Какие тайные операции проводила Германия в канун нападения на СССР

Уже начиная с 1940 года гитлеровская Германия по разведывательным, политическим, дипломатическим и прочим каналам занимались активной маскировкой своих агрессивных планов по внезапному нападению на Советский Союз.

© Российская Газета

С этой целью Берлин провел целый ряд комплексных дезинформационных мероприятий как внутри Германии, так и по всей Европе с целью скрыть направление главного удара вермахта.

Важную роль в этой масштабной дезинформационной кампании играло Имперское министерство народного просвещения и пропаганды, которое возглавлял Йозеф Геббельс.

Центр общественных связей ФСБ к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовал рассекреченное спецсообщение начальника берлинского оперативного сектора НКВД Андрея Сиднева заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову. В документе говорится о ходе следствия по делу крупного чиновника Имперского министерства народного просвещения и пропаганды группенфюрера СА Вернера Вехтера, который был осведомлен о масштабной дезинформационной кампании по подготовке внезапного нападения на Советский Союз. Согласно показаниям Вехтера, в декабре 1940 года был создан подготовительный комитет, на который Геббельс возложил задачу путем ложной пропаганды скрыть подготовку вторжения в СССР от населения Германии и от правительств стран Западной Европы и тем самым сделать нападение "особенно неожиданным и успешным".

Для того чтобы обмануть общественное мнение и убедить всех, что договор с Советским Союзом прочен как никогда, министерство пропаганды НСДАП через свои периферийные организации и их агентуру распространяло различные провокационные слухи, разработанные в окружении Геббельса.

© ЦОС ФСБ России

Во-первых, эти агенты должны были сообщать, что "по тайной статье договора с Советским Союзом" СССР якобы сдавал Украину Германии в аренду сроком на 90 лет, "а сам получал за это свободу рук против Англии в Индии".

Во-вторых, по распоряжению Геббельса передавались слухи о якобы предстоящем приезде в Берлин Иосифа Сталина или на тот момент главы советского правительства, наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.

"Для большей вероятности этих слухов Геббельс заказал различным фабрикам изготовить советские флаги, причем предупредил об особой спешности и важности этого заказа", - показал немецкий чиновник. По его словам, после этого многие простые немцы поверили в правдоподобность этих слухов.

Параллельно официальная газета гитлеровской партии Vo..lkischer Beobachter напечатала статью Геббельса "Урок Крита", в которой тот "совершенно прозрачно" намекал, что в ближайшие дни с помощью немецких парашютных десантов, так же как Крит, будет захвачен другой остров - то есть Англия. Этот номер газеты был в большом количестве разослан в другие страны, "а затем Гитлер сделал вид, что он недоволен Геббельсом за расконспирацию важных государственных планов".

"Весь тираж газеты было приказано изъять, где бы он ни находился", - рассказал Вехтер. По его словам, эти мероприятия "вызвали особые волнения за границей и убедили многих иностранных политиков, что действительно расконспирированы подлинные военные планы и что Германия собирается воевать не на востоке, а на западе, а в это время была уже почти полностью закончена подготовка к войне с Советским Союзом".

По словам Вехтера, этими своими "мастерскими трюками" Геббельс хвастался на одном из совещаний уже во время войны и "учил своих сотрудников, как нужно лгать".

К слову, как напомнили в ЦОС ФСБ, с началом Второй мировой войны в сентябре 1939 года в Советском Союзе пристально следили за содержанием публичных выступлений руководителей Третьего рейха. Например, 30 января 1940 года Гитлер на торжественном собрании, в связи с 7-й годовщиной прихода национал-социалистов к власти, заявил: "В течение многих столетий Германия и Россия жили в дружбе и мире. Почему этого не может случиться в будущем? Я думаю, что это возможно, потому что этого хотят оба народа. Всякая попытка британской и французской плутократии спровоцировать нас на столкновение обречена на неудачу".

Как показали дальнейшие события, верить этим словам было нельзя, от слова совсем.