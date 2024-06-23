Самый криминальный город в Европе: где он находится

С каждым годом Швеция из благополучной европейской страны превращается в зону притяжения мигрантов, в которой уровень преступности то и дело растёт. Особенно тяжело приходится южным городам, где, как в Мальмё, иностранцы составляют почти половину населения. Всего за несколько лет этот населённый пункт стал самым опасным европейским городом.

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Бандитский Мальмё

Настоящая головная боль шведских правоохранительных органов – преступления на сексуальной почве. Если в 1970-х в стране совершалось порядка 40 изнасилований на 100 тыс. населения, то к 2010 году – уже более 200. Но стремительно растёт и число других правонарушений. Так, в 1998 году было зафиксировано около 400 поджогов машин, а во втором десятилетии XXI века аналогичных «выходок» регистрировалось уже по 1500 ежегодно.

Напрягает также количество убийств с применением огнестрельного оружия в пропорции к населению. Стоит отметить, что в Мальмё, численность населения которого не превышает и 360 тысяч человек, уровень преступности на данный момент сопоставим с Египтом, Либерией и Вьетнамом. Понятно, что перечисленные страны в силу особенностей исторического развития никогда не отличались стабильностью.

Добро пожаловать!

Эксперты объясняют негативную тенденцию наплывом мигрантов. Согласно исследованиям, среднестатистический преступник в шведском Мальмё – приезжий-маргинал, который никак не может интегрироваться в современное шведское общество. А ведь началось всё с того, что в 70-е естественный прирост населения в стране едва отличался от нуля, а в 90-е и вовсе оказался отрицательным. Шведские власти решили, что в решении данной проблемы им должны помочь мигранты. Действительно, численность населения выросла – с 8,8 млн человек в 1994 году до 9 млн в 2004-м. Но рост продолжился и пугающими темпами – на 100 тыс. человек ежегодно.

Первое время шведские миграционные центры справлялись с наплывом приезжих. Их обучали языку, культуре и традициям. Через некоторое время за легальными мигрантами потянулись нелегальные, которые и не думали социализироваться в шведском обществе. Так в Мальмё стали появляться этнические анклавы или гетто, в которые решается сунуться далеко не каждый полицейский. По состоянию на 2023 год население Мальмё на 49% состоит из мигрантов и на 9% – из детей, появившихся в смешанных браках. Получается, что шведов в третьем по величине городе королевства всего 42%, а в скором будущем станет ещё меньше.