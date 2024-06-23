Какое заявление сделал создатель «Фау-2» после взятия в плен

Как известно, в мае 1945 года Вернер фон Браун сдался американцам. Позднее он стал одним из передовых конструкторов в США в сфере ракетостроения. Однако в конце войны Браун всерьез опасался за свою жизнь, что было неудивительно. Скорее всего, именно поэтому сразу после пленения он сделал такое заявление в прессе.

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Нацисты проиграли

Первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, названная «Фау-2», была создана немецким конструктором Вернером фон Брауном. Однако фон Браун был не только конструктором, он состоял в НСДАП и носил звание штурмбанфюрера СС. Поэтому он был обеспокоен своей судьбой, когда весной 1945 года стало понятно, что нацисты проиграли. Мало того, среди ученых прошел слух о том, что рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер приказал ликвидировать всех специалистов по ракетной технике.

Неудивительно, что Вернер фон Браун и его команда тайно перебрались на юг Германии. Если верить автору издания «История шпионажа» Энцо Бьяджи, Браун оставил разработку ракет, занялся теорией, собрал все документы и незаконченные проекты. Браун прекрасно понимал, что для того, чтобы остаться в живых, ему необходимо предложить победителям технику будущего. По словам Бьяджи, фон Браун не ошибся, так как его имя фигурировало в черных списках спецслужб союзников.

В американском плену

В Баварии Вернер фон Браун и его коллеги провели в тревожном ожидании несколько недель, пока окружающие районы не были заняты американцами. 2 мая 1945 года брата Вернера, Магнуса, ученые отправили на поиски военных. Того почти сразу остановили американцы, солдаты противотанковой роты. На ломаном английском Магнус выкрикнул, что он приходится родным братом известному гитлеровскому конструктору, и добавил:

«Мы хотим сдаться!».



После сдачи в плен американцам Браун, видимо, опасаясь дальнейшей незавидной участи и возмездия, выразил через прессу обеспокоенность тем, в чьи руки попадет его детище. Он заявил от имени немецких ученых, что не хочет, чтобы мир снова был вовлечен в военный конфликт. Браун сказал, что оружие может быть передано только тем людям, которых «наставляет на путь Библия». Лишь в этом случае, по мнению конструктора, он мог быть уверен в том, что «мир защищен наилучшим образом».

Новая биография

Между тем Вернер фон Браун зря боялся. Личный архитектор Адольфа Гитлера Альберт Шпеер в своих мемуарах писал о том, что фон Браун и его сотрудники после пленения получали предложения не только от Соединенных Штатов, но и от Англии. Мало того, по словам конструкторов, даже русским удалось проникнуть в тщательно охраняемый лагерь и там связаться с ними. Однако фон Браун был завербован американцами в рамках операции, целью которой было переселение нацистских специалистов в США.

Впрочем, о том, что конструктор теперь будет работать на американцев, открыто не сообщалось. Александр Железняков, инженер в области ракетостроения, в своей книге ««Сатурн-5». Лунный исполин Вернера фон Брауна» пишет о том, что для Брауна и других немецких специалистов были придуманы новые биографии, в которых уже не упоминалось об их членстве в НСДАП и вообще о каких-либо связях с гитлеровским режимом. Таким образом американское правительство пыталось убедить фон Брауна и его коллег в том, что на территории США они находятся в полной безопасности.