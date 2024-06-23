Почему в Шотландии мужчины носят юбки? 5 интересных фактов про килт

В рамках Евро-2024 рассказываем о традициях стран-участниц.

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни точно видел орнамент тартан. Это клетчатый принт, состоящий из горизонтальных и вертикальных полос. Часто он ассоциируется с красным, зелёным и синим цветами. Всё дело в том, что именно так выглядит килт – национальная юбка Шотландии. Уже несколько веков подряд её носят мужчины. Зачем они это делают? Перед важнейшим матчем ЧЕ-2024 Шотландии и Венгрии разбираемся во всех подробностях вместе с экспертом.

Натали де Шан, исследователь моды, автор YouTube-канала «Мифы и путаницы в моде»:

«Килт — это тот предмет одежды, который доказывает, что юбка как предмет гардероба не имеет гендерной привязки. Её спокойно могут носить как женщины, так и мужчины. А Шотландия — одна из немногих стран наравне с Грецией и Фиджи, где на государственном уровне принята военная форма, включающая юбку для солдат. Рассказываю подробнее историю и интересные факты о килте».



Как возник килт?

Если говорить об истории килта, она во многом напоминает развитие современных юбок, платьев и плащей. Все они произошли от древнегреческих туник и древнеримских тог. Первые прототипы килта носили ещё кельты – предки современных шотландцев. Это было во времена Римской империи. Уже в ту пору кельты надевали одежду, декорированную клетками разных цветов. Были у них и объёмные накидки. Они заменяли плащи.

К XVI веку клетчатые накидки стали частью национальной одежды шотландцев и особенно горцев. Это воинственные и свободолюбивые жители Шотландского Высокогорья. Они выступали против подчинения Англии, которая с XIII века вела захватнические войны. В 1603 году обе страны объединились вследствие престолонаследия короля Якова VI.

Интересные факты о килте

1. У горцев основной социальной единицей был клан. Каждый род или их союз придумывал свой отдельный клетчатый узор в качестве отличительного знака. Сейчас он известен нам под названием «шотландская клетка» или тартан.

2. В XVI веке килт представлял собой длинный плед, перетянутый на поясе. В нём было удобно совершать длинные марш-броски. Он согревал, быстро высыхал и заменял одеяло.

В XVII-XVIII веках появился прообраз современного килта – по сути, юбки. Он представлял из себя нижнюю часть накидки, подпоясанную и декорированную складками. Есть версия, что этот вариант килта изобретён в 1768 году.

Тогда горцы занимались выплавкой железной руды. Это был тяжёлый труд. Горцам оказалось неудобно работать в своих накидках, поэтому шерстяную ткань пришлось укоротить.

Получившийся вариант назвали «малым». Именно он стал прародителем современных военных килтов, которые надевают солдаты Шотландской армии. Также «малый» килт носят и в повседневной жизни.

3. В Шотландии регулярно проводятся традиционные «игры горцев». Это спортивные соревнования, где участники носят килты. В них они метают камни, брёвна, перетягивают канат и танцуют. Главный смысл таких игр – поддержание шотландских традиций, музыки и традиционных видов спорта.

4. Спорран – поясная сумка, которую носят в передней части килта. Сегодня это декоративный элемент, но раньше у него было практическое применение. Его использовали для перевозки мелких предметов: монет, пищи или личных вещей.

5. Самым ярым любителем килта был дизайнер Александр МакКуин, у которого имелись шотландские корни. К слову, он неоднократно использовал тартан в своих коллекциях. Одна из них носила провокационное название «изнасилованная Шотландия». Это была отсылка к захвату и порабощению страны Англией.

Как носят килт знаменитости?

Часто килт носят мужчины, которые хотят эпатировать публику. В европейском и российском сознании с XIX века плотно сидит стереотип, что юбки — женский предмет гардероба. А ношение этой одежды иногда вызывает недоумение. Но многие знаменитости любят экспериментировать со своим стилем и добавляют в образы килт.

Один из наиболее известных поклонников «шотландской юбки» – актёр Юэн Макгрегор. В более молодом возрасте он не раз появлялся на различных мероприятиях в килте, сочетая его с другими элементами гардероба. Макгрегор умело подчёркивал свою национальную принадлежность и демонстрировал, что юбка может быть модным элементом мужского гардероба.

Сэмюэл Л. Джексон также не остался в стороне. Он выходил в килте на различные мероприятия. Актёр сочетал юбку со свитерами, ботинками, высокими носками и интересными аксессуарами.

Из мира музыки килт надевал Снуп Дог. Рэпер гармонично стилизовал юбку с белой рубашкой, чёрной жилеткой и пиджаком.

Выбирают килт и спортсмены. Один из примеров – легендарный теннисист Роджер Федерер. Он надел тёмно-синий килт со спортивной футболкой и кроссовками на благотворительный матч.

Конечно, чаще килт можно увидеть на спортсменах из Шотландии. Например, футболист и тренер Алекс Фергюсон комбинировал юбку с классической рубашкой, пиджаком, гольфами и ботинками на завязках.

Другой пример – Алли Маккойст. Шотландский форвард надевал килт после игры с Норвегией на чемпионате мира по футболу в 1998 году. Маккойст сочетал синюю юбку с белой рубашкой, укороченным пиджаком, гольфами с бантиками и кожаными туфлями.

Дизайнер Александр Маккуин не просто носил килт, а переосмысливал его. Он превращал традиционный шотландский наряд в современный и авангардный элемент гардероба. На своих показах и в личных выходах Маккуин часто выбирал килты с необычными узорами и материалами. Это придавало ему особую изюминку. Дизайнер также умело сочетал юбки с другими элементами одежды, создавая гармоничные и стильные образы.

Килт – это яркий и узнаваемый символ шотландской культуры с богатой историей. Издавна он служил традиционной одеждой, символизируя принадлежность к определённым кланам. Сегодня килт продолжает играть важную роль в шотландской культуре. Он всё ещё популярен как на своей родине, так и за её пределами. К тому же килт придаёт каждому, кто его носит, особый шарм и уникальность.