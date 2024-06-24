Как пассажирка самолета нашла свой багаж в лагере бездомных

В США пассажирка самолета потеряла свой багаж и нашла его в неожиданном для себя месте — в лагере для бездомных, пишет Inside Edition.

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Женщина по имени Грейс рассказала, что прилетела в Даллас, но не нашла свой чемодан на ленте выдачи багажа в аэропорту.

«Прошло несколько дней, а моих вещей так и не было», — вспоминает американка.

Ожидая информацию про свой чемодан, она вспомнила, что внутри сумки лежал брелок AirTag, с помощью которого можно отследить местоположения вещей.

«Моя сумка отправилась из Далласа в Денвер, из Денвера обратно в Даллас, а затем из Далласа в конечном итоге добралась до лагеря бездомных в Лос-Анджелесе», — прокомментировала Грейс.



Американка приехала на нужной адрес и увидела, что ее сумка находится в тележке бездомного мужчины. Тот ответил, что купил чемодан у незнакомца. По словам полицейского Кевина Коффи, вещи Грейс могли украсть прямо в аэропорту, так как в последнее время такая практика встречается все чаще среди воров.

В авиакомпании, чьими услугами пользовалась женщина, предложили выплатить ей $1000, но Грейс отказалась, посчитав эту сумму слишком маленькой.