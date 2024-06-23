Ивановская ядерная катастрофа: чем закончился советский проект «Глобус-1»

Было время, когда о последствия ядерных испытаний никто не задумывался. Однако аварии во время подобных экспериментов не были редкостью. К примеру, такая катастрофа случилась в 1971 году в Ивановской области, всего в 363 километрах от столицы.

«Перспективное направление»

В советские годы на территории нашей страны были произведены десятки экспериментальных подземных атомных взрывов. Тогда в прессе писали:

«Подземные ядерные взрывы в мирных целях — одно из новых перспективных направлений использования атомной энергии. Эксперименты, проведенные в СССР и США, показали возможность получения высокой экономической эффективности использования ядерных взрывов для осуществления многих народнохозяйственных проектов».



Однако в действительности далеко не все из таких взрывов закончились удачно. Ярким примером подобной аварии можно назвать проект «Глобус-1» или «ГБ-1». Этот ядерный взрыв, произведенный на глубине 610 метров и мощностью 2,3 килотонны в тротиловом эквиваленте, стал, как пишет Михаил Шилов в издании «Ядерный взрыв в Ивановской области», самым близким к Москве, так как прогремел всего в 363 километров от столицы, в Ивановской области, неподалеку от города Кинешма.

Авария неподалеку от Москвы

Целью атомного взрыва «Глобус-1», осуществленного 19 октября 1971 года, было сейсмическое зондирование земной коры на больших глубинах и расстояниях по профилю Воркута-Кинешма протяженностью по прямой около 1500 километров. Через 16 минут после взрыва у технологической скважины возник газоводяной фонтан. Мощность дозы излучения на устье скважины спустя всего 2 часа достигла 210 Р/ч, а площадь радиоактивного заражения составила 10 тысяч квадратных метров. Выяснилось, что всему виной было некачественное цементирование трубы зарядной скважины. Именно по причине халатности на поверхность земли выбросило радиоактивную воду, песок, глину и газ с загрязнением окружающей территории, рек и грунтовых вод. Почва и вода оказались зараженными изотопами цезия-137 и стронция -90. И такие радиоактивные выбросы распространились по реке Шача, которая, как известно, впадает в Волгу, одну из крупнейших рек на планете.

Последствия неудачного взрыва

Авария была настолько серьезной, что работы по дезактивации зараженного участка продолжались по крайней мере до недавнего времени, а, может быть, ведутся и до сих пор.

Так, А. Воробьев и Л. Пучков на страницах издания «Человек и биосфера: вхождение в техносферу», опубликованного уже в 2000-х годах, утверждают, что на территории площадью примерно в 1 гектар вокруг скважины даже тогда еще наблюдался повышенный в 2 раза (по сравнению с естественным) радиационный фон. Поэтому это место регулярно посещали специалисты для того, чтобы отслеживать ситуацию. Наверное, не просто так 6 августа 1985 года СССР объявил односторонний мораторий на подземные ядерные взрывы, продленный позже до 26 августа 1987 года. Интересно, что пока длился этот мораторий, в США подземные взрывы проводили один за другим (с 14 августа 1985 года по 11 февраля 1987 года – всего 26 испытаний). В 1988 году вместе с американскими учеными советские специалисты провели новый эксперимент, но через 2 года испытания опять прекратились. После закрытия Семипалатинского полигона в 1991 году единственным местом испытания ядерного оружия стал полигон на Новой Земле.