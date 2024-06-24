Как менялись представления о мужских секс-символах в поп-культуре

Поп-культура на протяжении десятилетий сильно влияла на восприятие мужской привлекательности. В разные эпохи менялись представления о том, каким должен быть мужчина - секс-символ. От женственных фигур немого кино до гипер мужественных героев экшн-фильмов, общественные вкусы претерпели значительные изменения и теперь на смену Бреду Питту и Райану Гослингу приходят Тимоти Шаламе и Гарри Стайлз.

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Секс-символы эпохи немого кино

В начале XX века женщины обожали мужчин, чья внешность не соответствовала стандартам традиционной маскулинности. Секс-символы того времени были очень далеки от привычных нам сейчас мужских образов: ни у одного из них не было накаченных рук, точеного пресса и брутальных скул. Одним из таких кумиров был Вацлав Нижинский — российский танцовщик польского происхождения. Его изящность и пластичность завораживали публику. Роли Нижинского в балетах, таких как «Шахерезада» и «Призрак Розы», отличались женственностью и грациозностью, что ломало стереотипы о мужском образе в искусстве. Женская аудитория обожествляла Нижинского. В своих мемуарах его жена Ромола описывала, как зрители бросали на сцену перчатки и веера в знак безумного восхищения.

«Золотая» эпоха Голливуда

К 1930-м годам представления о мужской привлекательности изменились. В предвоенную эпоху на передний план вышли мужественные секс-символы. Голливуд установил студийную систему, требующую брутальных мужчин и изящных женщин. Одним из таких мужчин был Дуглас Фербенкс. Его образы героев-любовников и защитников стали эталонами маскулинности. Фербенкс воплощал героев, которые приходили на помощь красавицам в беде и демонстрировали свою физическую силу, вдохновив создателей комиксов на создание таких персонажей, как Супермен и Бэтмен.

Другим ярким представителем был сердцеед Кларк Гейбл. Его образы сильных и уверенных в себе героев покоряли сердца женщин, а мужчины стремились подражать его стилю. Роль Гейбла в «Унесенных ветром» закрепила его статус секс-символа, несмотря на критику персонажа Ретта Батлера за токсичное поведение. Тем не менее, для своего времени Батлер был настоящим идеалом мужественности.

Крутые парни из экшен кино и бунтари-романтики

В послевоенные годы классическая мужественность лишь набирала обороты в поп-культуре. В 1960-е началась эра бондианы, где агента 007 играли такие актеры, как Шон Коннери и Роджер Мур. Бонд был воплощением мужественности и авантюризма, что соответствовало вкусам той эпохи. В 1980-е гипермаскулинность достигла пика с появлением Арнольда Шварценеггера и его культовых ролей в фильмах, таких как «Терминатор».

Однако параллельно с этим возник типаж чувствительного и загадочного мужчины. Монтгомери Клифт и Марлон Брандо сыграли важную роль в формировании этого образа. Их герои были эмоционально сложными и глубоко сопереживающими, что вызывало симпатию у зрителей. Брандо, в частности, в фильме «Трамвай «Желание» создал образ жестокого, но чувственного и нежного мужчины, задав тон для последующих поколений актеров.

Мужчины тоже плачут

1990-е годы принесли новые представления о мужской привлекательности. Киану Ривз в «Матрице», Леонардо Ди Каприо в «Титанике» и Майкл Дуглас в «Основном инстинкте» воплощали образы мужчин, способных быть уязвимыми и эмоциональными. Эти герои отказывались от стереотипов о мужественности и демонстрировали, что мужчины тоже могут быть чувствительными.

В нулевые годы продолжилась тенденция к более уязвимой и человечной мужественности. Орландо Блум и Гаспар Ульель стали новыми секс-символами, воплощая на экране новую мужественность.

В 2010-е годы такие актеры, как Райан Гослинг, Киллиан Мерфи, Райан Рейнольдс и Том Харди, укрепили этот тренд, демонстрируя на экране многообразие мужских образов. Они показали, что мужчины могут быть не только серьезными, но и смешными, не только спасать девушек в беде, но и сами попадать в неприятности и нелепые ситуации и все еще оставаться мужественными и привлекательными.

В 2020-е годы «новая мужественность» стала нормой. В эпоху соцсетей это стало еще более заметным. Фото Гарри Стайлса и Тимоти Шаламе в непривычно «не мужественных» образах собирают миллионы лайков и восторженных отзывов. Эти актеры снимаются в амбициозных проектах, завоевывая все большее признание публики.

Представления о мужской привлекательности за последние сто лет прошли долгий путь от грациозных фигур и романтических героев до гипер мужественных бойцов и чувствительных романтиков. Каждая эпоха приносила свои идеалы, которые влияли на массовое восприятие мужественности. В двадцать первом веке мы видим еще большее разнообразие мужских образов.