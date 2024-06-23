Как Медведко стал «русским шпионом» в Турции

Выпускник Московского института востоковедения Леонид Медведко с женой и маленьким трехмесячным сыном ехал в свою первую командировку за границу в Турцию. Можно считать, что ему повезло: очень не многим из выпуска удалось поехать на работу за рубеж. Возможно, и он бы сидел сейчас в Москве и ждал у моря погоды, если бы ему не предложили поработать…в военной разведке.

© Свободная пресса

Леонида направили в 4-е управление ГРУ, и он начал подготовку к командировке. Ехать ему предстояло в Турцию в качестве переводчика.

Ехали через Болгарию. Пешком переходили турецко-болгарскую границу. Потом болгарский консул посадил их в поезд. И вот теперь они в купе. Жена с сыном уснули, а Леониду не спалось. Вдруг в коридоре вагона услышал шаги, и кто-то резко и нетерпеливо постучал в дверь. На пороге купе стояло несколько турецких жандармов. Они что-то быстро и громко говорили.

Пришлось собрать чемодан, и следовать за жандармами. Оказалось, произошла катастрофа на железной дороге. Пришлось около километра прошагать по шпалам, чтобы пересесть в другой состав. Утром они приехали в Стамбул.

На следующий день военный атташе представил Медведко советскому послу в Турции А. Лаврищеву. Тот протянул турецкую газету:

- Что ж вы, товарищ Медведко, еще не доехали до посольства, а уже занялись терроризмом и диверсиями. Читайте, что о вас пишут!



Там крупным шрифтом, да еще красной краской, был набран заголовок: «Катастрофа на железной дороге». Дальше шел весьма неожиданный подзаголовок: «Русские шпионы».

«Обращает на себя внимание, - писал автор статьи, - что по маршруту Эдирне - Стамбул в последнее время зачастили ездить русские дипломаты. В ночь железнодорожной катастрофы по этой дороге проследовал помощник военного атташе Леонид Медведко со своей женой Еленой».



Так, в первую же ночь пребывания на турецкой земле старший лейтенант Медведко был повышен в должности до помощника военного атташе, и, по -сути, получил прозрачный намек на возможную причастность к теракту.

Злостные намерения «шпионов»

Сказать, что работать советской разведке в Турции было трудно, считай, не сказать ничего. Это тебе не Европа, где за сотрудничество с разведкой СССР тоже, конечно, не гладили по голове и сажали в тюрьму, но не лишали жизни. В Турции даже за попытку сотрудничества, да что там сотрудничества, просто встречу с советским дипломатом, могли вздернуть на виселице.

Однако несмотря на все трудности и опасности молодой офицер продолжал упорно собирать развединформацию.

…Летом 1956 года на Измирской международной торговой ярмарке Медведко познакомился с директором израильского павильона. Назвался тот Симоном, рассказал, что был скрипачом, эмигрировал в свое время из Советского Союза.

Казалось бы, ничего примечательного в речах Симона не было. Однако насторожило Леонида одно замечание израильтянина. «Вспомните меня потом, - говорил собеседник Медведко, - этой осенью мы разобьем своих врагов и выйдем к Суэцу. Мы будем в Иерусалиме».

Это заявление Симона Леонид и передал резиденту генералу Иванову. Михаил Иванович выслушал рассказ внимательно, и неожиданно спросил, мог бы Медведко встретиться со скрипачом еще раз. Молодой офицер признаться удивился просьбе резидента, но виду не подал, ответил утвердительно. Генерал хотел знать, откуда у директора павильона выставки такая важная информация.

Медведко встретился с новым знакомым, выяснил, что источник вызывает полное доверие: им оказался родственник Симона, офицер Генштаба израильской армии.

Информацию доложили в Центр. Правда, как ее использовало советское командование до сих пор неизвестно. Только когда по радио сообщили о начале войны, генерал Михаил Иванов произнес с досадой: «Судя, по всему, не поверили в Москве нашему Симону».

Тем временем, обстановка вокруг Сирии накалялась. Турецкие войска подтягивались к границе. Пресса постоянно публиковала провокационные материалы о «законных претензиях» на часть сирийской территории. НАТО готовилось начать свои учения в Восточном Средиземноморье и на территории Турции.

В Анкару срочно с официальным визитом прибыл заместитель госсекретаря США Лой Гендерсон. И надо же такому случиться, в турецких газетах появилась странная информация: у Гендерсона якобы, пропал портфель с документами. Догадайтесь, кто в этом виноват? Конечно же, «русские шпионы».

Дабы подтвердить злостные намерения «шпионов», полиция несмотря на дипломатический иммунитет арестовала двух помощников военно-морского атташе, а также переводчика и шофера. В посольство поступила нота МИД: помощники были объявлены персонами «нон-грата» и вскоре покинули страну.

- Ну, что, Леонид, ты теперь и швец, и жнец… - усмехнулся генерал Иванов, - Нам с тобой завершать операцию.



Центр поставил перед стамбульской резидентурой задачу: добыть крупномасштабные карты турецкой территории. Через знакомых удалось выйти на военного врача-стоматолога, который был в оппозиции к действующему режиму.

На приеме у этого врача уже перебывали сам Иванов, его супруга, Медведко с женой. Когда речь заходила о картах, врач сердился, отмахивался. Наконец, он согласился это сделать.

«Меня вызывает резидент, - вспоминает Медведко. - Я понимаю, что требуется, и предлагаю: «Михаил Иванович, даем врачу адрес тайника, он делает закладку, а я заберу карты».



На том и порешили. Приходим на встречу с медиком, спрашиваем:

«Достал карты?» «Достал». «Положил в тайник?» «Нет». «Почему?» Отвечает: «Я же турецкий офицер, полковник. Что же мне лазать по всяким дырам. Это ваши штучки. Вот вам жетон, идите в камеру хранения на морском вокзале, и заберите четыреста карт в мешке». Вот так поворот! Как гром среди ясного неба! А если это подстава? Ведь только что четверых выслали».



Потом в беседе Леонид Иванович признался, что единственный раз в жизни с ним случилось такое: пока дошел до камеры хранения был весь мокрый, словно из парилки. Не помня себя, он предъявил служащему жетон, и ему без проблем выдали заветный мешок. Мешок секретных карт! Идет и ждет: вот схватят, вот арестуют!

К счастью, все обошлось. В коридоре его встретил Иванов, забрал мешок и погрузил в машину. Быстро приехали в консульство, распаковывали мешок, и на столе - гора карт!

Генерал Иванов доложил в Центр, отправил карты. Москва сообщила, что Иванову и Медведко объявлена благодарность, и они награждены денежной премией.

А вскоре пришел приказ: командировка капитана Медведко в Турцию завершена.

По возвращению в Москву Медведко написал рапорт. Просил направить для обучения в Военно-дипломатическую академию. Руководство управления не возражало. Когда обучение было завершено, в родном 4-м управлении ему уже присмотрели будущее место службы. Заканчивался срок командировки в Сирии Валерия Торгунакова, который работал там под «крышей» отделения ТАСС. Медведко предстояло сменить своего коллегу.

Однако прежде, чем оказаться за границей Леонид Иванович, споткнулся, что называется на самом пороге. Правда, не по своей вине.

Билет в Дамаск он взял на 8 марта 1963 года, но в этот день в Сирии произошел военный переворот. Леонид вылетел в Дамаск на два дня позже.

Вот в такой обстановке и пришлось начинать свою работу оперативному офицеру Дамасской резидентуры, корреспонденту ТАСС Леониду Медведко. Это была уже вторая командировка и, разумеется, руководитель разведаппарата да и в Центре ждали от него активной работы.

Одного из агентов на связь ему передал предшественник Торгунаков. Им оказался депутат парламента. Он прекрасно знал обстановку в стране, расклад сил, подводные камни сирийской политики. И, конечно, поставлял весьма ценную информацию.

Второй агент был уже в разработке, и его, что называется, следовало «довести до ума». Что Леонид Иванович и сделал.

Медведко не надеялся только на свою даже весьма информированную агентуру. Он сам старался, пользуясь весьма влиятельной «крышей» советского телеграфного агентства, добыть развединформацию, что называется, из первых рук.

Вместе с редактором «Правды» Игорем Беляевым, который побывал в Дамаске, Медведко взял интервью у основателя партии «Баас» - Мишеля Афляка. Еще в Москве Леонид встречался с Ахмедом Шукейри, который возглавлял Организацию Освобождение Палестины (ООП).

Однако в планы советских военных разведчиков входила не только Сирия.

Леонид Медведко и его коллега-известинец Константин Вишневецкий побывали в Иордании, и встретились с королем Хусейном. Сделать это было не просто. Ведь в ту пору у Советского Союза с этой страной не было дипломатических отношений. И очень хотелось первыми проложить эту тропинку между нашими странами.

Это была незабываемая встреча. Вот как о ней вспоминает сам Медведко. «В конце июня 1963 года мы оказались в гостях у самого короля Хашимистского королевства Иордания Хусейна Бен Талала. Его величество не скрывал своей заинтересованности использовать пребывание на Святой земле первых за последние годы советских гостей для установления дипломатических отношений между нашими странами. Кстати, оно и состоялось через несколько месяцев после нашего визита».

По итогами командировки в Иорданию осталось довольны как советское телеграфное агентство, так и советская военная разведка.

Центр требовал точных и трезвых оценок

«Далекие шестидесятые годы… Леонид Медведко - корреспондент ТАСС в Дамаске, я - корреспондент «Правды» в Каире, - вспоминал Евгений Максимович Примаков. - В Сирии 23 февраля 1966 года произошел кровавый переворот.

…Леонид из окна своего офиса, да еще стоя на приставной лестнице, чтобы лучше видеть сверху, фотографировал бой на улице, и один из разгоряченных участников боя выпустил по нему автоматную очередь. Слава богу его не задело. Он славился среди нас, корреспондентов, освещающих события на Ближнем Востоке тем, что всегда владел информацией, позволяющей разобраться в бурных событиях, захлестнувших регион».

Еще бы, ведь Центр требовал точных и трезвых оценок действительности. И Медведко старался не ошибаться. Одним из первых он узнал о нанесении авиационных ударов по Сирии израильскими ВВС утром 5 июня 1967 года. А такая информация дорогого стоит.

Накануне завершения командировки в Сирии, Леониду Ивановичу посчастливилось вновь встретиться с королем Иордании Хусейном, а потом с палестинским лидером Ясиром Арафатом.

В 1968 году Медведко возвратился в Москву. Его встречей с Арафатом заинтересовался начальник Главного разведывательного управления генерал Петр Ивашутин. Откровенно говоря, не часто приходится обычному оперативному офицеру общаться с руководителем военной разведки.

Генерал Ивашутин умел слушать. Внимательно выслушал и Медведко. Особенно заинтересовал его рассказ о первом боевом крещении палестинцев в долине Иордана, под Караме.

В последующие годы Леонид Медведко трудился в главной газете страны - «Правде». Что и говорить, «крыша» была более, чем серьезная.

За спиной у него уже был солидный опыт работы в Турции и в Сирии, его знали в кругах журналистов-международников, он владел тремя иностранными языками.

В 1973 году его назначат старшим офицером первой смены командного пункта ГРУ. Тринадцать лет прослужит полковник Леонид Медведко на командном пункте военной разведки.