самых главных праздников для христиан, Троица. Особым значением дата обладает и для сотрудников Международного олимпийского комитета. Свое торжество сегодня справляют и музыканты-народники. Рассказываем, чем еще интересна дата 23 июня 2024 года: какой праздник утвердила на этот день ООН, зачем в церкви вывешивают березовые венки и кого поздравить с днем ангела.

Троица — православный праздник 23 июня

У одного из главных праздников христиан — Троицы — нет четко установленной даты. По традиции он отмечается на 50-й день от Пасхи. Поэтому такое важное событие церковного календаря называют еще и Пятидесятницей.

В христианстве праздник справляют уже много веков, с 381 года. Тогда в Константинополе (сейчас — Стамбул, Турция) утвердили принятое и сейчас представление об Отце, Сыне и Святом Духе как трех ипостасях Бога.

Еще богословы называют Троицу днем рождения христианской церкви в целом. По легенде, на учеников Иисуса Христа на 50-й день от Пасхи сошел Святой Дух. Он принял вид лучей из огня. Эти лучи наделили апостолов знаниями множества языков, и так они смогли разнести учение Христа по многим государствам мира.

Троица выпала на 23 июня в 2024 году. Какие обычаи связаны с торжеством? В праздник принято красиво украшать храмы и церкви, вешать в них березовые венки, устилать полы травой. На службе христиане становятся на колени, исполняют песнопение «Царю Небесный». В этот день принято совершать добрые дела, собираться с родственниками и друзьями за праздничным столом. А еще религия запрещает: тяжело трудиться; ссориться, спорить и ругаться; пить алкогольные напитки; посещать могилы.

День вдов, балалаек и олимпиад — праздники 23 июня 2024 года

Кроме Троицы, на 23 июня 2024 года приходится много интересных мероприятий по всему свету. Расскажем о некоторых из них.

С 1948 года в эту дату МОК справляет Международный олимпийский день. Чиновники вспомнили важный для истории спорта доклад Пьера де Кубертена. Именно 23 июня 1894 года этот общественный деятель предложил вновь проводить Олимпиады — популярные соревнования древности.

В России 23 июня отмечают необычный праздник — День балалаек. Ивент придумал заслуженный артист Российской Федерации виртуоз-балалечник Дмитрий Белинский. Он хотел подчеркнуть важность сохранения традиций русской музыкальной культуры.

В XVII веке балалайка была популярна среди простого народа. Сегодня же она считается символом русской музыки. А 23 июня Белинский выбрал для события неслучайно: слово «балалайка» впервые встретилось в историческом документе, датированном 23 июня 1688 года.

Это еще не все праздники 23 июня 2024 года. ООН на эту дату установила сразу два ивента: День госслужбы и День вдов. Первое торжество призвано обратить внимание общества на то, какую важную работу часто выполняют чиновники, как они меняют жизнь простых людей. А вот цель Дня вдов — помочь всем женщинам, которые оказались без денег из-за потери мужей.

Приметы на 23 июня: что делать и от чего воздержаться

23 июня в России справляют и другой праздник. У нас в стране вспоминают святого Тимофея Прусского. Святой жил в IV веке в городе Пруса (сейчас — Бурса, Турция), распространял христианскую веру. Об этом узнал римский император Флавий Клавдий Юлиан, получивший прозвище Отступник за попытку восстановить в стране язычество. Сначала по указу правителя святого Тимофея заточили в темницу, а затем казнили вместе с другими христианами.

Славяне прозвали праздник 23 июня Знамения Тимофея. Они верили, что в эту дату святой посылает людям подсказки о том, чего ждать в будущем. Большая часть таких знамений, как правило, сулила худо. Но крестьяне не отчаивались: они считали, что святой специально заранее предупреждает о неприятностях. А вот если ни одному жителю того или иного села 23 июня ничего не привиделось, то всех его обитателей ждало счастье.

Из-за того, что на 23 июня 2024 года выпала и Троица, на эту дату приходится много народных примет. Поверья советуют проводить больше времени с близкими, празднично одеться, прогуляться.

А вот что нельзя делать в праздник 23 июня:

злиться, гневаться, ругаться — к неудачам;

долго смотреться в зеркала, ходить с ручным зеркальцем — сегодня отражающими поверхностями управляет нечистая сила;

заглядывать в соседские окна — заберешь себе их проблемы;

планировать свадьбу, делать предложения — крепкой семьи не получится;

врать и недоговаривать — лжец вскоре испытает проблемы со здоровьем.

Мы поделились уже большим количеством информации о праздниках 23 июня 2024 года. Расскажем и о погодных приметах этого дня:

ливень за окном — к богатому урожаю, теплому лету;

гроза — к дурным вестям;

собака долго воет — к дурному, смертям и невзгодам;

кукушка кукует — сколько звуков издала, столько ждать возлюбленного;

ворон много — к болезням.

23 июня в истории

Мы рассказали, какой праздник выпадает на 23 июня 2024 года. А теперь — время исторической хроники. Вот важные события разных столетий:

1710 — армия Петра I захватила Выборг; 1803 — изобретатель Роберт Фултон спустил на воду Сены один из первых пароходов;

1846 — конструктор саксофона Адольф Сакс получил патент на свое изобретение;

1865 — в Америке закончилась гражданская война;

1868 — еще один изобретатель получил патент на свое изделие: Кристофер Лэтем Шоулз придумал одну из первых серийных пишущих машинок в мире;

1894 — стараниями Пьера де Кубертена образован МОК; 1

925 — в Советском Союзе придумана одна из важнейших премий государства — Ленинская;

1934 — в Москве вручены первые звезды Героев;

1944 — стартовала советская операция «Багратион»: от немцев освобождены Белоруссия, почти вся Литва и часть Польши;

1989 — премьера супергероики Тима Бертона «Бэтмен»;

1993 — в Швейцарии свои двери распахнул Олимпийский музей;

1994 — Роберт Земекис представил свою комедийную драму «Форрест Гамп».

23 июня появились на свет супруга Наполеона Жозефина де Богарне, поэтесса Анна Ахматова, король Британской империи Эдуард VIII, певец Валерий Меладзе, фигуристка Александра Трусова.

Именины 23 июня

Осталось рассказать о последних праздниках 23 июня 2024 года. Откроем святцы — с именинами в этот день не забудьте поздравить:

Мы рассказали, какой праздник приходится на 23 июня. В этом году дата стала одной из важнейших для православных христиан: на нее выпала Троица. Верующие отправляются в церковь на праздничные службы. А еще в конце лета можно вспомнить историю спортивного движения, помочь нуждающимся.