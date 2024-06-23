Народные приметы на 24 июня: что нельзя делать в этот день

24 июня по народному календарю - Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник, Варнавин день, Варфоломеев день.

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По народному поверью, в этот день нельзя рвать траву.

К этому времени поспевает земляника, от того и прозвали святого покровителя дня "земляничником". В этот день не рвали никакую траву, чтобы не привести в дом нечистую силу.

По преданью, целебные растения на Варнаву и Варфоломея превращаются в ядовитые.

С 24 июня по 7 июля включительно наступают "русалочьи дни". Гадания в этот период считаются такими же правдивыми, как и на святки. Лучшим же для гадания днем является 7 июля.

24 июня нельзя собирать траву, рвать цветы, собирать урожай, вредить растениям, бегать по траве, сидеть на ней - растения могут быть повреждены происками нечисти.

Чтобы не привлечь нечисть, не нужно ругаться, разводить ссоры, вступать в конфликты, употреблять бранные слова, чертыхаться.

Не рекомендуется начинать что-то новое - они могут обернуться полным провалом.

Не желательно менять свою внешность, прическу, цвет волос, макияж, маникюр - изменения могут негативно сказаться на внешности.