Как СССР защищал народы Вьетнама и Кореи от уничтожения?

Дружбу с КНДР и Вьетнамом можно назвать исторической. Советский Союз в середине прошлого века помогал этим странам не просто отстаивать суверенитет, а фактически защищал от тотального истребления, рассказывает политический обозреватель «МИР 24» Максим Красоткин.

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«Сбил тебя наш летчик Ли Си Цын…» – эта песня про войну во Вьетнаме, но боевой путь летчик Ли Си Цын – фольклорный персонаж, собирательный образ авиатора-интернационалиста – начал в Корее. Герой СССР Сергей Крамаренко был одним из многих «Ли Си Цынов» и «Вань Ю Шинов», что воевали под вымышленными именами. У них уже был боевой опыт Великой Отечественной.

«Я сбил там 20 самолетов, засчитали мне 13, которые упали на территории Советского Союза», – рассказал ветеран войны в Корее, Герой СССР Сергей Крамаренко.



Звезду Героя Сергей Крамаренко получил как раз за Корейскую войну, хотя официально Советский Союз там не воевал. Красная армия освобождала в 1945-м полуостров от японцев, туда же на юге высадился десант США. Две державы разделили территорию по 38-й параллели. После их ухода две половины должны были объединиться. Но в 1948-м Штаты создают южнокорейскую армию. В ответ СССР помогает северу обзавестись своей. Поняв, что мирно объединиться не получится, Ким Ир Сен с боями занимает столицу южан Сеул, те при поддержке американцев делают контрнаступление и занимают Пхеньян. Это грозило появлением военных баз у границ СССР и Китая. Две страны с этим мириться не могли, но и вмешиваться открыто тоже. Холодная война к тому моменту уже началась.

«Это делалось во многом для того, чтобы не эскалировать конфликт. Собственно по той же причине Китай, который принимал участие в войне, делал это формально под флагом китайских добровольцев», – рассказал историк Константин Асмолов.



Война в Корее разделилась на четыре этапа. Формирование армии на севере с взятием Сеула, сдача Пхеньяна, вступление в войну Китая и СССР, вывод войск. Советский Союз посылал в Корею, как тогда говорили, специалистов. По факту летчиков, инженеров и зенитчиков. Были советники в штабах, некоторые приезжали под видом корреспондентов газеты «Правда».

«Переодевшись в китайскую форму, таким образом мы превратились в китайских народных добровольцев», – поделился ветеран Корейской войны Янус Канов.



Янус Канов командовал в Корее радиолокационной станцией. Засекал американские самолеты. Расчет стоял в деревне, местным жителям было запрещено общаться с военными, но одно дело приказ, другое – человеческие отношения. Так, начальник РЛС с солдатами наведывался в дом к корейской учительнице слушать патефон, единственный на всю деревню.

«Показывала нам грамзаписи и японской музыки, и корейской музыки. Была даже одна пластинка, где были записи на русском языке», – поделился Янус Канов.



Но корейский комендант музыкальных пристрастий не одобрил и выселил учительницу в соседнюю деревню. Впрочем, личному на войне всегда было место.

«Один бурят из Северной Кореи привез кореянку, были и такие случаи», – рассказал заместитель председателя Российской общественной организации Совета ветеранов Корейской войны по Сибирскому и Дальневосточному федеральному кругам Очир Цыбиков.



Кстати, командование особо ценило военных из Бурятии, Тывы, Якутии, в общем, всех, кто имел восточную внешность. А этнические корейцы и вовсе были мобилизованы все. Некоторые из них после войны остались строить новое государство. Так, бывший переводчик Алексей Хегай стал членом ЦК Трудовой партии Кореи, замполит Красной армии Кан Сан Хо занял пост главы МВД. Остальны «Ли Си Цыны» воевали по разговорникам, чтобы не выдать себя в радиоэфире.

«Мы должны были говорить «глен тан тун» – это значит вправо. Но когда увидишь противника, то вспоминать, как назвать его, в какой он стороне, не получается и говоришь: «Впереди, справа, восьмерка», – рассказал Сергей Крамаренко.



Советские асы летали в основном на МиГ-15, новейших на тот момент машинах. Американцы воевали на «летающих суперкрепостях» Б-29, прикрывали которые истребители Ф-86 Sabre, в переводе «сабля». Но на эту «саблю» был хороший меч. МиГи отличались тем, что пушками могли достать противника с 800 метров, пулеметы американцев стреляли только на 400.

«Скорость больше тысячи километров – 1050. Но главное, у него было мощное вооружение – три пушки», – отметил Сергей Крамаренко.



Решение вывести войска из Кореи принял Хрущев после смерти Сталина. За три года войны Советский Союз потерял 315 человек и чуть более 300 самолетов, сбив при этом почти две тысячи американских, включая бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Домой в США не вернулись 50 тысяч военных.

«Американцы готовились к ядерному нападению на Советский Союз. Но прежде чем такое проводить, они всегда отрабатывали тактические приемы на локальных конфликтах», – заявил военный историк Юрий Кнутов.



Вижу в небе белую черту, Мой «Фантом» теряет высоту...

В следующий раз американские летчики встретятся с «Ли Си Цыном» во Вьетнаме. Появление на вооружении США истребителей Ф-4 «Фантом» и легло в основу этой песни. Это снова была война за объединение. Бывшая французская колония с социалистами на севере, провозгласившими свое государство, стремилась зайти на юг, который поддерживали Штаты. СССР в ней участвовал снова неофициально, но песню про русского аса пели почти в каждом дворе. Правда, в эти словах больше вымысла, чем правды. Во Вьетнаме советским летчикам было строжайше запрещено вступать в бой с американцами. Они там выступали как инструкторы. В то время резко выросло количество вьетнамских выпускников советских летных училищ, которых надо было вводить в строй.

«Их сначала откармливали, потому что реактивный самолет ведет к тому, что возникают серьезные перегрузки», – пояснил Юрий Кнуров.



Основная роль отводилась средствам ПВО, которые должны были сбивать авиацию США, по большей части воевавшую против мирного населения. Люди американцам на этой территории были не нужны. Так, за годы войны погибли более 4 млн мирных жителей, каждый третий из которых ребенок. 400 тысяч убили химическим оружием. Фотография «Напалмовая девочка» – одна из самых страшных иллюстраций той войны. А это другая история – в 1968-м рота американских солдат уничтожила целую деревню. Это вошло в историю как резня в Сонгми, тогда погибли 504 человека, включая 173 ребенка.

Поэтому советские военные знали, против кого воевали. Они обучали вьетнамцев по принципу «делай как я» – бывшим крестьянам так было понятнее. Николай Колесник был в числе таких специалистов. «Я смотрю на лица вьетнамских солдат, офицеров, и они все для меня на одно лицо, как близнецы-братья. Думаю, как я их буду различать?» – поделился Николай Колесник.

Желтолицые вьетнамцы Верещат в кустах, как зайцы. Я упал на землю и затих

Строки песни вполне можно было отнести к будущему сенатору Джону Маккейну. Его сбили над Ханоем в 1967-м ракетным комплексом «Двина», и пять с половиной лет он провел во вьетнамском плену.«Я очень боюсь больше не встать на ноги. Если такое случится, передайте моей жене, что я ее очень люблю и, очень надеюсь, скоро увидеться», – говорил в интервью Маккейн.

Советские зенитчики всегда работали из засады и сразу покидали место пуска. Американцы же летали в плотном строю, экономя советские ракеты. Так, в первом же бою дивизион Николая Колесника тремя ракетами сбил четыре американских самолета. Досаждала не только авиация противника, но и местный климат: жара и влажность. «Боевая работа интенсивная, рубашка за пять-10 минут мокрая полностью. Снимаешь ее, отжимаешь, вешаешь сушить на бамбуковую палку, она целый день будет висеть и все такая же влажная останется, но горячая», – рассказал Николай Колесник.

Спецам из Союза приходилось долго привыкать к местным особенностям.

«У меня просто отец был в свое время там. Он говорит, если хлеб, например, давали, его ломаешь, а там одни насекомые», – рассказал Юрий Кнутов.



За 11 лет войны США потеряли во Вьетнаме 60 тысяч человек и покинули эту страну. Жертвами со стороны Советского Союза стали 16 человек, а летчик Ли Си Цын стал настоящим героем, спасшим от уничтожения народы Вьетнама и Кореи.