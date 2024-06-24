«Парниковый котел»: как аномальная жара потрясла СССР

Климатообразование — это сложный процесс, на который влияют множество факторов. Ученые до сих пор не могут объяснить некоторые явления, например, феномены Ла-Нинья и Эль-Ниньо вызывающие засушливые и влажные периоды в разных регионах планеты. Но мы привыкли слышать о климатических бедствиях в тропиках и за Полярным кругом. Мало кто ожидает катастроф в нашей средней полосе. Поэтому аномальная жара 1972 года в СССР стала серьезным ударом для всех.

«Парниковый котел»

Великой засухе 1972 года предшествовала аномально холодная зима. С декабря 1971 года по март 1972 года в Европе и части Азии царили очень низкие температуры при минимальном количестве осадков. Потом неожиданно наступила ранняя и очень теплая весна. Так как снега зимой не было, резкое потепление вызвало обмеление водоемов.

Недостаточно увлажненная почва стала причиной гибели озимых: пшеницы, овса и ячменя. В начале лета появилась надежда на улучшение — в Западной и Центральной Европе начались дожди. Но восточная и северная часть Европы осадков так и не увидели. В средней полосе царил блокирующий антициклон. Это феноменальное явление, которое иногда называют «парниковым котлом».

Важная особенность блокирующего антициклона — его неподвижность в течение длительного времени. Он остановился на месте и не давал влажным воздушным массам перемещаться в среднюю полосу и на север европейской части СССР. Это явление не было неожиданностью для ученых. Советский астроном и метеоролог Анатолий Дьяков, наблюдавший за солнечной активностью, говорил об этом за два года до катаклизма. Но к его словам никто не прислушался.

Города в дыму

Ни советское правительство ни тем более граждане страны не были готовы к засухе. Последние небольшие дожди прошли над европейской частью СССР в первых числах июня. После этого до конца лета 1972 года наступила великая сушь. Показатели температуры были аномальными. В Поволжье и на Урале температура 40 градусов Цельсия держалась почти все лето. Осадков все это время не было.

На западе страны жара вызвала возгорание валежника в лесах и торфяников. Огромные территории оказались затянуты плотным удушливым смогом. Досталось и москвичам — многие вспоминали, что задымление было таким сильным, что невозможно было разглядеть из окон дома, расположенные в 50-70 метрах. Солнце горожане не видели неделями — вместо него в небе виднелось только зарево.

Удивляли всех и суточные перепады температуры, более характерные для пустынного климата. Днем стояла жара 35 градусов, но ночью столбик термометра редко поднимался выше 10 градусов. Это невиданное в средних широтах явление пугало людей и вызывало множество домыслов и слухов. Говорили о секретном оружии капиталистов, экспериментах ученых и даже о конце света.

Горящие леса

Лесные пожары охватили огромные территории европейской части Союза. Полыхали Московская, Рязанская, Тверская и Костромская области. Горели не только леса, но и населенные пункты. Пострадавшие деревни и поселки исчислялись десятками. В ликвидации пожаров были задействованы не только огнеборцы. Спасали леса от огня милиция, военные и десятки тысяч добровольцев.

Чтобы остановить огонь делали просеки, копали рвы и возводили насыпи. Каждые сутки на места пожаров доставлялись по земле и по воздуху более 90 тыс. литров воды. Министр обороны СССР, дважды герой Советского Союза, маршал Гречко, назначенный ответственным за борьбу с огнем, на два месяца переехал в Подмосковье, в город Шатуру. Там обстановка была наиболее сложной.

Ликвидировать пожары не удавалось. Несмотря на колоссальные силы, привлеченные к работе, удалось лишь локализовать очаги возгорания. Огонь начал отступать только в конце лета, когда ушел парниковый котел. Наконец, пошли дожди и пожары постепенно прекратились. Последние участки леса перестали гореть к середине сентября 1972 года.

Декабрьские опята

Но природа так устроена, что если баланс нарушен, то это имеет далеко идущие последствия. Их жители европейской части СССР ощутили сполна. Урожай пропал и генсеку Леониду Брежневу пришлось лично отправиться с рабочим визитом в Казахстан и Сибирь. Глава государства хотел оценить, насколько дефицит продовольствия в европейских регионах можно покрыть за счет областей, не затронутых катаклизмом.

Увиденное не обрадовало Брежнева — ущерб нельзя было перекрыть урожаями в восточной части страны. Оставалось надеяться на импорт. Для закупки сельхозпродукции из золотых запасов страны было выделено 486 тонн золота. Овощи, фрукты и зерно покупали даже у Кубы, с ее скромными сельхозугодьями. В природе начало твориться нечто невообразимое. Осенью, с началом дождей, начали цвести деревья. Массово полезли из земли грибы. Москвичи ходили в леса за опятами до середины декабря! Считается, что великая засуха 1972 года научила власти СССР многому.

Были созданы специальные резервы продовольствия и денежных средств на случай повторения бедствия. Были и более очевидные шаги. Например, в Баку, столице Азербайджанской ССР, по указу «сверху» начали срочно строить завод бытовых кондиционеров. В середине 70-х предприятие выдало первые аппараты. Это были оконные кондиционеры высокого качества. Конечно же, их, как и многое другое в СССР, производили по зарубежным чертежам. Все кондиционеры создавались по лицензии японского бренда Toshiba.

Освещение в СМИ

В наши дни на телевидении и в интернете запустили бы масштабную пропаганду защиты населения от последствий стихии. Но в СССР это было не принято и все ограничилось локальными рекомендациями районных и городских властей. Гражданам рекомендовали меньше проводить времени вне помещений, не открывать окна и носить влажные марлевые повязки.

Более того, печать, радио и телевидение уделяли ничтожно мало внимания освещению бедствия. За два месяца засухи были опубликованы всего несколько снимков с последствиями. Гораздо активнее информировали граждан о героических поступках отдельных ликвидаторов и мудрых решениях руководителей партии.

Появились в стране и герои. Большинство советских печатных изданий опубликовали статьи о подвиге механизатора совхоза им. Чапаева Рязанской области Анатолия Мерзлова. 17 июля 1972 года на поле, где работал тракторист, начался пожар. Пытаясь спасти от огня свой трактор, Мерзлов получил тяжелые ожоги, от которых через две недели скончался. Мужчину посмертно наградили орденом «Знак Почета».