Народные приметы на 24 июня: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 24 июня 2024 года: что нельзя делать в этот день
24 июня по народному календарю - Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник, Варнавин день, Варфоломеев день.
По народному поверью, в этот день нельзя рвать траву.
К этому времени поспевает земляника, от того и прозвали святого покровителя дня "земляничником". В этот день не рвали никакую траву, чтобы не привести в дом нечистую силу.
По преданью, целебные растения на Варнаву и Варфоломея превращаются в ядовитые.
С 24 июня по 7 июля включительно наступают "русалочьи дни". Гадания в этот период считаются такими же правдивыми, как и на святки. Лучшим же для гадания днем является 7 июля.
24 июня нельзя собирать траву, рвать цветы, собирать урожай, вредить растениям, бегать по траве, сидеть на ней - растения могут быть повреждены происками нечисти.
Чтобы не привлечь нечисть, не нужно ругаться, разводить ссоры, вступать в конфликты, употреблять бранные слова, чертыхаться.
Не рекомендуется начинать что-то новое - они могут обернуться полным провалом.
Не желательно менять свою внешность, прическу, цвет волос, макияж, маникюр - изменения могут негативно сказаться на внешности.