«Летчик без лица»: главные подвиги советского аса Леонида Белоусова

Леонид Георгиевич Белоусов пострадал еще до начала Великой Отечественной войны. Перенеся десятки операций, он вернулся в небо. Однако беды Белоусова на этом не закончились. Ему еще предстояло повторить подвиг Алексея Маресьева. Точнее, Леонид Георгиевич опередил знаменитого летчика.

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Довоенный подвиг

Леонид Георгиевич Белоусов родился в 1909 году в Одессе в семье рабочего. Он рано остался сиротой и стал сыном стрелкового полка Перекопской дивизии. Поэтому неудивительно, что в 1930 году Белоусов поступил в Одесское военное пехотное училище, по окончании которого был направлен в Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. Впоследствии он был назначен командиром звена в 3-ю истребительную эскадрилью Краснознаменного Балтийского флота.

Всего через 3 года после этого с Леонидом Белоусовым случилось несчастье. И-16, которым управлял Белоусов, потерпел аварию при выполнении задания по перехвату самолета, нарушившего государственную границу СССР. При заходе на посадку истребитель загорелся. Белоусов получил сильные ожоги лица, рук, груди.

Он перенес 34 пластические операции без наркоза. Почти заново врачи создали лицо, нарастили губы и нос. Однако лечение Леонид Георгиевич так и не закончил.

Новое несчастье

Леонид Белоусов попросил разрешения вернуться в строй для того, чтобы принять участие в начавшееся финской войне. В 1940 году Белоусова назначили командиром эскадрильи, которая базировалась на полуострове Ханко. Обороняя полуостров, летчик и встретил Великую Отечественную войну. В 1941 году эскадрилью Белоусова переправили в поселок Выстав. С этого момента Леонид Георгиевич и его товарищи встали на защиту «Дороги жизни» на Ладожском озере.

Однако в том же 1941 году Белоусов стал замечать, что ноги перестали его слушаться. Дело в том, что во время аварии на границе ноги летчика тоже пострадали, в результате чего развилась гангрена. Как утверждают авторы справочника «Великая Отечественная война, 1941-1945» Михаил Кирьян и Анатолий Галицан, тяжелая болезнь не оставила врачам выбора – обе ноги пришлось ампутировать. Но Леонид Белоусов не сдался и на этот раз.

Летчик без ног

В 1944 году Леонид Белоусов опять вернулся в строй, пусть уже и на протезах. Довольно быстро Белоусов заново научился летать и примкнул к своим товарищам для борьбы с гитлеровцами. За войну Леонид Георгиевич совершил в общей сложности более 300 боевых вылетов. Мало того, после ампутации он увеличил свой счет сбитых самолетов противника до 12 (из них 3 вражеских машины Белоусов уничтожил лично). Правда, звание Героя Советского Союза ему было присвоено лишь в 1957 году.

После войны

Несмотря на все пережитое, судьба уготовила Леониду Белоусову не только длинную жизнь, но и долгие годы активной работы. Когда закончилась война, Леонид Георгиевич не смог отказаться от своего любимого дела и возглавил Ленинградский аэроклуб. Даже после выхода на пенсию Белоусов продолжал работать. Как пишет Константин Залесский в своей энциклопедии «Великая Отечественная война», он работал на речном транспорте и директором таксомоторного парка. Также Белоусов выступал с лекциями и писал мемуары. Он не дожил всего 2 дня до 53 годовщины Победы, скончавшись в 1998 году в возрасте 89 лет. Герой был похоронен в Северной столице, которую когда-то защищал.