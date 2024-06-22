Самое скандальное выступление Гагарина: чем космонавт шокировал Пленум ЦК КПСС

В середине 1960-х годов Юрий Гагарин выступил на очередном Пленуме ЦК КПСС с речью, которая ошеломила всех присутствующих. По наивности своей Гагарин даже не сразу понял, почему его слова вызвали такую реакцию. Тогда во избежание скандала в заседании даже объявили перерыв.

Макет храма

В 1964 году, уже после своего легендарного полета в космос, Юрий Гагарин совершил одну из самых необычных поездок в своей жизни. В тот год космонавт вместе с полковником ВВС Валентином Петровым побывал в Троице-Сергиевой лавре. Летчики осмотрели монастырь и приложились к мощам Сергия Радонежского. Но больше всего Гагарина поразил дореволюционный макет храма Христа Спасителя, который хранился в лавре. Этот храм был разрушен в 1931 году, а на его месте сооружен бассейн «Москва».

Как пишет Антон Первушин в своей книге «Юрий Гагарин», Юрия Алексеевича так изумил макет и вообще история храма Христа Спасителя, возведенного в честь победы над Наполеоном, что на обратном пути он неожиданно вслух произнес строку из молитвы. Валентин Петров удивленно посмотрел на него: «Вы что, молитвы знаете?». На что космонавт ответил, что знает их так же, как и Петров. Гагарин также добавил, что полковник просто умеет молчать.

Выступление на Пленуме

Через две недели после посещения Троице-Сергиевой лавры Юрий Гагарин снова всех удивил. Космонавту предстояло выступить на очередном Пленуме ЦК КПСС по вопросам воспитания молодежи. В своей речи Гагарин внезапно предложил восстановить храм Христа Спасителя, а заодно и разрушенную Триумфальную арку.

В своем порыве Юрий Алексеевич руководствовался воспитанием у молодого поколения патриотизма, так как упомянутые сооружения являлись, по его мнению, и памятниками воинской славы.

Присутствующие на Пленуме были ошеломлены, в заседании даже был объявлен перерыв. По словам Валентина Петрова, Гагарин тогда подошел к нему и спросил: «Я что-то не то сказал?». Петров ответил, что космонавт все сделал правильно. Вячеслав Вильямский в издании «Юрий Гагарин в Заполярье» пишет, что на самом деле на Пленуме благодаря речи Юрия Алексеевича чуть не разгорелся грандиозный скандал, который замял Леонид Брежнев. Правда, о том, каким образом Брежневу это удалось сделать, нигде не сообщается.

Последствия речи космонавта

Пост Генерального секретаря ЦК КПСС в то время еще занимал Никита Хрущев, который обещал показать «последнего попа». Поэтому неудивительно, что без последствий выступление Юрия Гагарина не обошлось. Однако досталось в основном Валентину Петрову. По всей видимости, такая «избирательность» была связана с заслугами Гагарина и с тем, что первый советский человек, побывавший в космосе, никак не мог верить в Бога.

Поэтому Валентина Петрова обвинили в том, что именно он «тащит Гагарина в религию». Юрий Алексеевич заступился за Петрова, заявив, что никто никого никуда не тащит, к тому же в Троице-Сергиеву лавру они ездили на автомобиле Гагарина. Тем не менее Петров получил выговор за то, что «приобщил» Юрия Гагарина к православию. Однако на самом деле космонавт отличался религиозностью и раньше. В частности, известно, что он крестил обеих своих дочерей. Кстати, власти все-таки отреагировали на предложение Гагарина: арку пообещали восстановить, а вот на храм якобы не нашлось средств.