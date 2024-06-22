Членов богатейшей семьи Великобритании приговорили к тюремному заключению

Четырех членов самой богатой семьи Великобритании признали виновными в эксплуатации прислуги, а также в ее незаконном приеме на работу и приговорили к тюремному заключению.

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Швейцарский суд над 78-летним Пракашем Хиндуджу, его женой, сыном и снохой завершился признанием их виновными в эксплуатации работников. Более серьезные обвинения в торговле людьми были отклонены.

«Их [работников] эксплуатировали, поскольку их положение в Индии было нестабильным, они не знали языка, у них конфисковали паспорта, и им платили зарплату только раз в три-шесть месяцев», – приводит слова судьи The Telegraph.



Все фигуранты дела знали об слабых местах своих работников и были осведомлены о существующих в Швейцарии правилах, так как все они были имели гражданство этой страны.

Пракаш и Камала Хиндуджа были осуждены на срок в 4,5 года каждый, Аджай и Намрата получили по четыре года. Кроме того, их обязали выплатить компенсацию в размере 850 тысяч швейцарских франков и возместить судебные расходы в 270 тысяч. В деле присутствовал и пятый фигурант дела. Им оказался бизнес-менеджер семьи Наджиб Зиази. Он получил условный срок в 18 месяцев.

По данным СМИ, состояние семьи Хиндуджа оценивается в более чем 37 миллиардов фунтов стерлингов.