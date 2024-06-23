Кем был человек, нашедший секретное захоронение останков членов царской семьи

Многим история с обнаружением останков членов императорской семьи до сих пор кажется по меньше мере удивительной. И это не мудрено, потому как нашел эти останки Гелий Рябов. Рябов был известен на весь Советский Союз, но вовсе не как археолог или историк.

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Следователь-писатель

Гелий Трофимович Рябов родился в 1932 году в семье рабочего. После окончания школы он поступил в Московский юридический институт. Впоследствии Рябов некоторое время работал следователем. Именно служба в рядах в МВД и легла в основу многих его произведений. Рябов стал сценаристом таких художественных лент как: «Государственная граница», «Кража», «Фаворит», «Тайник у Красных камней» и других.

Но самую большую известность Рябову принес многосерийный фильм «Рожденная революцией», снятый по его же роману «Повесть об уголовном розыске». Сюжет картины и книги повествует о подвигах «народной милиции, созданной Великим Октябрем». Сериал не единожды транслировался по телевидению и был удостоен Государственной премии. Именно тогда министр внутренних дел Николай Щелоков сделал Гелия Рябова своим консультантом по кино и печати.

Тайный покровитель

По одной из версий, Николай Щелоков и подтолкнул Гелия Рябова к поискам останков членов семьи императора Николая II, расстрелянной в 1918 году в Екатеринбурге (впоследствии Свердловск), в доме Ипатьева. В беседе с Рябовым Щелоков упомянул, что посещал Ипатьевский особняк для того, чтобы «постоять на том месте, где упали Романовы». По словам же Гелия Трофимовича, идея заняться расследованием пришла ему в голову, когда он сам в 1976 году оказался в доме Ипатьева.

Примечательно, что, как утверждает историк Владимир Кузнецов, автор книги «По следам царского золота», уже тогда особняк был закрыт для посетителей, и Рябов попал туда исключительно благодаря своей известности. Однако предположительно все двери перед сценаристом распахивались в связи с его дружескими отношениями со Щелоковым, который тайно и курировал поиски царских останков. Министр также посодействовал открытию для Рябова архивов под видом изучения литератором истории милиции.

Ход расследования и его итог

Гелий Рябов не только познакомился с уральским краеведом и геологом Александром Авдониным и заручился его поддержкой в расследовании, но и обнаружил в архивах записку руководителя расстрела императорской семьи Якова Юровского, в которой тот сообщал о месте захоронения останков. Мало того, Рябов прочел книгу колчаковского следователя Николая Соколова, занимавшегося делом Николая II и его домочадцев, которая в то время хранилась исключительно в спецхранах.

В сборнике «Древнейшие государства Восточной Европы» (составитель Алексей Щавелев), в написании которого принимал участие и юрист Камиль Бекяшев, указывается, что Рябову и Авдонину удалось отыскать захоронение еще в 1979 году. Однако Гелий Трофимович объявил об этом в прессе только в 1989 году. В 1991 году с таким же заявлением к администрации Свердловской области обратился Александр Авдонин. Поначалу к новости все отнеслись скептически. Тем не менее в том же 1991 году на место, обозначенное исследователями, выехали уже профессиональные археологи.