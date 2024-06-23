Сон в ночь с 23 на 24 июня: толкование по лунному календарю

24 июня в 23:37 начнется 19-й лунный день. Фаза Луны - убывающая.

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В ночь с 23 на 24 июня сны показывают, в каком состоянии находится ваша творческая энергия, как развиваются ваши отношения с противоположным полом. Даже если вам кажется, что все стабильно и где-то даже скучно, все равно обратите внимание на то, что вам приснилось.

Если в ночных грезах вам явился возлюбленный, обязательно запомните сказанные им слова - скорее всего, именно в них будет спрятан ключик к его сердцу и вашим счастливым отношениям.

Если вам привидится то, чего вы отчаянно боитесь, то это станет сигналом к тому, что в самое ближайшее время в вашей жизни могут произойти серьезные перемены. Избежать их не получится - нужно стойко выдержать удар и попытаться минимизировать потери.

Сон с 23 на 24 июня вещий. Рассказывать о нем никому нельзя. Сновидение, увиденное днем 24 июня, пустое. Но о том, что вам приснилось, тоже лучше никому не рассказывайте.