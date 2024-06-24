«Царь-танк»: почему самая большая бронемашина в мире так и не тронулась с места

Лучшие образцы бронетехники, когда-либо созданные человечеством — нашей стране есть чем гордиться. Да и сейчас, в ходе СВО, наши танки показали своё преимущество над зарубежными машинами. История отечественного танкостроения весьма занимательна, но есть в ней очень странная страница, слабо поддающаяся объяснению. Точнее, её невозможно понять в рамках официальной истории. Если же взглянуть с альтернативной точки зрения всё становится очевидно.

© Танк Лебеденко на испытаниях, 1915 год

Царь-танк — самая большая бронемашина, когда-либо созданная в мире. Не спроектированная, а именно воплощённая в металле. Опять-таки наша, русская — в 1915 году таковая была построена в Подмосковье. Сохранились её фотографии, известно место, где она потом валялась. То есть вполне себе реальное изделие, не вымысел. Вот только со строительством данного танка всё очень мутно.

Официальная история монстра такова: в 1914 году, вскоре после начала Первой Мировой войны, инженер Николай Лебеденко пробился к самому царю с проектом чудо-машины для поля боя. Николаю II проект понравился, и он выделил на него аж 210 тысяч рублей — по тем временам огромную сумму, примерно столько стоил большой пароход. И работа закипела.

На некоем заводе в столице всего за три месяца были изготовлены все детали, которые тайно перевезли под Дмитров в район станции Орудьево, там машину и собрали. Допустим. На каком именно заводе — непонятно. Как транспортировали огромные 8-метровые колёса и прочие титанические детали, из которых собрана конструкция, тоже. Есть такое понятие, как «негабарит» — то, что не провезти по дорогам, как по шоссе, так и по железным. Тут всё негабарит.

Сроки тоже впечатляют, за подобное время соорудить такое просто невозможно, даже сегодня. Не говоря уже о том, что никаких чертежей не сохранилось. Вообще! Впрочем, если уж и завод неизвестен…

Объясним всё особым энтузиазмом, военным временем, патриотизмом и всем прочим. В общем, в лесу появилось нечто, высотой около десятка метров, с двумя немецкими моторами внутри. Кстати, где именно они стояли и как приводили в движение колёса тоже непонятно. Но не суть.

Пепелац попытались стронуть с места, но он тут же завяз задним катком, который был диаметром всего 1,5 метра. Кстати, это колёсико, судя по фотографиям, было цельнолитое — из чугуна. То есть весило более 50 тонн. Изготовить подобное изделие и сегодня — крайне нетривиальная задача. А уж тогда…

Как оказалось, Николай Лебеденко был плохим инженером. Что более чем странно, ведь за свою жизнь он создал немало очень удачных конструкций. Но почему-то не в тот раз. Центр масс конструкции был сильно смещён назад, на маленький каток, а большие передние колёса оказались разгруженными. Это видно даже визуально, из этого рисунка.

Стоило бы, наоборот, нагрузить переднюю ось, но это почему-то не сделали. Странный просчёт, совершенно нелепый даже для студента технического вуза.

Если взглянуть на схему велосипеда типа «паук», то там человек как раз восседает ровно на колесе. Что мешало и тут сделать таким же образом? Всё бы поехало.

Правда, на поле боя данному исполину делать всё равно нечего, так как его с расстояния в несколько километров начнёт расстреливать вся артиллерия противника. А сам царь-танк ответить не сможет. Центральное орудие может стрелять только прямо, между колёсами, в нужную сторону получится развернуть лишь пушку одного бокового спонсона. Кстати, в первоначальной версии никаких орудий вообще не предполагалось, одни только пулемёты! То есть танк был ещё и безоружным...

Уязвимость конструкции тоже очевидная, одно попадание в титаническое колесо и всё — уже никто никуда не едет. Неужели мы имеем дело с коллективной глупостью — и инженера, и царя? А также всех прочих, кто участвовал в этом загадочном проекте. Любопытно, что в журнале посещений императора о аудиенции некого Н.Н. Лебеденко информации не обнаружено...

Если же предположить, что в глухом лесу под Дмитровым — точнее, в районе Вербилок, в самом Орудьево гигант странным образом замечен не был — стоял некий старинный механизм, то всё встаёт на свои места. Никто нигде ничего не изготавливал, не перевозил и не собирал. Ведь никакой информации об этом и не сохранилось. Просто попытались реанимировать найденный в чащобе аппарат, но не осилили — мощности мотора не хватило.

Что это было? Например, каток, который мог передвигаться по бездорожью и оставлять после себя ровную полосу утрамбованной земли — основу для будущей трассы. Поставить мотор помощней и всё будет работать. Просто в Российской Империи не было таких двигателей. Нигде их не было.

Примеров подобного немало. Например, во второй половине XIX века в Англии как бы построили огромный — более 200 метром в длину — пароход «Great Eastern».

Без верфи, в чистом поле. У судна внутри имелся некий двигатель, от которого шёл титанический вал к огромному гребному винту вполне современного для наших дней вида. Но всё это не работало, поэтому по бортам приколхозили гребные колёса, а на палубу поставили примитивную паровую машину. Тем не менее, с монстром всё равно нее совладали и его пришлось порезать на металлолом. Фотографий всего этого безобразия хватает.

«Great Eastern» ныне не существует, хотя при желании вполне реально найти его киль, где он лежит известно. Зато можно съездить в город Супериор, что в штате Висконсин, и посмотреть на «SS Meteor» — единственное сохранившееся судно типа Whaleback (китовая спина — англ.). Таковых было около полусотни, и откуда они взялись в конце XIX века - совершенно непонятно.

Конструкция прелюбопытная, по сути, это нечто похожее на прочный корпус подводной лодки, в который вварены две рубки — на носу и на корме. Именно вварены, вся конструкция сварная, хотя сварку начали применять в судостроении лишь в середине ХХ века, до этого всё собирали на заклёпках. На задней «рубке» крепили надстройку, иногда на передней тоже.

А на палубе были прорезаны люки, которые доставляли массу хлопот, так как через них в трюм постоянно захлёстывала вода. С этим боролись при помощи деревянных барьерчиков, но помогало слабо. Не иначе как потому, что люков там быть не должно.

Налицо вторичное использование неких плавсредств непонятного назначения, которые изначально явно были предназначены для движения в погружённом или полупогружённом (только рубки на поверхности) положении. И они оказались на удивление крепкими, тот же «Метеор» трудился с 1896 года по 1969-й.

Там же эксплуатировалось ещё более необычное судно — «SS Christopher Columbus».

Сохранились фотографии его «постройки», где видно, что в основе конструкции лежит ещё более странная субмарина, в которой вообще шесть рубок! Не иначе как Жюль Верн описывал свой «Наутилус» с натуры.

Вопрос только с какой. В 1850 году, когда весь мир передвигался на телегах и в каретах, некий Росс Винанс (Ross Winans) типа построил инновационную даже для наших дней подлодку веретенообразной формы.

Причём в движение её приводил винт, охватывающий весь корпус! Работать он мог только в том случае, если вся лодка будет под водой, никак не иначе. Вот только нырять конструкция не могла, мешали трубы — сюда тоже приделали паровую машину. «Веретено» было тоже сварным, ровно как и «Great Eastern».

Не меньше загадок и в России. Тот же самолёт Можайского, который нынче принято описывать как блажь безграмотного самоучки. Однако контр-адмирал Александр Можайский, напротив, был очень умным, образованным и опытным человеком — на флоте, где много сложной техники, иных не держат. И он не мог не понимать, что паровоз — считается, что его самолёт был с паровой машиной — взлететь не может, мощности не хватит.

Тем не менее Можайский упорно возился со своей игрушкой, тратил на неё большие деньги. Так как почему-то был уверен, что она может летать. Самолёт этот существовал, официальная наука признаёт сей факт, и у него было аж три пропеллера. То есть дура была здоровенная. Но почему-то снимков не сохранилось, хотя фотографическое дело в те времена уже было развито, а моряк мог себе это позволить. Чертежей тоже нет, лишь какие-то наброски, больше похожие на детские рисунки. Не иначе как всё просто изъяли, так как аппарат выглядел совсем уж анахронизмом. Который просто каким-то образом попал в руки контр-адмирала. Он когда-то летал, и Александру Фёдоровичу очень хотелось снова поднять его в небо. Не срослось.

Куда делся самолёт Можайского - неизвестно, он просто странным образом растворился в пространстве-времени. Устройство типа «царь-танк» распилили на металл в 20-е годы ХХ века. «SS Christopher Columbus» пустили на слом в 1933-м. Многочисленные футуристические субмарины частично дожили до середины ХХ века, но потом их тоже уничтожили.

У нас остались только вопросы: что же и чье творение это было на самом деле?