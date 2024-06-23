Как молиться в опасности за себя, за других, о здоровье и выздоровлении больных

23 июня 2024 года православные верующие отмечают День Святой Троицы. В этом году радостный для всех православных христиан праздник был ознаменован чудовищным преступлением: ракетным ударом по мирным жителям Севастополя. Среди раненых и погибших есть дети. Эта трагедия не могла не отозваться в сердцах людей. И один из самых распространенных вопросов: "Чем я могу помочь пострадавшим, если я далеко?" Конечно, неравнодушные окажут материальную помощь жертвам чудовищного преступления и их близким, но у верующих есть еще один ресурс - молитва к Богу.

"РГ" собрала в одном тексте советы о том, как молиться в опасности и как молится о выздоровлении. Таких молитв в православных молитвословах очень много, но мы выбрали самые краткие и те, которые известны в православии тысячелетия.

1. Самая краткая молитва. Как молиться в опасности?

Среди многих молитв православия есть особенные - те, что читают в опасности. История человечества богата опытом стихийных бедствий, войн, эпидемий. Каждая такая трагедия напоминает, как хрупок наш мир. За многие тысячелетия наработан практический опыт моления к Тому, Чья воля "в начале сотворила небо и землю". Самая короткая молитва - "Господи, помилуй!" Она же одна из древнейших, в 40-м псалме царя Давида, жившего три тысячи лет назад, звучит та же мольба: "Господи! Помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою".

Здесь в одном слове "помилуй" вмещается все разнообразие наших просьб к Богу. Ведь чего бы мы ни просили у Бога - жизни, здоровья, спасения себя и близких, исцеления от немощей и грехов - мы, по сути, испрашиваем одно: проявить к нам, таким малым и слабым, Его любовь и милость. Казалось бы, такое общее, неконкретное "помилуй" содержит и глубочайшее смирение молящегося: мы не детализируем - "дай пожить!", "сохрани здоровье!", "прости и очисти от прегрешений", мы не требуем чуда и не навязываем своих пожеланий. Мы вверяем себя Божьей милости, полагаясь на Его, а не свою волю. Оказавшись в беде, мы не молчим, скованные путами своей боли, мы дерзновенно взываем: "Помилуй!" В этой мольбе о милости и крик о помощи, и смиренное понимание своей немощи, и доверие к Его благой воле.

Молитва - это действие двух сил: наш призыв к Богу, и Его ответ нам. Почитаемый старец Силуан Афонский утверждал: если человек хоть раз в жизни всем естеством скажет: "Господи, помилуй!" - Господь непременно помилует. К этой краткой молитве легко применить совет Фомы Аквинского: "Мы должны молиться так, как если бы все зависело только от Бога, а действовать так, как если бы все зависело от нас".

2. Сильнейшая краткая молитва - Иисусова молитва

Знаменитую Иисусову молитву так же, как и короткое "Господи, помилуй!", можно произнести за несколько секунд. Ее и произносят, когда машину несет навстречу гибели или рядом свистят пули. Когда опасность зрима и велика или ты даже не знаешь, откуда она может прийти. Мало ли случаев, когда жизнь висит на волоске! Когда есть лишь секунды, чтобы взмолиться: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного". Этой краткой молитве посвящены богословские тома. "Умно-сердечным деланием" Иисусовой молитвы монахи занимались всю жизнь. А нам достаточно знать, что Иисусова молитва - это возможность мгновенной молитвенной сосредоточенности, доступная при любых обстоятельствах.

3. Когда грохочут небеса - молитвы за другого. И за себя тоже. Молитвы, читаемые, когда есть силы собраться с мыслью и быть сосредоточенным.

Святитель Николай Сербский так объяснял знаменитую молитву "Отче наш". Когда небеса грохочут, океаны ревут, падают звезды и из земли рвется огонь, мы слышим голос Создателя всего и вся, голос Владыки. И человек в таком мире - всего лишь песчинка. Но в мир пришел Сын Божий, Иисус Христос, и Он объяснил нам, что Всесильный Господь - наш Отец. И мы вслед за Христом дерзаем назвать Бога Отцом нашим. И своим, личным, и общим, нашим. "Если я отворю уста и прошепчу: Отец, место страха займет любовь, земля как бы станет ближе к небу", - учит святой. Господня молитва, называемая еще по первым словам, "Отче наш", заповедана нам Самим Иисусом Христом. Это Иисус Христос научил нас так как молиться Богу. "Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого".

В той же Нагорной проповеди, где Иисус дает нам слова молитвы "Отче наш", Он объясняет и то, как нам надо молиться. "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно".

Священники советуют, почитав молитву "Отче наш", добавить от себя просьбу к Господу: "Спаси и исцели всех пострадавших…", "Спаси и исцели раба Божьего (имя, если знаешь его)".

4. Когда охватывает отчаянье и в голове один вопрос: "Как такое могло случиться?" Краткая молитва к Божьей Матери

Один из богословов конца XVIII века говорил, что в жизни каждого бывают минуты, когда наша душа истерзана неутешным страданием, когда нам близко чувство ропота и вера колеблется, в такие моменты мы не можем молиться Господу так, как молимся в часы сознательной, спокойной веры. Но даже в такие мгновенья сердце чувствует: в мире есть Та, чья "тихая святыня" способна объять нас материнской любовью - всепрощающей, всеобъемлющей. Любовью, которая примет тебя таким, какой ты есть. И, наверное, нет на свете человека, который бы не чувствовал присутствия такой любви в нашем мире, не ощущал существования заступничества Божьей Матери за нас. Молитва к Богородице - одна из тех, что спасает и укрепляет нас в трудную минуту.

"Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь". Слова молитвы, произнесенные от всего сердца, святые сравнивали со стрелой, бьющей прямо в Небо. К молитве Пресвятой Богородице тоже можно добавлять свое прошение - об исцелении, о даровании сил веры, называя имя или просто общим словом называя всех, за кого ты молишься. Молиться, считают святые, можно в любом месте и в любое время.