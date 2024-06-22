Зубы не выпали спустя 44 000 лет: в Сибири достали из мерзлоты древнего волка

Специалисты Северо-Восточного федерального университета провели аутопсию древнего волка возрастом более 44 000 лет. Останки животного очень хорошо сохранились, и это первая полная находка взрослого хищника позднего плейстоцена.

© Naukatv.ru

Хорошо сохраненную мумию ископаемого волка обнаружили в толще многолетней мерзлоты на глубине 40 метров на реке Тирехтях в Абыйском районе Якутии. Ученые отобрали образцы внутренних органов и содержимое желудочно-кишечного тракта, чтобы обнаружить и изучить древние вирусы и микробиоту, а также узнать, чем питалось животное.

«Его желудок сохранился в изолированном виде, отсутствуют загрязнения, поэтому задача стоит нетривиальная. В результате проведенной препарации мы надеемся получить моментальный срез биоты древнего плейстоцена. Это был активный и крупный хищник, у нас есть возможность узнать, чем он питался. Кроме того, в его желудок попали и те объекты, которые употребляли его жертвы», — рассказал глава отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов.



Исследователь извлекли премоляр, чтобы определить биологический возраст находки. Пока непонятно, сколько волку было на момент смерти, но по стертости зубов и развитию сагиттального гребня предположили, что это взрослый самец. Зубы древнего зверя очень хорошо сохранились.

После всестороннего исследования находки ученые СВФУ приступят к изучению другого волка, обнаруженного в Нижнеколымском районе Якутии и привезенного в 2023 году.

Вечная мерзлота — это постоянно замерзший слой под поверхностью Земли. Ее можно найти в арктических регионах — Сибири, Аляске, Канаде. Обычно вечная мерзлота состоит из почвы, гравия и песка, скрепленных льдом, и классифицируется как грунт, температура которого остается ниже 0°C в течение как минимум двух лет. По оценкам, в вечной мерзлоте хранится 1500 млрд тонн углерода — в два раза больше, чем в атмосфере. Древние останки, найденные в вечной мерзлоте, обычно самые полные по сравнению с другими грунтами, поскольку лед препятствует разложению органических веществ.

Кладбище мамонтов из Сибири рассказало о жизни людей за полярным кругом 11 тыс. лет назад

«Накрыли очаг черепом мамонта и ушли навсегда»: в России изучено священное место эпохи палеолита