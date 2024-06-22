Домашние животные перед уходом делают хозяевам последний подарок

Кошки и собаки не хотят доставлять эмоциональную боль своим хозяевам и предпочитают делать так, чтобы они не видели их смерть, а перед уходом совершают «внезапный любовный жест». К такому выводу пришли доктор Руперт Шелдрейк, изучающая эту тему последние 25 лет, и специалист в области терминальной осознанности Михаэль Нам.

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Терминальная осознанность проявляется у людей, которые скоро уйдут из жизни, в виде прилива умственной и физической энергии и необычной ясности. Исследователи считают, что нечто подобное испытывают и животные, передает Daily Star.

Шелдрейк за годы собрала немало историй о том, как питомец делал что-то очень приятное для хозяина, а потом уходил, защищая таким образом его от боли утраты. Ранние исследования показывали, что на смерть питомца хозяева могут реагировать так же, как на смерть друга, а смерть животного на виду у хозяина наносит последнему еще больший ущерб.

Первый случай «подарка» животного хозяину задокументировали в 1970 году: Винсент и Маргарет Гэддис собрались усыпить кота, и тот перед процедурой каждому протянул лапу.

Кстати, лабораторные крысы демонстрируют похожее поведение: они собираются, чтобы «оплакать» погибающего товарища.

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