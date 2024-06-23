«Я не противник Запада!»: что говорил Солженицын о НАТО и Украине

Сегодня об Александре Солженицыне многие вспоминают в негативном ключе, считая, что тот продался Западу. Однако высказывания писателя, который, впрочем, действительно проживал в США, говорят об обратном. Особенно это касается НАТО, в отношении которого Солженицына можно назвать даже пророком.

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О расширении НАТО

Как известно, после распада Организации Варшавского договора и СССР блок НАТО (Североатлантический альянс), созданный для отражения советской угрозы, не прекратил своего существования. Напротив, НАТО начал расширяться. Эта проблема волновала даже писателя-диссидента Александра Солженицына, который еще в 1974 году был выслан из страны и чуть позже обосновался в Соединенных Штатах Америки. А как тогда, так и сейчас США являются активным членом НАТО.

Между тем еще в конце 1990-х годов Солженицын писал:

«Расширение НАТО – что это? Или здесь традиционный гипноз Холодной войны, уже вовсе не дающий увидеть нынешнее бессилие России, утопленной во внутренних бедах? Или, напротив, вожди НАТО более чем дальновидны? И если не окажется достаточно удушения российского экспорта тарифами, не окажется достаточно и неумолимой диктовки внутрироссийских программ взамен на расслабляющие займы, то в запасе будет «обезврежение» России до обморочного состояния».



Окружение России с помощью революций

В начале 2000-х годов позиция Александра Солженицына в отношении НАТО не изменилась. А. Н. Чумаков в своей монографии «Глобальный мир: столкновение интересов» упоминает слова писателя об этой организации. По мнению Солженицына, которым он поделился в одном из своих интервью в 2006 году, НАТО посредством материальной и идеологической поддержки так называемых «цветных революций» окружает Россию, добиваясь, чтобы та полностью утратила свой суверенитет.

Поэтому неудивительно, что Солженицын высказывался против вступления России в Североатлантический альянс, ведущий «пропаганду и насильственное внедрение в разные части планеты идеологии и форм сегодняшней западной демократии». Как утверждал литератор, расширение НАТО приводит на самом деле не к распространению, а к упадку христианской цивилизации. Не зря Солженицын говорил:

«Я не противник Запада, но я противник обезличивающей современности».



Про Украину

Александр Солженицын выступал против вступления в НАТО и Украины. Писатель был уверен в том, что вся политика этой страны была построена на жадном желании стать членом этой организации. Солженицын не раз подчеркивал, что все происходящее на Украине он воспринимает с горечью и болью, начиная с «фальшиво построенной формулировки для референдума 1991 года». Он был убежден, что территории Новороссии, Крыма и всего Юго-Восточного края, которые были «втиснуты» в состав украинского государства, никогда ему не принадлежали.

Как указано в сборнике Елены Семеновой «Русские задачи. Очерки и статьи 2009-2020 годов», Солженицын, ушедший из жизни еще в 2008 году, уверенно заявлял о том, что на Украине ведется «подавление и преследование русского языка». При этом Александр Исаевич напоминал о том, что 60% населения Украины признало русский язык основным. Поэтому Солженицын осуждал бывшего президента России Бориса Ельцина за излишнюю уступчивость, которую он проявлял во время встреч с украинскими лидерами. Также экс-диссидент призывал не предавать русское население на Украине и не отрекаться от единства с ним.