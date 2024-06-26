Константинопольский договор: как Турция признала завоевания России на Кавказе

23 июня 1724 года между Россией и Османской империей был подписан Константинопольский договор. Согласно этому документу Турция признавала территориальные приобретения России на Кавказе, полученные Санкт-Петербургом по итогам Персидского похода Петра I. По словам историков, в отличие от многих других российско-турецких соглашений, Константинопольский договор был заключён благодаря блестящим усилиям российских дипломатов. Однако уже в послепетровскую эпоху территории, полученные по итогам Персидского похода и закреплённые за Россией Константинопольским договором, были возвращены Персии, и в дальнейшем за них пришлось воевать снова.

© Пётр I/Ахмед III // Общественное достояние

23 июня 1724 года Россия и Османская империя заключили Константинопольский договор о разделе территории Кавказа. Турция признала за Санкт-Петербургом права на земли, полученные по итогам Персидского похода Петра I. Историки называют договор большим успехом российской дипломатии.

Персидский поход

В XVII веке большая часть территории Кавказа находилась под контролем Персии и Османской империи. По словам историков, местные жители были недовольны диктатом со стороны восточных властителей и искали поддержки у Русского государства.

«Народы Закавказья обращались в Москву за содействием в избавлении от персидского и османского господства. Посольский приказ был буквально завален прошениями от представителей местных элит с призывами к русским прийти на Кавказ. Но нельзя забывать, что XVII столетие для России — это «бунташный» век и период бесконечных войн с Польшей и Швецией. Поэтому сил для оказания помощи народам Кавказа у Москвы в то время не было», — рассказал в интервью RT профессор МПГУ Герман Артамонов.



Ситуация кардинально изменилась во времена правления Петра I. Россия резко активизировала внешнеполитическую деятельность. Пётр готов был принимать под свою власть новые территории. Причём в это же время антиперсидская освободительная борьба на Кавказе резко обострилась.

© Картина Ф. Рубо "Вступление императора Петра I в Тарки"

Летом 1722 года в Астрахань по Волге был переброшен специальный военный корпус для участия в Персидском походе. В дальнейшем 22 тыс. пехотинцев были перемещены к реке Аграхань на судах по Каспийскому морю, а 22 тыс. кавалеристов прибыли туда по суше из Царицына. 3 сентября 1722 года российская армия без боя заняла Дербент.

Узнав о продвижении русских частей на Кавказе, свои войска на соединение с ними повели царь Картли Вахтанг VI и агванский католикос Есаи. А в Карабахе и других районах Закавказья развернулось масштабное освободительное движение.

Однако из-за того, что российские транспортные суда с припасами потерпели крушение во время шторма, Пётр I вынужден был прекратить поход и вернулся с основными силами в Астрахань. Оставленные им на Кавказе части охраняли Дербент, совершали морские экспедиции и заняли в конце 1722 года город Решт.

Весной 1723 года в персидские владения в Закавказье вторглись османские войска. Они захватили часть территории современных Армении, Азербайджана и Грузии, включая Тифлис (Тбилиси).

© Пётр I в Дербенте

На фоне активности турок перешли в наступление и российские войска. 6 августа 1723 года русский отряд занял Баку. А 23 сентября в Санкт-Петербурге был заключён русско-персидский договор. Персидский шах официально признал российскими Дербент и Баку, а также провинции Гилян, Мазандаран и Астрабад. После заключения договора дальнейшее продвижение турецких войск прекратилось.

Константинопольский договор

Интересы России и Османской империи в Закавказье противоречили друг другу, и это создавало дополнительное напряжение в регионе. Как рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров, возникла угроза новой войны. Чтобы урегулировать эту ситуацию, в Константинополе начались переговоры между российскими и турецкими дипломатами.

«Сторонам приходилось лавировать, идти на уступки, искать точки соприкосновения. В конце концов это привело к позитивному результату», — отметил историк.



23 июня 1724 года между Россией и Османской империей был заключён Константинопольский договор. Подписи под ним поставили российский резидент в Турции Иван Неплюев и великий визирь Дамад Ибрагим-паша. Документ состоял из вступления, шести статей и заключения.

Согласно договору, Турция сохраняла за собой занятые ею области в Грузии и Армении, Тебризское, Казвинское и Шемахинское ханства. При этом Османская империя гарантировала, что не будет возводить в Шемахе укрепления и вводить туда войска, за исключением ситуаций, связанных с возникновением восстаний.

Турки также подтверждали российский статус всех территорий, отошедших Санкт-Петербургу по договору 1723 года. При этом земли Персии за пределами Кавказа признавались суверенными как Российской империей, так и Турцией. Обе стороны констатировали, что шах Тахмасп II является законным персидским правителем.

«Для России это была безусловная дипломатическая победа. Санкт-Петербург защитил свои интересы без острого противостояния с Турцией, в котором на тот момент не был заинтересован», — заметил Виталий Захаров.



Целый ряд международных соглашений между Россией и Турцией в XVIII—XIX веках был подписан по итогам масштабных военных кампаний, однако Константинопольский договор стал исключением.

© Неплюев Иван Иванович (1693—1773), русский государственный деятель

«Это была чистая дипломатия. Переговоры российская сторона провела блестяще», — подчеркнул Артамонов.



Историки называют Константинопольский договор одним из финальных аккордов активной внешней политики Петра Великого.

«Если бы не преждевременная смерть Петра I в 1725 году, то, возможно, последовали бы и новые шаги… Императора Всероссийского… на причерноморском и балканском направлениях, несмотря на Константинопольский договор… Этот договор был призван отразить новые, сложившиеся после Персидского похода политические реалии… У России был готов плацдарм для дальнейших действий… в Закавказье», — отмечает российский историк-востоковед Павел Густерин.



© Карта Каспийского моря по съёмкам Еремея Мейера 1703 года, изданная в Амстердаме

По словам историков, после смерти Петра I внешняя политика России стала не столь активна. Завоевания первого российского императора на Кавказе были утеряны.

1 февраля 1732 года во время правления племянницы Петра Анны Иоанновны был подписан Рештский трактат. Российские власти, желая избежать возможной войны с Персией, вернули ей завоёванные при Петре земли на Кавказе. Взамен Россия получала право беспошлинной торговли с Персией и транзита товаров в Индию. В 1735 году эти условия были закреплены Гянджинским трактатом, подписанным накануне Русско-турецкой войны. При этом власти Персии взяли на себя обязательство не вести сепаратных мирных переговоров с Османской империей, которое вскоре нарушили.

По словам историков, возвращение Персии земель на Кавказе на практике не способствовало разрешению геополитических противоречий. Из-за агрессивной политики Персии и исходящих от народов Кавказа просьб о помощи Санкт-Петербург вынужден был на рубеже XVIII и XIX веков заново отвоёвывать земли в регионе.