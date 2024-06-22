ДНК-анализ внука Сталина: что на самом деле он показал

Сенсационное открытие на основе ДНК-анализа, взятого у внука Иосифа Сталина, сделал Анатолий Клесов. Казалось, Клесов наконец разрешил один из споров, шедший между экспертами. Впрочем, не стоит забывать, что многие называют биохимика Клесова шарлатаном, а его ДНК-генеалогию — лженаукой.

Национальность Сталина

В биографиях Иосифа Виссарионовича Сталина-Джугашвили, опубликованных в советские годы, сообщалось о том, что его отец был грузином по национальности. Аналогичные данные указывал в многочисленных анкетах и сам Сталин, причем это касалось и национальной принадлежности. Мало того, лидер страны прекрасно владел грузинским языком, а в юности даже писал на нем стихи, которые печатались в местной прессе.

Однако еще в 1930-х годах многие сомневались в грузинском происхождении Джугашвили. О том, что Иосиф Виссарионович на самом деле является осетином, как утверждают авторы издания «Сталин: взгляд со стороны» Сергей Девятов и Юрий Сигачев, одним из первых заговорил писатель-эмигрант Григол Робакидзе. Впрочем, осетином называли Сталина и Лев Троцкий, и поэт Осип Мандельштам.

Так осетин или нет?

Споры о национальности Иосифа Сталина не утихали долгие годы. Некоторые относили вождя даже к евреям. Поставить точку в подобных разногласиях, казалось, помог анализ ДНК. Материал для исследования, по словам профессора и автора книги «Народы России. ДНК-генеалогия» Анатолия Клесова, был взят у Александра Бурдонского. Бурдонский был не только известным актером и режиссером, но и прямым внуком Сталина. Василий Сталин, сын вождя, приходился Александру Васильевичу биологическим отцом.

Оказалось, что у Сталина типичный осетинский гаплотип, один из большого кластера осетинских гаплотипов. Так что, как заключил Клесов, несмотря на то, что Иосиф Виссарионович родился в грузинском Гори, его родовые корни – в Осетии.

Однако есть ученые, которые сомневаются в компетентности Клесова. В частности, по мнению некоторых специалистов, Клесов подменяет понятия, пользуется неверной терминологией, выбирает не те пути исследования, а потому приходит к неправильным выводам.

«Осознавали себя грузинами»

Как бы то ни было, осетинское происхождение Иосифа Сталина многие, как уже было сказано выше, не ставили под сомнение и прежде. Например, Эдвард Радзинский уверен в том, что отец Сталина, Виссарион, при рождении носил фамилию Джугаев. Впоследствии Виссарион переделал осетинское окончание –ев на грузинское – швили. Впрочем, есть версия, что это сделал еще дед Сталина, который окончательно огрузинился и, возможно, с помощью фамилии решил не выделяться среди жителей той местности, в которой обосновался.

А вот о матери Сталина, Екатерине Джугашвили, в девичестве Геладзе, чаще всего пишут как о чистокровной грузинке. Хотя историк Борис Соколов сообщает о том, что отец Екатерины Джугашвили, Георгий Геладзе, был выходцем из района Казбеги в Южной Осетии. Только после рождения дочери он вместе с семьей перебрался в Гори. Примечательно, что, как выражается Соколов, и Екатерина, и Виссарион Джугашвили, а также их сын Иосиф «осознавали себя грузинами».