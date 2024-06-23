«Это ты предсказал смерть фюрера!»: как иллюзионисту удалось сбежать от немцев

Как известно, во время Второй мировой войны Вольф Мессинг, родившийся в Польше, бежал в СССР. Однако ему удалось это сделать лишь благодаря гипнотическим способностям. Еще на родине Мессинг был арестован немцами и помещен в камеру, но смог оттуда выбраться.

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Еврейский предсказатель

Вольф Мессинг, родившийся в 1899 году неподалеку от Варшавы, столицы современной Польши, начал выступать на сцене еще в юности. Он принимал участие в представлениях иллюзионистов, а затем стал выступать и с собственными номерами. Мессинг демонстрировал так называемую «эстрадную телепатию» и пользовался определенным успехом у публики. Однако в 1939 году Польша был оккупирована нацистской Германией, что не сулило еврейскому артисту ничего хорошего.

Мало того, еще в 1937 году во время своего концерта Вольф Мессинг предрек смерть Адольфу Гитлеру. Тогда кто-то из зрителей спросил его о том, что будет, если Гитлер оккупирует Польшу. Мессинг ответил, что фюрер погибнет, если «повернет на восток». Говорят, после этого немцы оценили голову Мессинга в 200 тысяч рейхсмарок. В те годы это была баснословная сумма, поэтому неудивительно, что с приходом гитлеровцев Вольфу пришлось скрываться.

Немцы под гипнозом

Однако в конце концов Вольфа Мессинга арестовали. Один немецкий офицер случайно опознал его на улице. Со словами:

«Это ты предсказал смерть фюрера!» немец ударил Мессинга в лицо, выбив ему сразу 6 зубов. Вольф очнулся уже в полицейском участке. Он был закрыт в камере и сразу понял, что только побег может спасти ему жизнь. Мессинг принялся барабанить в дверь и кричать о том, что ему необходимо выйти по нужде. Вскоре появился охранник с ведром.

Ведро полетело в Мессинга. Как вспоминал сам гипнотизер в автобиографической книге под редакцией А. М. Махрова «Магия моего мозга», корчась от мнимой боли, он внушил охраннику зайти в камеру и отдать ключи. Тот так и поступил. Затем Мессинг мысленно приказал ему позвать своих товарищей. Охранник тут же закричал о том, что один заключенный сбежал. На его зов явились еще трое. Им Вольф «велел» сесть на пол и дожидаться начальства, а сам выскочил наружу и закрыл за собой дверь.

Побег в СССР и выдуманная биография

Выбравшись на улицу, Вольф Мессинг понял, что оставаться в Варшаве ему больше нельзя. Орест Фейгин со ссылкой на рассказ Мессинга в своей книге «Вольф Мессинг» пишет, что из Варшавы гипнотизера вывезли на телеге, груженой сеном, неравнодушные люди. Эти же проводники доставили Мессинга к Западному Бугу, на противоположном берегу которого начиналась территория Советского Союза. На лодке телепата переправили через реку. Так Вольф Мессинг оказался в СССР.

Тот факт, что Мессинг бежал в СССР, ни у кого не вызывает сомнений. Однако многие другие эпизоды биографии Вольфа Григорьевича кажутся слишком невероятными. В частности, профессор Николай Китаев выяснил, что никаких документальных подтверждений того, что Гитлер вообще знал о существовании Мессинга, нет. Да и история с побегом из полицейского участка, по мнению некоторых исследователей, является выдумкой. Как считают скептики, реальная жизнь Мессингу казалась скучной и неинтересной, отсюда и легенды, которые сочинял как сам артист, так и его биографы.