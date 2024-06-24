«Вину взял на себя»: как «прикрыл» Брежнева его родной брат

В молодости Леонид Брежнев был очень привлекательным мужчиной, поэтому «первой леди» приходилось мириться с увлечениями мужа. Поговаривали, что Виктория Петровна даже шантажировала супруга, чтобы тот не ушел из семьи. А как-то раз Брежнева «прикрыл» родной брат. Правда, Виктория Петровна ему не поверила.

Фронтовой роман

Сегодня уже ни для кого не является секретом тот факт, что Леонид Ильич Брежнев очень нравился женщинам, и они отвечали ему взаимностью. Брежнев, уже будучи женат на своей единственной супруге Виктории Денисовой, продолжал оказывать знаки внимания и другим дамам. К тому же, чувства к Виктории Петровне со временем остыли. По крайней мере, в узком кругу генсек называл свою жену «чемоданом без ручки, который нести тяжело, а выбросить жалко».

Но однажды Леонид Ильич решился на развод. Во время Великой Отечественной войны судьба свела Брежнева с медицинским работником Тамарой Николаевной Левченко. Левченко оказалась не только землячкой будущего генсека, но и, по словам внучки Брежнева, настоящей красавицей с голубыми глазами и длинными светлыми волосами. Понятно, что Леонид Ильич не устоял. С фронта он вернулся с твердым намерением расстаться с Викторией Петровной и начать новую жизнь.

Любовь или карьера?

Однако план Брежнева рухнул. Как пишет Леонид Млечин в своей книге «Брежнев», Леонид Ильич не решился уйти из семьи, так как после того, как он объявил об этом дочери Галине и сыну Юрию, те бросились ему на шею. Согласно другой версии, Виктория Петровна пригрозила мужу, что если он ее бросит, она пожалуется в КПСС. Брежнев же, служивший в годы войны в политуправлении, рассчитывал на продолжение партийной карьеры, а репутация распутника не сулила ему ничего хорошего.

Как бы то ни было, Леонид Брежнев остался с Викторией Петровной и детьми. Только вот свою фронтовую подругу Брежнев забыть не смог. После демобилизации Левченко уехала в Киев, куда вскоре пришло письмо от Брежнева с просьбой о встрече. Но встретилась с Тамарой Виктория Петровна. Последняя сказала сопернице: «Я прошу тебя уехать». Левченко согласилась. В следующий раз Брежнев сам приехал в Киев для того, чтобы уговорить Тамару перебраться вместе с ним в Москву. Та якобы отказалась.

Не могу сказать «прощай»

Вот только до наших дней дошли и другие свидетельства о романе генсека. Известно, что дочь Брежнева Галина рассказывала эту историю любви своим подругам. Одна из них, Энгелина Рогальская, позже вспоминала, что Тамара Левченко все-таки обосновалась в Москве. В столице Брежнев устроил любовнице квартиру, слухи о которой дошли до Виктории Петровны. Брежнева учинила мужу скандал. Тогда Леонид Ильич заявил, что квартиру Левченко помог выбить вовсе не он, а его брат Яков.

Казалось, Виктория Петровна успокоилась. Но вскоре о квартире снова зашел разговор. Присутствовавший при нем Яков Брежнев выгородил Леонида Ильича. Яков солгал, что квартира – это действительно его рук дело. Однако, как пишет Олег Смыслов в издании «Любви все звания покорны», Виктория Петровна не поверила Якову и спросила:

«Может, ты еще скажешь, что спал с ней вместо него?».



Впрочем, скорее всего, к тому моменту отношения между Леонидом Ильичом и Тамарой Николаевной и вправду закончились. По некоторым данным, она вышла замуж и родила ребенка. Хотя та же Рогальская утверждала, что именно Брежнев подыскал для Левченко супруга-генерала.