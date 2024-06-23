Семья из Флориды подала иск к NASA на 80 тысяч долларов

Поводом для этого стал инцидент, в результате которого крышу их дома пробил космический мусор.

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По данным The Guardian, это случилось 8 марта. В момент когда обломок упал на здание, в нём находился сын владельца Алехандро Дэниел, он не пострадал.

В NASA провели расследование и пришли к выводу, что крышу действительно пробил космический мусор. Американская миссия выбросила с МКС поддон с использованными батареями в марте 2021 года. Ожидалось, что всё сгорит в атмосфере, но часть мусора уцелела. В дом в городе Нэйплс попал обломок весом около 700 граммов и размером примерно 10х4 см.