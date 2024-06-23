Советский рубль: почему гитлеровцы не запрещали его на оккупированных территориях

На оккупированных гитлеровцами территориях СССР советские рубли имели хождение практически год. Первое время фашистские захватчики не могли наладить выпуск оккупационных денег, а поэтому их вполне устраивала выдача зарплат и премий полицаям и прочим коллаборационистам в рублях.

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Всё в рублях

По состоянию на осень 1942 года в оккупированном Киеве килограмм хлеба стоил 250 рублей, стакан соли – 200 рублей, килограмм масла – 6 тысяч рублей, а килограмм сала – 7 тысяч рублей. С такими ценами позволить себе что-то из перечисленных продуктов могли немногие, так как заработная плата рабочих и служащих в среднем составляла 300-500 рублей в месяц.

Но украинское население должно было также ежегодно оплачивать налог. Его немцы тоже принимали в советских дензнаках – от 200 рублей с человека. Кроме того, действовали дополнительные взносы за окна, двери и «излишнюю» мебель.

Аналогичная ситуация сложилась и в оккупированных Прибалтике и Белоруссии.

Из публикаций Щелокова, Парамонова, Сенилова и Орлова можно сделать вывод, что централизованное изъятие советских рублей с заменой их оккупационными денежными знаками началось в 1942 году. На Украине хождение получили карбованцы, в Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии – оккупационные марки и расчётные квитанции, выдававшиеся в обмен на сданные продукты, шерсть или лён.

Выгодный курс

Такие денежные знаки ничего общего с настоящей валютой не имели. Стоили они не дороже бумаги, на которой были выпущены, но функция выполняли значительную – изъятие у населения ценностей. Нуждающиеся граждане обменивали в специальных приёмных пунктах сельскохозяйственную продукцию и золото, а взамен получали простые бумажки.

На Украине советские рубли на карбованцы обменивали по курсу 1:1. Но так выгодно поступить можно было только с двумя сотнями рублей наличными. «Избыток» зачислялся на специальный беспроцентный «счёт сбережений», что подтверждалось банковской распиской.

Помимо карбованцев на Украине расчёты велись в оккупационных марках, цинковых и бронзовых немецких монетах в 1, 2, 5, 10 пфеннигов и советских копейках. При этом наименее выгодными оказались как раз карбованцы. Из-за серьёзной инфляции к весне 1944 года от их использования население отказалось, решив перейти на натуральный обмен. Так, по данным сайта «Я помню», выданный партизан или еврей, бежавший из гетто, стоил пуд муки или корову.