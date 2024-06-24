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Как менялись представления о мужчинах — секс-символах в поп-культуре

Поп-культура на протяжении десятилетий сильно влияла на восприятие мужской привлекательности. В разные эпохи менялись представления о том, каким должен быть мужчина - секс-символ. От женственных фигур немого кино до гипер мужественных героев экшн-фильмов, общественные вкусы претерпели значительные изменения и теперь на смену Бреду Питту и Райану Гослингу приходят Тимоти Шаламе и Гарри Стайлз.

Как менялись представления о мужских секс-символах в поп-культуре
© globallookpress

Секс-символы эпохи немого кино

В начале XX века женщины обожали мужчин, чья внешность не соответствовала стандартам традиционной маскулинности. Секс-символы того времени были очень далеки от привычных нам сейчас мужских образов: ни у одного из них не было накаченных рук, точеного пресса и брутальных скул. Одним из таких кумиров был Вацлав Нижинский — российский танцовщик польского происхождения. Его изящность и пластичность завораживали публику. Роли Нижинского в балетах, таких как «Шахерезада» и «Призрак Розы», отличались женственностью и грациозностью, что ломало стереотипы о мужском образе в искусстве. Женская аудитория обожествляла Нижинского. В своих мемуарах его жена Ромола описывала, как зрители бросали на сцену перчатки и веера в знак безумного восхищения.

«Золотая» эпоха Голливуда

К 1930-м годам представления о мужской привлекательности изменились. В предвоенную эпоху на передний план вышли мужественные секс-символы. Голливуд установил студийную систему, требующую брутальных мужчин и изящных женщин. Одним из таких мужчин был Дуглас Фербенкс. Его образы героев-любовников и защитников стали эталонами маскулинности. Фербенкс воплощал героев, которые приходили на помощь красавицам в беде и демонстрировали свою физическую силу, вдохновив создателей комиксов на создание таких персонажей, как Супермен и Бэтмен.

Другим ярким представителем был сердцеед Кларк Гейбл. Его образы сильных и уверенных в себе героев покоряли сердца женщин, а мужчины стремились подражать его стилю. Роль Гейбла в «Унесенных ветром» закрепила его статус секс-символа, несмотря на критику персонажа Ретта Батлера за токсичное поведение. Тем не менее, для своего времени Батлер был настоящим идеалом мужественности.

Крутые парни из экшен кино и бунтари-романтики

В послевоенные годы классическая мужественность лишь набирала обороты в поп-культуре. В 1960-е началась эра бондианы, где агента 007 играли такие актеры, как Шон Коннери и Роджер Мур. Бонд был воплощением мужественности и авантюризма, что соответствовало вкусам той эпохи. В 1980-е гипермаскулинность достигла пика с появлением Арнольда Шварценеггера и его культовых ролей в фильмах, таких как «Терминатор».

Однако параллельно с этим возник типаж чувствительного и загадочного мужчины. Монтгомери Клифт и Марлон Брандо сыграли важную роль в формировании этого образа. Их герои были эмоционально сложными и глубоко сопереживающими, что вызывало симпатию у зрителей. Брандо, в частности, в фильме «Трамвай «Желание» создал образ жестокого, но чувственного и нежного мужчины, задав тон для последующих поколений актеров.

Мужчины тоже плачут

1990-е годы принесли новые представления о мужской привлекательности. Киану Ривз в «Матрице», Леонардо Ди Каприо в «Титанике» и Майкл Дуглас в «Основном инстинкте» воплощали образы мужчин, способных быть уязвимыми и эмоциональными. Эти герои отказывались от стереотипов о мужественности и демонстрировали, что мужчины тоже могут быть чувствительными.

В нулевые годы продолжилась тенденция к более уязвимой и человечной мужественности. Орландо Блум и Гаспар Ульель стали новыми секс-символами, воплощая на экране новую мужественность.

В 2010-е годы такие актеры, как Райан Гослинг, Киллиан Мерфи, Райан Рейнольдс и Том Харди, укрепили этот тренд, демонстрируя на экране многообразие мужских образов. Они показали, что мужчины могут быть не только серьезными, но и смешными, не только спасать девушек в беде, но и сами попадать в неприятности и нелепые ситуации и все еще оставаться мужественными и привлекательными.

В 2020-е годы «новая мужественность» стала нормой. В эпоху соцсетей это стало еще более заметным. Фото Гарри Стайлса и Тимоти Шаламе в непривычно «не мужественных» образах собирают миллионы лайков и восторженных отзывов. Эти актеры снимаются в амбициозных проектах, завоевывая все большее признание публики.

Представления о мужской привлекательности за последние сто лет прошли долгий путь от грациозных фигур и романтических героев до гипер мужественных бойцов и чувствительных романтиков. Каждая эпоха приносила свои идеалы, которые влияли на массовое восприятие мужественности. В двадцать первом веке мы видим еще большее разнообразие мужских образов.

Истории
Гарри Стайлз
Вацлав Нижинский
Гарри Стайлс
Шон Коннери
Роджер Мур
Райан Рейнольдс
Майкл Дуглас
Гаспар Ульель
Киллиан Мерфи
Арнольд Шварценеггер
Киану Ривз
Райан Гослинг
Леонардо ДиКаприо