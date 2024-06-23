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Обнаружение останков членов царской семьи: кем был человек, нашедший секретное захоронение

Многим история с обнаружением останков членов императорской семьи до сих пор кажется по меньше мере удивительной. И это не мудрено, потому как нашел эти останки Гелий Рябов. Рябов был известен на весь Советский Союз, но вовсе не как археолог или историк.

Кем был человек, нашедший секретное захоронение останков членов царской семьи
© Русская семерка

Следователь-писатель

Гелий Трофимович Рябов родился в 1932 году в семье рабочего. После окончания школы он поступил в Московский юридический институт. Впоследствии Рябов некоторое время работал следователем. Именно служба в рядах в МВД и легла в основу многих его произведений. Рябов стал сценаристом таких художественных лент как: «Государственная граница», «Кража», «Фаворит», «Тайник у Красных камней» и других.

Но самую большую известность Рябову принес многосерийный фильм «Рожденная революцией», снятый по его же роману «Повесть об уголовном розыске». Сюжет картины и книги повествует о подвигах «народной милиции, созданной Великим Октябрем». Сериал не единожды транслировался по телевидению и был удостоен Государственной премии. Именно тогда министр внутренних дел Николай Щелоков сделал Гелия Рябова своим консультантом по кино и печати.

Тайный покровитель

По одной из версий, Николай Щелоков и подтолкнул Гелия Рябова к поискам останков членов семьи императора Николая II, расстрелянной в 1918 году в Екатеринбурге (впоследствии Свердловск), в доме Ипатьева. В беседе с Рябовым Щелоков упомянул, что посещал Ипатьевский особняк для того, чтобы «постоять на том месте, где упали Романовы». По словам же Гелия Трофимовича, идея заняться расследованием пришла ему в голову, когда он сам в 1976 году оказался в доме Ипатьева.

Примечательно, что, как утверждает историк Владимир Кузнецов, автор книги «По следам царского золота», уже тогда особняк был закрыт для посетителей, и Рябов попал туда исключительно благодаря своей известности. Однако предположительно все двери перед сценаристом распахивались в связи с его дружескими отношениями со Щелоковым, который тайно и курировал поиски царских останков. Министр также посодействовал открытию для Рябова архивов под видом изучения литератором истории милиции.

Ход расследования и его итог

Гелий Рябов не только познакомился с уральским краеведом и геологом Александром Авдониным и заручился его поддержкой в расследовании, но и обнаружил в архивах записку руководителя расстрела императорской семьи Якова Юровского, в которой тот сообщал о месте захоронения останков. Мало того, Рябов прочел книгу колчаковского следователя Николая Соколова, занимавшегося делом Николая II и его домочадцев, которая в то время хранилась исключительно в спецхранах.

В сборнике «Древнейшие государства Восточной Европы» (составитель Алексей Щавелев), в написании которого принимал участие и юрист Камиль Бекяшев, указывается, что Рябову и Авдонину удалось отыскать захоронение еще в 1979 году. Однако Гелий Трофимович объявил об этом в прессе только в 1989 году. В 1991 году с таким же заявлением к администрации Свердловской области обратился Александр Авдонин. Поначалу к новости все отнеслись скептически. Тем не менее в том же 1991 году на место, обозначенное исследователями, выехали уже профессиональные археологи.

Истории
Яков Юровский
Камиль Бекяшев
Александр Авдонин
Николай Соколов
Владимир Кузнецов