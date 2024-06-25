«Механическая артиллерия»: почему древние метательные машины оказались выдумкой

Английские археологи радостно сообщили, что им удалось обнаружить снаряды для древней метательной машины, конкретней — для катапульты. На фотографии - вполне обычные булыжники, коих можно в изобилии обнаружить где угодно. Но бриттам видней, это их родные камни, наверное, они в них хорошо разбираются.

© Global Look Press // Римская осадная машина с торсионным приводом

Катапульты, баллисты, онагры и прочие требушеты — все эти названия нам известны по приключенческой литературе. Где герои штурмуют города и замки, забрасывая оные каменюками и горшками со всяким огненным зельем. Во времена античные, в Средневековье и даже в эпоху вятичей-кривичей.

В кино ещё веселей, вспомним глупый фильм «Гладиатор», где полковник (центурион) Максимус закидывает немецких захватчиков снарядами при помощи своих механических пушек. То есть просто германцев и не захватчиков — ими в тот момент как раз являлись римляне — но не суть. Красиво! Летят метеоры зажигательных боеприпасов, что-то там взрывается. Искусство, однако. Не имеющее никакого отношения к реальности.

Все означенные выше метательные машины выдуманы историками, которые имеют гуманитарное образование. Технари все их сказки давно развенчали, однако представителей естественных наук в дела исторические не пускают. Ибо это чревато — всё начинает разваливаться как домик из краплёных карт.

Итак, катапульта, онагр — его разновидность. Метательная машина торсионного типа, где коромысло рычага, якобы, вставляется в скрученный пучок бычьих сухожилий. Палку отводят назад, торсион закручивается, в чашку кладут каменюку (ёмкость с древним напалмом), потом стопор отпускают и распрямившийся рычаг запускает снаряд в полёт.

Вроде как всё логично и просто, какие могут тут быть нюансы? А такие, что повторить данную конструкцию ещё никому не удалось. Точнее, повторяли — энтузиастов по всему миру хватает — но оно не стреляло. Совсем. Экая незадача...

«Большая часть вышеописанных механизмов в реальности работать не могла, что бы там не утверждали древние хронисты и современные историки. И хотя в старинных трактатах и на миниатюрах пруд пруди изображений различных метательных машин, это ни в коей мере не может служить доказательством их реального существования», — пишет в своей книге «А был ли мальчик? Скептический анализ традиционной истории» историк Лев Шильник.

Насколько трактаты «старинные» ещё нужно разбираться, чаще всего оказывается, что это банальные подделки XIX века. Ровно как и «древние хронисты», существование которых не доказано. Хотя бы потому, что никто и никогда не видел подлинников их текстов. Только различные «копии», причём в переводе на латынь — искусственный церковный язык Европы.

Но это и не особо важно. Онагры-катапульты тупо не стреляют, эти самые бычьи жилы не работают в качестве торсиона. В ответ на упрёки историки огрызаются, что у греков (римлян, египтян, хеттов, монголо-татар) были некие секретные «нанотехнологии» выделывания этих самых сухожилий. Ныне, понятное дело, безвозвратно утерянные. Но именно при помощи этого шаманства бычьи потроха превращались в подобие пружин из отличной стали. Наверное, всё так и было.

© wikipedia // Баллиста

Баллиста — нечто вроде большого самострела, который пуляет не копьями, а ядрами-камнями и опять-таки снарядами с «коктейлем Молотова». Вроде как «классическая римская» баллиста приводится в действие не здоровым луком, а теми же мифическими торсионами животного происхождения. То есть по бокам торчат палки, они воткнуты в пучки бычьих жил, к концам палок привязана тетива.

После ряда неудачных попыток с торсионами энтузиасты-историки переключились на обычные большие луки.

И тут выяснилось, что кидаться можно только маленькими камушками, которые не причиняют стенам замков никакого вреда. Довольно лёгкий горшок с огнесмесью летит совсем недалеко, так как в дело вступает аэродинамика. В общем, и тут полный облом.

Кстати, исторический «официоз» постоянно путает катапульты и баллисты, что есть что учёные мужи до сих пор толком не определились. Не иначе как потому, что сказочки писались и криво, и людьми с разной степенью безграмотности. На всех не угодишь!

© Global Look Press // Гравюра с изображением требушета - военной машины для метания снарядов. Датирована 17 веком

Вот с требушетами всё понятно — они работают. Это некое подобие колодезного «журавля», на коротком конце которого укреплён тяжёлый груз. Притягиваем длинную часть рычага к земле, кладём в укреплённую на нём чашку некий снаряд, и отпускаем верёвку. Перекладина взмывает вверх и отправляет камень (кувшин с «греческим огнём») в полёт.

Куда-то примерно в сторону противника — стрельба из требушета точностью не отличается. Говорят, именно тогда и родилась любимая присказка офицеров РВСН, что «некоторый недостаток точности компенсируется увеличением мощности заряда». Правда, запульнуть в противника килотонной у древних и средневековых артиллеристов возможности не имелось. Даже кинуть булыжник потяжелей и то было никак нельзя — хлипкий «боевой журавель» просто сломается пополам. Законы физики, увы, не обмануть. Поэтому и требушеты придётся записать в сугубо мифическое оружие.

Между прочим, знаменитого «греческого огня» почему-то никто и никогда не видел. Кувшины и амфоры со всяким древнегреческими и древнеримскими спиртными напитками регулярно находят, а вот старинного напалма нет. Что навевает на нехорошие мысли. Хотя древность алкоголя тоже под большим вопросом...

Итак, никаких древних метательных машин не было, всё это выдумки. И как же тогда штурмовали крепости и замки? Да никак — нечего было штурмовать, эти самые неприступные стены отсутствовали, как класс. Это тоже выдумки историков. И тому тоже есть масса доказательств.

© DPA/ Global Look Press // Замок Нойшванштайн

Древнегреческих и древнеримских стен не сохранилось, самые давние датируются мифическими Средними веками. Положим, знаменитый Neuschweinstein — официальный новодел, тут всё честно. Ровно как и с другими творениями баварского короля-романтика Людвига II.

Каркассон — как бы жемчужина Франции, самая мощная средневековая крепость Европы. Но не всё так просто. Её «реконструкция» шла с 1849 года по 1903-й, причём при воссоздании твердыни строители ориентировались на некие средневековые миниатюры. А до «восстановления» там имелся какой-то непонятный полутора-двухметровый кусочек каменной кладки. Что это было — непонятно. Быть может, кусок развалившегося свинарника.

© Martina Katz / imagebroker.com / Global Look Press // Крепость Сите-де-Каркассон

Лондонский Тауэр — стопроцентный «новодел», все замки Чехии — аналогично. В Германии с замками вообще как-то туговато, во Франции чуть получше, но над их древностью смеются даже туристы.

Особняком стоит легендарный Монсегюр, однако на замок это странное сооружение, непонятно как воздвигнутое на самом верху неприступной скалы, похоже меньше всего. Помимо каменной кладки из огромных блоков там присутствует и бетон, причём это не реставрация — так было. Строение в целом просто режет глаз своей чужеродностью, да и в деталях тоже. Кто, когда, зачем и как это построил — непонятно в принципе.

© Global Look Press // Замок Монсегюр

Именно по этой причине учёные обходят Монсегюр стороной, хотя, казалось бы, там столько тайн — катары (по официальной версии некая религиозная секта), их тайны и несметные сокровища. Кстати, обстреливать этот «замок» даже из ствольной артиллерии начала XIX века не получится, требушеты тем более вне игры.

Из картины «академической» истории мира выпадает ещё один кусочек, причём очень важный — как велись все древние войны теперь совершенно непонятно. Впрочем, кусочек этот выпал уже давно, просто до недавних пор учёных так сильно не пинали всевозможными несоответствиями. Сейчас данный процесс идёт очень активно, и официальная наука огрызается. В том числе находит те самые булыжники для катапульты. Бесспорно, те самые — кто бы спорил...