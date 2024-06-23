Как встретить Духов день: смысл, традиции и поверья праздника

Православные верующие вслед за Троицей отмечают День Святого Духа. Что это за праздник, какие события церковь вспоминает в этот день, как принято отмечать Духов день и какую молитву нужно прочитать, – в материале «ФедералПресс».

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Когда Духов день в 2024 году

День Святого Духа – христианский праздник, который широко отмечают православные верующие. По-простому его обычно называют Духов день.

Это праздник с переходящей датой. Встречают это событие на 51-й день после Пасхи, на следующий день после Троицы (Пятидесятницы) – каждый год оно выпадает на разные даты, но всегда на понедельник.

В 2024 году День Святого Духа в православии отмечается 24 июня.

Что именно празднуют в Духов день

Верующие в день праздника почитают Пресвятой и Животворящий Дух как одну из ипостасей Святой Троицы. Прославляется он так же широко, как Бог Отец и Бог Сын.

Центральное событие, которое вспоминают на Духов день, – сошествие Святого Духа на апостолов, первых учеников Иисуса Христа. О нем рассказывается в Книге деяний апостолов.

Надо сказать, что апостолы ждали этого события. Иисус в разговоре с учениками еще до распятия упоминал, что появится Дух Святой, который выступит своеобразным утешителем. Спустя долгие недели после Воскресения Христова это свершилось.

«При наступлении дня Пятидесятницы все [апостолы] были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».



Нередко высказывается мысль, что именно день, когда Святой Дух сошел на апостолов, считается днем рождения Церкви. Это не лишено смысла. В тот благодатный момент ближайшие ученики Иисуса обрели способность говорить на многих языках, и это позволило им нести учение Христа по всему миру.

Как отметить День Святого Духа в 2024 году

Духов день отмечен как праздник в церковном календаре. При этом строгих указаний, как его встречать, Церковь верующим не дает. Все остается на усмотрение человека, но батюшки все равно советуют уделить празднику время.

Посетить храм. Праздновать сошествие Святого Духа в церквях начинают еще в воскресенье, когда идут богослужения по случаю праздника Святой Троицы. Сам Духов день тоже встречают с вечера предыдущего дня – на вечерне в воскресенье, а днем в понедельник по случаю праздника служат литургию. Прочитать молитву, если не получилось дойти до храма. Есть простая молитва Святому Духу, которую в праздничный день может прочитать каждый. Она начинается со слов «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…» Собрать букетик из веток березы. Береза – один из символов праздника Троицы и Дня Святого Духа. Веточками березы украшают храмы в эти великие дни. Некоторые верующие собирают букетики из веток березы и любых белых цветов, чтобы поставить их дома.

Приметы и ритуалы на Духов день

Духов день празднуют уже несколько веков – у наших предков это был один из любимых летних церковных праздников. За несколько столетий он накопил массу необычных поверий, примет и ритуалов – все они связаны с деревенским бытом, сельскохозяйственным укладом жизни, верой не только в божественное, но и в мистическое.

На Духов день почитали землю-именинницу. Крестьяне верили, что на Духов день кормилица-земля встречает именины. Принято было просить богатого урожая, подкармливать землю особым образом, обходить поля с крестным ходом. Пахать, боронить, рыть ямы в праздничный день запрещали – боялись навредить земле.

Провожали весну и заморозки. День Святого Духа и вообще Троица выступали праздниками, которые окончательно закрывали весенний цикл бытовых дел и обрядов. Также считалось, что с этого дня и до осени уже не будет заморозков. Были даже приговорки «Не верь теплу до Духова дня!» и «С Духова дня тепло даже из-под земли идет».

Смотрели на погоду. С Духовым днем связано несколько погодных примет. Например, верили, что погода в праздничный день покажет, какой температуры и осадков ждать в следующие летние месяцы.

Гадали. Многие народные праздники сопровождались гаданиями, Духов день исключением не стал. Гадали, например, по венкам на воде: если венок тонул – быть беде, если оставался на плаву – ждать счастья.

Украшали дом зеленью. На Духов день было принято украшать избы растениями. Чаще всего в домах на несколько дней развешивали венки и охапки березы, устилали пол травой. Объяснений этому ритуалу было множество от региона к региону – одни считали, что в зелени обитают души усопших и даже сам Святой Дух, другие так защищали свои дома от непогоды.